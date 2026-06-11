Bitget Lança Copa Universal Cup com Premiação de 250.000 USDT

VICTORIA, Seychelles, June 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, lançou a Universal Cup, uma campanha global da comunidade com tema de futebol que convida os usuários a competir por uma parte de um prêmio de 250.000 USDT por meio de um minijogo interativo inspirado em um dos maiores eventos esportivos deste ano.

Desenvolvida com base no slogan "Don 't Just Watch. Rule the Game” (Não Seja Simplesmente um Espectador, Domine o Jogo). a Universal Cup transforma os espectadores em participantes por meio de uma competição global em que os usuários representam nações, marcam pontos, escalam tabelas de classificação e revelam recompensas durante todo o campeonato.

Os jogadores podem escolher entre 48 países e participar de um desafio de pênaltis com alvos em movimento representando Criptomoedas, Ações e CFDs. As pontuações individuais contribuem para os rankings nacionais, criando uma classificação global ao vivo que evolui ao longo do campeonato. Os usuários podem continuar participando em todas as etapas do torneio, mesmo que o país escolhido seja eliminado, simplesmente trocando de país. O campeonato vai de 11 de junho a 19 de julho de 2026.

A campanha inclui uma premiação total de 250.000 USDT distribuídos por meio de recompensas diárias, rankings de classificação, sorteios e prêmios do campeonato. Os principais participantes competirão por recompensas ao longo de cada fase do campeonato, com prêmios adicionais disponíveis para os membros do país vencedora.

“Há anos os torcedores de esportes são um dos públicos mais apaixonados do mundo, principalmente como espectadores”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. "A criptomoeda muda essa dinâmica ao tornar a participação parte da experiência. A Universal Cup reúne competição, comunidade e engajamento em torno de um momento esportivo global, ao mesmo tempo em que oferece aos usuários uma introdução divertida ao ecossistema Universal Exchange."

A Universal Cup é baseada na conexão de longa data da Bitget com a comunidade global do futebol. A empresa já fez parceria com o ícone do futebol Lionel Messi e atualmente atua como parceira regional oficial da LALIGA nos mercados do Leste, Sudeste Asiático e América Latina. Com a Universal Cup a Bitget leva esse relacionamento um passo adiante, criando uma experiência interativa em que os torcedores e traders de futebol podem participar juntos, em vez de simplesmente acompanhar a ação do lado de fora.

Não Seja Simplesmente um Espectador. Domine o Jogo. Participe da Universal Cup .

Sobre a Bitget

Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e MotoGP™ . Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001187285)