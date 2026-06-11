Autoridade na imprensa acelera decisões comerciais

Em um mercado cada vez mais competitivo, autoridade deixou de ser apenas um diferencial e passou a ser um fator decisivo para o fechamento de contratos. Antes de contratar um profissional ou uma empresa, clientes analisam reputação, reconhecimento público e percepção de confiança. Em muitos casos, a decisão comercial acontece antes mesmo da primeira reunião, baseada na imagem que aquela marca transmite ao mercado.

Esse comportamento é comprovado pela pesquisa publicada pela Edelman Trust Barometer 2025, que revela que, em um cenário de crescente desconfiança social, empresas e marcas consolidadas aparecem como as únicas instituições percebidas pela população como simultaneamente competentes e éticas, mantendo liderança em confiabilidade no país.

Nesse contexto, setores como o empresarial, o ecossistema de startups, a advocacia e a medicina mostram como a credibilidade influencia diretamente negociações de alto valor. Empresas e profissionais que demonstram relevância pública podem transmitir mais segurança e reduzir barreiras comerciais.

De acordo com Pedro Henrique Machado Martins, CEO da Select Imprensa, a confiança se tornou um dos principais ativos comerciais da atualidade. “Hoje, o cliente não compra apenas um serviço. Ele compra segurança. Quando uma empresa já possui reconhecimento público, a negociação se torna mais natural e a percepção de risco diminui”, comenta.

“Mais do que oferecer um bom produto ou serviço, tornou-se necessário construir percepção de valor perante o mercado. E uma das formas mais rápidas de gerar essa autoridade acontece por meio da assessoria de imprensa, estratégia que vem sendo adotada por empresários, advogados, médicos, investidores e startups que desejam fortalecer reputação e posicionamento”, afirma.

Assessoria de imprensa como ferramenta de autoridade

A assessoria de imprensa se consolidou como uma das estratégias mais eficientes para fortalecer credibilidade e validação pública. Pesquisa divulgada pelo Ministério das Comunicações mostra que o jornalismo profissional está entre os meios de comunicação com maior credibilidade entre os brasileiros, reforçando que a exposição em veículos reconhecidos funciona como um filtro de qualidade.

Esse cenário evidencia que aparecer em portais e jornais de referência não apenas pode fortalecer a reputação, mas também diferenciar profissionais e empresas em um mercado saturado de informações.

Segundo o CEO da Select Imprensa, o potencial cliente passa a enxergar a empresa como mais sólida, confiável e preparada para atender demandas importantes. Como consequência, as negociações tendem a acontecer de forma mais rápida, especialmente em segmentos nos quais confiança e reputação têm peso decisivo.

“O impacto da imprensa vai além da visibilidade momentânea. Existe uma diferença enorme entre aquilo que uma empresa fala sobre si mesma e aquilo que a mídia fala sobre ela. Quando um veículo reconhecido valida sua marca, isso gera uma percepção instantânea de autoridade”, ressalta.

Além da reputação institucional, Pedro Henrique Machado Martins explica que a presença constante na mídia fortalece o posicionamento digital, o reconhecimento de marca e a relevância nos mecanismos de busca. Reportagens publicadas em veículos de grande autoridade podem ajudar empresas a conquistar mais destaque no Google e aumentar as chances de aparecer entre os primeiros resultados de pesquisa.

Outro fator importante é o impacto da mídia sobre investidores, parceiros e conexões estratégicas, que passam a perceber essas empresas como negócios mais sólidos. “Quando uma empresa aparece no Valor Econômico, por exemplo, o cliente automaticamente associa aquela marca à credibilidade, estrutura e confiança. A imprensa transfere autoridade de forma muito rápida", explica.

O CEO da Select Imprensa já teve aparições em veículos nacionais, incluindo O Globo, Valor Econômico e Direito News, reforçando, na prática, a importância do posicionamento estratégico na imprensa. Para ele, a combinação entre marketing e imprensa se tornou essencial para empresas e profissionais que desejam crescer de forma sólida.

“O marketing digital atrai atenção, mas a assessoria de imprensa fortalece a confiança. Quando os dois trabalham juntos, o resultado é uma construção de autoridade muito mais consistente”, conclui Pedro Henrique Machado Martins.

Foi observando esse cenário que a Select Imprensa ampliou sua atuação em assessoria de imprensa estratégica, conectando empresas e profissionais a veículos de grande relevância nacional, como Forbes, O Globo, Terra, IG e Valor Econômico. A empresa atua na construção de autoridade por meio da mídia, com foco em ajudar marcas a fortalecer sua credibilidade no mercado.

Sobre Pedro Henrique Machado Martins

Pedro Henrique Machado Martins é CEO da Select Imprensa e da PRDX - Marketing Jurídico, atua no desenvolvimento de estratégias de marketing jurídico e posicionamento estratégico na mídia para empresários de todos os ramos. O empresário trabalha com projetos focados em reputação, visibilidade qualificada e fortalecimento de imagem institucional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para saber mais sobre as soluções desenvolvidas, os interessados podem entrar em contato pelo Instagram @pedrodevini ou pelo telefone (19) 98140-6903. Informações sobre a empresa e seus serviços estão disponíveis no site da Select Imprensa.