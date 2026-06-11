Bitget CFD Lança Modo Zero-Fee em Meio ao Crescimento Diário em Direção a US$ 10B

VICTORIA, Seychelles, June 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, anunciou hoje o lançamento do Modo Zero-Fee para CFD Bitget, introduzindo uma opção de conta sem comissão desenvolvida para tornar a negociação de CFD mais flexível, transparente e acessível.

O lançamento ocorre quando o CFD da Bitget continua a escalar rapidamente, com o volume diário de negociação atingindo US$ 8 bilhões em maio, chegando próximo ao marco de US$ 10 bilhões. Esse crescimento reflete a demanda cada vez maior de acesso à negociação de vários ativos, com os usuários em busca de cada vez mais maneiras eficientes de negociar nos mercados globais dentro de uma plataforma unificada.

O Bitget CFD agora oferece uma estrutura de conta dupla que dá aos usuários maior controle sobre a forma da negociação. O Modo ECN continua disponível para traders profissionais, de curto prazo e de alta frequência que preferem spreads mais apertados com comissões baseadas em volume, enquanto o novo Modo Zero-Fee foi desenvolvido para os usuários que preferem uma estrutura de custos mais direta, com spreads padrão e sem comissões de negociação.

A atualização é impulsionada pela crescente demanda dos usuários e pelo feedback das experiências de negociação mais intuitivas. Em vez de impor um único modelo, o Bitget CFD agora oferece aos usuários a flexibilidade de escolher o tipo de conta que melhor corresponda ao volume do capital, estratégia de negociação, nível de experiência e preferências pessoais.

“O acesso a múltiplos ativos está se tornando o novo padrão das plataformas de negociação, e o CFD é fundamental para a forma como a Bitget está entregando esse futuro”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “Com o lançamento do Modo Zero-Fee, proporcionamos aos usuários maior flexibilidade para que eles possam se envolver nos mercados globais, avançamos ainda mais nossa missão de tornar as oportunidades financeiras mais acessíveis em um único ecossistema integrado.”

Esse lançamento ocorre após uma série de sucessos do Bitget CFD, incluindo sua estreia no setor como a Melhor Plataforma Global de Negociação de Multiativos na Online Trading Expo. Anteriormente, a plataforma observou que os ativos não relacionados a criptomoedas representaram até 40% da atividade de negociação em determinados dias deste ano. Os índices de ouro e dos EUA, como o NAS100, continuam sendo os dois produtos de negociação mais populares da plataforma, impulsionando o crescimento geral do volume.

De acordo com a visão UEX da Bitget, o Bitget CFD tem um papel fundamental na conexão das criptomoedas com acesso tradicional ao mercado por meio de um ecossistema de negociação integrado. A adição do Modo Zero-Fee reforça o esforço mais amplo da Bitget para tornar a negociação de vários ativos mais acessível, flexível e alinhada com as diferentes necessidades do usuário.

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Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001187204)