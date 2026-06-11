Wellness Real Estate impulsiona o mercado imobiliário

O conceito de bem-estar deixou de ocupar apenas spas e hotéis de luxo para se tornar parte central da arquitetura contemporânea e do mercado imobiliário. Impulsionados pelo avanço do wellness real estate, empreendimentos residenciais, branded residences, apartamentos, casas de alto padrão, senior living e projetos de hospitality imobiliária passam a incorporar soluções voltadas à saúde física, mental e emocional dos moradores.

O movimento também avança para dentro das unidades residenciais. Projetos arquitetônicos vêm incorporando ambientes de desaceleração, banheiros sensoriais, espaços de relaxamento, iluminação voltada ao sono, áreas de meditação, recovery e experiências de home wellness integradas à rotina diária.

De acordo com dados do Global Wellness Institute, o mercado imobiliário voltado para o bem-estar continua sendo o setor de bem-estar com o crescimento mais rápido. Ele saltou de US$ 151 bilhões em 2017 para US$ 876 bilhões em 2025 e deverá atingir US$ 1,8 trilhão em 2030. Imóveis com propostas voltadas ao bem-estar podem alcançar valorização acima da média, além de apresentar maior velocidade de comercialização.

A mudança acompanha uma transformação no comportamento dos consumidores, que passaram a priorizar não apenas localização e metragem, mas também experiências capazes de promover qualidade de vida, equilíbrio emocional e sensação de pertencimento.

Nesse cenário, aumenta a presença de empresas especializadas na oferta de experiências wellness voltadas ao ambiente residencial. Inserida nesse movimento, a Amman desenvolve projetos personalizados que transformam ambientes residenciais em experiências de bem-estar. A proposta combina sensorialidade, hospitalidade, arquitetura do bem-estar, estratégias voltadas à valorização imobiliária e práticas integrativas aplicadas ao cotidiano.

“Os empreendimentos estão se reposicionando como espaços de experiência. Hoje, oferecer bem-estar deixou de ser tendência e passou a ser um diferencial competitivo e um ativo de valorização imobiliária”, destaca Talita Silvério, fundadora da Amman.

Na visão de Talita, a dimensão “Physical” ainda funciona como a principal porta de entrada comercial do wellness real estate por reunir elementos tangíveis e facilmente percebidos pelos consumidores, como spa, fitness, iluminação, acústica, qualidade do ar, ergonomia, piscinas, recovery e mobilidade. Porém, segundo a especialista, os maiores diferenciais competitivos atualmente estão nas dimensões “Mental & Spiritual” e “Social”, responsáveis por gerar pertencimento, permanência e valor emocional aos projetos. “O consumidor de hoje busca desacelerar, dormir melhor, ter contato com a natureza, silêncio, ritual, experiências e conexão humana. O imóvel passa a ser percebido como extensão da qualidade de vida”, afirma.

A consultora também destaca que a dimensão “Environmental” deixa de ocupar apenas o discurso de sustentabilidade e passa a impactar diretamente a percepção de luxo, saúde e valuation dos empreendimentos. Já o aspecto “Civic & Community”, ainda pouco explorado no Brasil, aparece como uma das grandes tendências internacionais no setor. “Os projetos mais sofisticados do mercado global já entendem que wellness também significa criar comunidades mais humanas, seguras e integradas”, explica Talita.

Outro ponto considerado estratégico pela especialista está na dimensão “Economic & Financial”, que reforça que o wellness não deve ser tratado apenas como um produto elitizado. Para Talita, o futuro do setor depende da capacidade dos empreendimentos aliarem acessibilidade, eficiência operacional e impacto urbano positivo, tornando o bem-estar um conceito cada vez mais integrado à vida cotidiana e às cidades.

Além da valorização financeira, iniciativas wellness impactam diretamente a experiência dos moradores e usuários dos empreendimentos, fortalecendo a percepção de exclusividade, conforto e conexão com os espaços. O conceito também acompanha tendências globais ligadas ao wellness living, luxo silencioso, biofilia, longevidade e à chamada sleep economy, que valoriza ambientes voltados à recuperação física e mental.

Para incorporadoras, administradoras, investidores e marcas do setor imobiliário, o wellness se apresenta como uma estratégia de posicionamento e diferenciação em um mercado com ampla oferta de empreendimentos. O imóvel deixa de ser apenas um espaço físico e passa a oferecer uma nova forma de morar, conectada à saúde, pertencimento e experiência cotidiana.

O avanço do wellness real estate reflete uma mudança na forma como o mercado imobiliário incorpora aspectos relacionados à saúde, ao conforto, ao bem-estar e à qualidade de vida nos empreendimentos.



Sobre a Amman

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Especializada em wellness experience, a Amman desenvolve soluções integradas à experiência de morar, criando ambientes e experiências que promovem bem-estar, pertencimento e valorização imobiliária.