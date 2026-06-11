O2 e Mavenir testam com sucesso tecnologia para melhorar a clareza das chamadas para pessoas com perda auditiva

A O2 testou com sucesso uma nova tecnologia para fornecer chamadas telefônicas mais claras para clientes com perda auditiva

O teste foi realizado com a Mavenir e criou um perfil auditivo personalizado para cada participante, possibilitando que a rede otimizasse automaticamente as chamadas em tempo real

Funcionando perfeitamente em segundo plano, a tecnologia ajudou a superar a frustração de falar ao telefone





READING, Reino Unido, June 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A O2 realizou um teste de prova de conceito usando uma tecnologia de ponta desenvolvida para melhorar as chamadas telefônicas para clientes com perda auditiva.

A operadora fez uma parceria com a Mavenir, fornecedora de software de rede nativa da nuvem, para testar a capacidade que funciona perfeitamente em segundo plano. Os participantes usam o telefone e o número existentes como de costume, com a tecnologia operando para melhorar a clareza da chamada, adaptando o áudio da chamada às suas necessidades auditivas individuais em tempo real.

Os participantes fizeram primeiro um curto teste de audição automatizado para identificar como eles percebem diferentes frequências sonoras. Isso gerou um perfil auditivo personalizado, vinculado de forma segura ao número do celular, possibilitando que a tecnologia adapte como a fala é transmitida durante as chamadas, para que as conversas sejam mais claras e fáceis de acompanhar.

Ao contrário dos recursos de acessibilidade baseados em dispositivos ou aplicativos de terceiros, a otimização ocorreu dentro da rede da O2, viabilizando que os participantes fizessem e recebessem chamadas normalmente, enquanto se beneficiavam de um áudio mais claro e inteligível.

Após o teste, quase 90% dos participantes relataram melhorias na clareza da chamada, ajudando as conversas a parecerem mais fáceis de seguir e levando a menos mal-entendidos. Os participantes também notaram uma redução no esforço para escutar e uma experiência mais natural durante a chamada.

Embora ainda esteja em um estágio inicial, o teste de prova de conceito demonstra como a tecnologia baseada em rede pode ajudar a melhorar a acessibilidade e a comunicação cotidiana das pessoas com perda auditiva.

Mary Higgins, que tem uma profunda deficiência auditiva e participou do teste, disse: “Os telefonemas para mim são cansativos e estressantes, mesmo com o uso de aparelho auditivo. Fazer uma ligação sem o aparelho é quase impossível. O uso da tecnologia transformou completamente minha experiência, pois eu pude ouvir claramente sem o aparelho e não precisei pedir para que as pessoas repetissem.”

Jorge Ribeiro, Diretor de Redes Principais da Virgin Media O2, disse: “Para muitas pessoas com perda auditiva, dar um telefonema pode ser uma experiência difícil e frustrante. Este teste usa a inteligência dentro da nossa rede para melhorar essa experiência sem pedir para que os clientes façam nada diferente. Estamos empolgados com os primeiros resultados desta prova de conceito e em explorar como esse tipo de tecnologia pode oferecer serviços mais acessíveis para nossos clientes no futuro.”

Brandon Larson, Vice-Presidente Sênior e Gerente Geral de Nuvem, IA e Estratégia de Negócios IMS da Mavenir, disse: “As redes principais são uma plataforma poderosa para a inovação de serviços e a entrega de novo valor aos clientes. Nossa parceria com a Virgin Media O2 para melhorar a experiência de chamada para seus clientes com perda auditiva é um ótimo exemplo disso.”

Sobre a Mavenir

A Mavenir habilita redes inteligentes, automatizadas e programáveis por meio do desenvolvimento de soluções de software de IA por design, nativas da nuvem, para operadoras de telefonia móvel. A profunda experiência com domínio de telecomunicações da empresa foi comprovada por meio de implantações com mais de 300 operadoras em todo o mundo em mais de 120 países, que juntas atendem mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. A Mavenir combina sua profunda experiência em telecomunicações com a experiência em nuvem e TI, e conjuntos de habilidades em ciência de dados essenciais para resolver desafios reais dos clientes. Suas soluções de software comprovadas são IA por design, oferecendo o futuro nativo da IA e a evolução das operadoras para TechCos. Para mais informações, visite www.mavenir.com

Contato de RP da Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9745563)