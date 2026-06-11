Vistra nomeia Raimundo Diaz como Vice-Presidente Executivo para as Américas, para liderar o crescimento de serviços corporativos na região



NOVA IORQUE, June 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Vistra, fornecedora global líder de serviços corporativos, nomeou Raimundo Diaz como Vice-Presidente Executivo da Vistra Global Solutions, Américas.

A nomeação segue-se a um investimento significativo nas Américas por parte da Vistra, incluindo a aquisição em dezembro de 2025 da Biz Latin Hub, que trouxe profunda experiência local em 18 mercados latino-americanos, fortalecendo a liderança de mercado numa região prioritária para o Grupo.

Raimundo traz uma vasta experiência de liderança nas Américas, com anteriores cargos de direção na AMLA, TMF Group, Auxadi e Wolters Kluwer. Possui um sólido histórico de liderança em transformação, melhoria do desempenho comercial e operacional, e construção de equipes de alto desempenho em negócios internacionais complexos.

No seu novo cargo, Raimundo liderará as operações nas Américas, com foco na entrega ao cliente, desempenho e crescimento a longo prazo.

Kim Jenkins, CEO da Vistra, afirmou: "As Américas são uma região estrategicamente crítica para a Vistra e central para as nossas ambições de crescimento a longo prazo. O Raimundo traz uma forte experiência regional, discernimento e uma capacidade comprovada de impulsionar o desempenho. A sua nomeação é um claro investimento em força de liderança, execução e escala, e posiciona-nos bem para a nossa próxima fase de crescimento."

Raimundo Diaz, Vice-Presidente Executivo para as Américas, comentou: "Estou entusiasmado por me juntar à Vistra num momento tão importante para o negócio e particularmente para as Américas. Com a nossa presença crescente nos EUA e a integração da Biz Latin Hub em toda a América Latina, a oportunidade nesta região é significativa. O meu foco será apoiar os clientes, fortalecer o desempenho e trabalhar com a equipe para construir sobre a plataforma Vistra Digital. Estou ansioso por impulsionar um crescimento sustentável e valor a longo prazo para os nossos clientes e acionistas."

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Sobre a Vistra

A Vistra é uma fornecedora líder de serviços empresariais essenciais para ajudar empresas e fundos de capital privado a crescer ao longo de todo o ciclo de vida empresarial e de investimento.

Na Vistra, o nosso propósito é o progresso. Como aliado próximo dos nossos clientes, o nosso papel é eliminar a fricção que advém da complexidade dos negócios globais. Associamo-nos a empresas e gestores de capital privado ao longo do ciclo de vida corporativo e de capital privado. Desde folha de pagamento global e recursos humanos até impostos e contabilidade, e desde a gestão de entidades legais até à conformidade regulamentar, resolvemos silenciosamente as frustrações operacionais e administrativas que dificultam o crescimento empresarial. Com mais de 9.000 especialistas em mais de 50 mercados, podemos acelerar o progresso, melhorar os processos e reduzir o risco, onde quer que a sua ambição o leve.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001187195)