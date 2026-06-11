Fine art impulsiona mercado de luxo no Brasil

De acordo com levantamento realizado pela Bain & Company, o mercado de luxo brasileiro movimentou cerca de R$ 74 bilhões em 2022, considerando nove segmentos analisados pela consultoria. A projeção é de que o setor alcance R$ 130 bilhões até 2030, impulsionado pelo avanço do consumo de alto padrão no país.

Entre os segmentos avaliados, o mercado de Fine Art ganhou destaque ao registrar faturamento de R$ 3 bilhões em 2022, além de acumular crescimento de 14% desde 2018. A expectativa é de que o segmento mantenha trajetória de expansão nos próximos anos, com avanço estimado de 7% até 2030 no Brasil.

Para Felipe Cuoco, o mercado vive uma transformação na forma como o público se relaciona com imagem, arte e ocupação dos espaços. Segundo ele, durante muitos anos a fotografia foi associada apenas à reprodução estética ou à decoração, mas vem conquistando espaço cada vez mais relevante dentro do circuito da arte contemporânea, especialmente quando sustentada por um trabalho autoral consistente.

O artista destaca ainda que os consumidores passaram a valorizar obras carregadas de identidade, narrativa e exclusividade. Nesse contexto, a fotografia fine art ganha força ao reunir atributos como tiragens limitadas, processos museológicos, durabilidade e conexão emocional com o público.

“Além disso, existe um movimento crescente de colecionadores e arquitetos buscando obras que tragam sensibilidade e significado para os ambientes, e a fotografia contemporânea dialoga muito bem com esse momento”, acrescenta.

O principal diferencial de uma obra fine art autoral, conforme explica Cuoco, está na intenção, na permanência e na autenticidade. Segundo ele, há um cuidado em todas as etapas do processo, desde a construção da imagem até a impressão museológica, a escolha do papel, a pigmentação, a edição limitada e a certificação.

Para além dos aspectos técnicos, o fotógrafo acredita que existe, atualmente, uma busca por experiências mais verdadeiras e pessoais dentro da arte. “Vivemos um momento de excesso visual e consumo rápido de imagens, e isso faz com que obras autorais carregadas de narrativa e identidade tenham ainda mais valor. O colecionador atual não busca apenas preencher um espaço na parede, mas se conectar emocionalmente com aquilo que está adquirindo”, detalha.

Da fotografia documental ao colecionismo

Na análise de Cuoco, a percepção de que seus registros da natureza poderiam ultrapassar o caráter documental e se transformar em obras colecionáveis aconteceu de maneira gradual. Segundo o artista, o processo começou quando passou a compreender que suas imagens não retratavam apenas paisagens ou animais, mas também eram capazes de transmitir sensações, silêncio e presença.

Ao longo das expedições, o fotógrafo percebeu que muitos dos momentos capturados carregavam uma força emocional intensa, despertando no público uma conexão que ia além da fotografia tradicional. A partir dessa compreensão, encontrou na fotografia fine art uma forma de transformar os registros em obras com permanência, narrativa e identidade artística. Hoje, suas imagens são concebidas não apenas como documentação da natureza, mas como peças autorais voltadas ao colecionismo, à contemplação e ao diálogo cultural.

“A arte tem a capacidade de criar conexão emocional, e acredito que isso seja fundamental quando falamos sobre preservação ambiental. Muitas vezes, as pessoas só protegem aquilo que conseguem admirar, sentir ou compreender emocionalmente”, observa.

Para o artista, a arte tem o potencial de criar uma conexão sensível entre o observador e os territórios retratados. Ele reforça que, quando uma imagem desperta contemplação, silêncio ou impacto emocional, ela aproxima o público da natureza de maneira mais profunda e intuitiva.

Em seu trabalho, Cuoco afirma buscar justamente essa experiência de pausa e reflexão em meio ao excesso de estímulos visuais da contemporaneidade. “Mais do que mostrar a natureza, tento transmitir a presença e a importância desses ambientes. Acredito que a arte pode despertar consciência de forma muito mais profunda do que apenas por meio da informação”, detalha.

Natureza brasileira em destaque internacional

Com presença frequente em exposições e premiações internacionais, o fotógrafo afirma que a participação nesses circuitos tem sido especialmente significativa diante do interesse crescente do público estrangeiro pela força visual e pela identidade natural da América do Sul.

Segundo o artista, muitas dessas paisagens são percebidas fora do Brasil como territórios quase míticos, marcados pela preservação ambiental e pela autenticidade. Nesse contexto, ele destaca também a responsabilidade de representar esses cenários de forma autoral e respeitosa, valorizando não apenas a estética das imagens, mas também a dimensão cultural e ambiental dos espaços retratados.

“Ver obras produzidas nesses ambientes ocupando galerias em cidades como Miami, Madrid, Nova York e Mônaco mostra como a fotografia contemporânea brasileira vem conquistando espaço internacionalmente”, observa.

Dentro do trabalho de Cuoco, o Pantanal e a Patagônia ocupam papel central como cenários de suas produções autorais. Embora visualmente distintos, os dois territórios compartilham, segundo o artista, uma forte sensação de grandiosidade e silêncio.

Ele afirma que o Pantanal lhe trouxe uma percepção ligada à presença, à vida e à resistência, marcada pela intensidade e pela imprevisibilidade do bioma. Já a Patagônia desperta uma experiência mais contemplativa e quase espiritual, em que o silêncio se manifesta por meio dos ventos, das montanhas e da dimensão monumental da paisagem.

“Como artista, esses ambientes me transformaram profundamente porque me fizeram desacelerar e observar mais. E, como ser humano, me aproximaram ainda mais da ideia de pertencimento à natureza”, conclui.

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