Bahia lidera chegada de turistas internacionais no Nordeste

A Bahia é o estado do Nordeste que mais recebeu turistas internacionais em 2026. Entre os meses de janeiro e abril, o estado registrou mais de 95 mil chegadas de visitantes estrangeiros, crescimento de 13,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo levantamento da Embratur.

Os números de 2026 acompanham a tendência observada em 2025, quando a Bahia recebeu mais de 211 mil visitantes estrangeiros, alta de 47,3% em relação a 2024 e o melhor resultado desde 2019, conforme a Setur-BA. Pelo terceiro ano consecutivo, o volume geral das atividades turísticas no estado cresceu acima da média do Brasil — 6,6% contra 4,6% do índice nacional, de acordo com o IBGE.

"Acreditamos que o aumento na procura por destinos baianos reflete no fortalecimento da região como um polo turístico global e na visibilidade da marca Bahia. Esse avanço é impulsionado por uma conectividade aérea robusta, investimentos em infraestrutura e promoção cultural, além da diversidade de experiências que atraem tanto viajantes nacionais quanto estrangeiros", avalia Felipe Pedreira, CEO da Bahia Terra Turismo, agência de turismo receptivo com atuação no estado desde 2006.

Rotas mais procuradas

A capital Salvador funciona como porta de entrada e polo de turismo cultural. A diversidade gastronômica, o patrimônio histórico e a agenda de festas populares atraem visitantes de diferentes perfis, o que levou a cidade a figurar como o 2º destino mais buscado do Brasil para as festas do último fim de ano, segundo levantamento do buscador de viagens Kayak.

A partir de Salvador, duas rotas litorâneas concentram parte expressiva do fluxo: Morro de São Paulo, na Costa do Dendê; e a Ilha de Boipeba, arquipélago que vem caindo nas graças dos viajantes em busca de experiências mais isoladas — movimento que Pedreira associa à ampliação do serviço de lancha rápida direta a partir de Salvador, que reduziu o tempo de travessia para 2h30.

Parte do desempenho turístico do estado passa pela estrutura que organiza a experiência do visitante antes e durante a viagem. "A integração é muito importante, pois toda a cadeia de prestação de serviço, como transfer, passeio e hospedagem, faz parte do sucesso da estadia do cliente na Bahia", afirma Pedreira.



O crescimento do turismo baiano, no entanto, não se concentra apenas nos pontos mais conhecidos. "Em Salvador e no litoral norte, a rede de resorts também vem se consolidando como um dos melhores destinos da Bahia", complementa Pedreira.

Junto com o Morro de São Paulo, Praia do Forte e Costa do Sauípe — conhecidas pelos seus complexos de resorts no litoral norte — figuram entre as 20 melhores praias do mundo, segundo ranking do Centro Internacional de Formación en Gestión y Certificación de Playas, divulgado pelo Ministério do Turismo.

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Para mais informações, basta acessar o site da Bahia Terra Turismo.