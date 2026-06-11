Info-Tech Research Group reconhece Laserfiche como líder no relatório Gestão de Conteúdo Empresarial – Pegada Emocional Empresarial de 2026

A Laserfiche foi nomeada Campeã na categoria empresarial no relatório Gestão de Conteúdo Empresarial – Pegada Emocional Empresarial de 2026 do Info-Tech Research Group. A Laserfiche, líder em SaaS para gestão inteligente de conteúdo, foi reconhecida com base nas avaliações de seus usuários finais. A empresa foi premiada por oferecer valor significativo aos negócios, inovação contínua de produtos e uma experiência excepcional ao cliente.

"É uma honra sermos reconhecidos como Campeões pelo Info-Tech Research Group, o que acreditamos que reforça o relacionamento com nossos clientes e o compromisso com o sucesso deles a longo prazo", disse Thomas Phelps, Diretor de Informação e Vice-Presidente Sênior de Estratégia Corporativa na Laserfiche. "Somos gratos a nossos clientes pela parceria, que nos permite satisfazer suas necessidades de soluções de gerenciamento de informações orientadas por IA. Dos 285 clientes que responderam à pesquisa do Info-Tech este ano, 99% afirmaram que pretendem renovar seu contrato."

O relatório Pegada Emocional do Info-Tech Research Group quantifica a experiência do usuário final e o valor proporcionado por um produto específico, bem como o relacionamento que os usuários finais têm com o fornecedor. A Laserfiche recebeu uma pontuação líquida de Pegada Emocional de 94 e uma pontuação CX de 9,2.

Os relatórios de Pegada Emocional do Info-Tech Research Group estão baseados em dados autênticos de avaliações de usuários. Avaliações da Laserfiche incluem o seguinte:

"Ela faz tudo. Controle e retenção de documentos, permitindo que os usuários acessem apenas o que precisam. Quando configurada corretamente, será uma dádiva para a gestão." – Administrador de TI no Governo

"Em primeiro lugar, o que mais gosto é a cultura da Laserfiche; todos com quem interagi na empresa são acessíveis e sempre dispostos a ajudar com cordialidade. Em segundo lugar, a Laserfiche é extremamente intuitiva para quem já está familiarizado com bancos de dados relacionais, sendo fácil de aprender para quem não está." – Administrador de TI no Governo

A Laserfiche capacita organizações a transformar processos operacionais complexos através da gestão de conteúdo baseada em IA. Em abril de 2026, a empresa introduziu recursos de IA com agentes para automatizar tarefas de diversas etapas usando linguagem natural. Estes Agentes de IA da Laserfiche complementam o conjunto crescente de recursos de IA da plataforma, incluindo um chat em linguagem natural para obter informações sobre documentos, extração inteligente de metadados e resumo automatizado de documentos.

"No cenário empresarial, escolher um fornecedor de tecnologia tem tanto a ver com confiança e confiabilidade como com recursos”, disse Kevin Gray, Diretor de Tecnologia da Metrolink. “Na Metrolink, buscamos trabalhar com fornecedores como a Laserfiche, que não são apenas inovadores, mas também profundamente colaborativos e se preocupam com nosso sucesso."

Para saber mais:

Sobre o Info-Tech Research Group

O Info-Tech Research Group é uma das empresas líderes mundiais em pesquisa e consultoria, atendendo a mais de 30.000 profissionais de TI e RH. A empresa produz pesquisas imparciais e altamente relevantes, além de oferecer serviços de consultoria para ajudar líderes a tomar decisões estratégicas, oportunas e bem-informadas. Por quase 30 anos, o Info-Tech tem colaborado de perto com equipes, fornecendo-lhes tudo o que precisam — de ferramentas acionáveis à orientação de analistas — garantindo que entreguem resultados mensuráveis para suas organizações. Para saber mais sobre as divisões do Info-Tech, visite SoftwareReviews para insights sobre compra de software ou McLean & Company para pesquisa e consultoria em RH.

Sobre a Laserfiche

A Laserfiche A Laserfiche é uma plataforma empresarial de liderança que ajuda organizações a transformar digitalmente suas operações e gerenciar seu conteúdo com soluções baseadas em IA. Mediante fluxos de trabalho escaláveis, formulários personalizáveis, modelos sem código e recursos habilitados por IA, a plataforma de gestão de documentos Laserfiche® acelera a execução de negócios. Utilizada por organizações de todos os portes (de startups a empresas da Fortune 500), a Laserfiche capacita equipes a aumentar a produtividade, fomentar a cooperação e oferecer uma experiência superior ao cliente em escala. Com sede em Long Beach, Califórnia, a Laserfiche opera a nível mundial, com escritórios na América do Norte, Europa e Ásia.

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Linda Domingo

Diretora de Comunicações na Laserfiche

Linda.domingo@laserfiche.com

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