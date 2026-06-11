ees Europe: Hidrogênio Verde: Oportunidades e Aumento da Produção

Para as principais economias, a transformação rumo a uma indústria neutra em carbono é uma das tarefas centrais para as próximas décadas. Enquanto a União Europeia se comprometeu com a neutralidade climática até 2050, a meta da China é alcançar a neutralidade climática até 2060. O hidrogênio é fundamental para transformar seus setores de manufatura e energia. No entanto, o desenvolvimento real do mercado está atrasado em relação a esses objetivos ambiciosos: de acordo com o Relatório Global de Energia 2025, apenas 11% dos projetos de hidrogênio anunciados desde o início da década estão em operação ou foram garantidos por decisões de investimento. É por isso que a ees Europe, a maior e mais internacional feira europeia de baterias e sistemas de armazenamento de energia, está dando destaque ao hidrogênio. O recém-criado segmento da feira, Hydrogen Dialogue Forum & Expo, no pavilhão B2, fornecerá informações detalhadas sobre as oportunidades da tecnologia do hidrogênio, inovação tecnológica, potencial de economia e projetos inovadores, de 23 a 25 de junho. A feira será complementada pelo Hydrogen Dialogue Summit, que acontecerá no ICM – Internationales Congress Center München, nos dias 24 e 25 de junho. A ees Europe é uma das quatro feiras realizadas como parte do evento The smarter E Europe. São esperados cerca de 2.800 expositores e mais de 100.000 visitantes profissionais.

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Overview of the competitiveness of green hydrogen. ©Solar Promotion GmbH

De acordo com o Relatório Global de Energia 2025, cerca de 100 milhões de toneladas métricas de hidrogênio foram produzidas em 2024. Aproximadamente 99% vieram de combustíveis fósseis. A atual crise energética está evidenciando as consequências da dependência de combustíveis fósseis. “Os repetidos choques de preços e os riscos de abastecimento inerentes à indústria de energia fóssil estão aumentando a conscientização sobre o valor estratégico das energias renováveis ??e do hidrogênio verde”, afirma Markus Elsässer, fundador e CEO da Solar Promotion GmbH. “Um sistema energético preparado para o futuro depende de mais do que a produção de eletricidade limpa. Também precisamos garantir seu armazenamento inteligente e disponibilidade intersetorial. Somente acoplando de forma flexível a geração descentralizada, o armazenamento moderno em baterias e a eletrólise do hidrogênio podemos garantir um fornecimento de energia seguro para a indústria. O hidrogênio verde é uma alavanca fundamental para tornar o fornecimento de energia da Alemanha e da Europa resiliente e tecnologicamente independente, com preços de eletricidade estáveis.”

A indústria precisa desesperadamente desse vetor energético para a produção de aço, processos de alta temperatura acima de 1.000 graus Celsius e a produção de combustíveis sintéticos para o transporte de cargas pesadas, marítimo e aéreo. Até o momento, no entanto, não há eletrolisadores suficientes para atender a essa demanda. “O papel do hidrogênio como vetor energético do futuro ainda não é totalmente reconhecido. O Diálogo sobre o Hidrogênio abrange toda a cadeia de valor e foi concebido para enviar um sinal claro em favor do aumento da produção”, afirma Jens Mohrmann, Diretor Executivo da Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG (FWTM).

Cúpula de Diálogo sobre Hidrogênio 2026

A Cúpula do Diálogo sobre o Hidrogênio abordará as tendências e os desafios atuais da indústria do hidrogênio. No dia 24 de junho, o foco será na Alemanha. No dia 25 de junho, todas as atenções se voltarão para a Europa e o resto do mundo. Em ambos os dias, formuladores de políticas e líderes da indústria discutirão a importância estratégica do hidrogênio para um futuro fornecimento de energia resiliente e sustentável com tomadores de decisão alemães e europeus da indústria e associações. A Cúpula de Diálogo sobre Hidrogênio é patrocinada pelo Ministro de Estado da Baviera para Assuntos Econômicos, Desenvolvimento Regional e Energia, Hubert Aiwanger, que fará a abertura do evento.

Para mais informações, acesse:

www.ees-europe.com

www.TheSmarterE.de

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