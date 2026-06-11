Pressão bancária amplia busca por reorganização financeira

O avanço da inadimplência empresarial no Brasil reforça os sinais de pressão financeira sobre diversos setores da economia. Dados da Serasa Experian apontam que o país alcançou níveis recordes de empresas inadimplentes, o que reflete um ambiente de crédito mais restrito, custos financeiros elevados e desafios crescentes para a manutenção da liquidez e da previsibilidade financeira.

Nesse cenário, adotar uma gestão de crises financeiras se tornou uma ferramenta estratégica para empresas, produtores rurais e profissionais liberais, assim como também para qualquer pessoa que busca preservar capacidade de negociação, proteger patrimônio e manter a continuidade de suas atividades.

Em muitos casos, no entanto, a busca por soluções ocorre apenas quando a capacidade de negociação e previsibilidade financeira já foi reduzida, momento em que os riscos financeiros e patrimoniais se tornam mais evidentes e as decisões estratégicas passam a ser tomadas sob pressão.

Especialista em gestão de crises financeiras, reorganização de passivos e proteção patrimonial, a advogada Júlia Turrek atua há mais de duas décadas assessorando empresas e profissionais liberais afirma que um dos principais equívocos está na ideia de que a dificuldade financeira permanecerá estável ou será naturalmente resolvida.

“Ao longo dos anos, assessorando empresas em diferentes estágios de crise financeira, percebo um padrão recorrente: muitos gestores acreditam que conseguirão reorganizar a situação mais adiante ou que a própria atividade econômica absorverá a pressão financeira. Na prática, essas alternativas tendem a diminuir à medida que a crise evolui”, afirma.

Segundo a especialista, o processo de deterioração costuma ocorrer de forma gradual e nem sempre é percebido nos estágios iniciais. Frequentemente, começa com dificuldades pontuais de fluxo de caixa, avança para o uso recorrente de linhas de crédito e culmina em renegociações sucessivas que não atacam a origem do problema.

“Uma situação recorrente é a utilização de novas operações para sustentar compromissos anteriores. Nesse momento, a questão deixa de ser apenas financeira e passa a envolver decisões estratégicas relacionadas à continuidade do negócio, preservação patrimonial e capacidade de recuperação”, sintetiza.

A especialista também ressalta que “grande parte das perdas patrimonialismo não decorre apenas do endividamento, mas das decisões tomadas durante a tentativa de resolver o problema. Em cenários de pressão financeira, é comum que gestores e famílias priorizem soluções imediatas sem avaliar adequadamente seus impactos futuros”.

Em muitos casos, os efeitos da crise ultrapassam a atividade econômica e passam a atingir o patrimônio construído ao longo de anos. Imóveis, propriedades rurais, participações societárias e outros ativos estratégicos podem se tornar progressivamente mais expostos quando a deterioração financeira não é acompanhada de uma estratégia adequada de reorganização.

Na avaliação de Julia, o principal risco não está no tamanho da dívida, mas na perda progressiva de previsibilidade financeira e de capacidade de negociação. “Quando a pressão aumenta, as instituições financeiras passam a atuar com maior cautela na gestão de risco, o que torna a negociação mais complexa e limita as possibilidades de reorganização”.

A especialista destaca que a busca por apoio técnico ainda ocorre, na maior parte das vezes, em fases avançadas da crise. “Quanto mais cedo houver diagnóstico, clareza sobre os riscos e definição de estratégia, maiores tendem a ser as possibilidades de reorganização financeira, proteção patrimonial e recuperação do controle sobre a situação”.

Segundo a advogada, a reorganização financeira não deve ser vista apenas como uma resposta ao endividamento, mas como uma ferramenta de gestão voltada à preservação da continuidade dos negócios. “Grande parte do nosso trabalho consiste justamente em auxiliar empresas sob pressão financeira a recuperar previsibilidade, ampliar alternativas de negociação e proteger ativos estratégicos antes que a crise alcance estágios mais severos”, finaliza Julia.

Quem é Julia Turrek?

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Julia Turrek é advogada e consultora estratégica com atuação em reorganização financeira, gestão de crises bancárias, renegociação de passivos e proteção patrimonial. Há mais de 20 anos assessora empresários, produtores rurais, profissionais liberais, investidores, grupos familiares e outros agentes econômicos em processos de reestruturação financeira e gestão de crises.