Parse Biosciences lança a próxima geração dos seus kits de perfil imunológico

A Parse Biosciences, principal provedora de soluções escalonáveis e acessíveis de sequenciamento de células únicas, lançou hoje a próxima geração dos seus kits Evercode™ TCR e Evercode™ BCR, com remessas para clientes no mundo todo. Os kits atualizados entregam um fluxo de trabalho aperfeiçoado, melhor eficiência da biblioteca de sequenciamento de transcriptoma completo e melhor desempenho, permitindo que os pesquisadores resolvam clonótipos raros e determinem o perfil das respostas imunológicas em escala sem precedentes.

Os pesquisadores de imunologia estão trabalhando para entender as complexas respostas imunológicas adaptativas, mas sinais significativos são geralmente raros, transitórios ou difíceis de obter em estudos grandes com amostras limitadas. O portfólio de perfilamento imunológico da Parse combina escala, sensibilidade e fluxos de trabalho com foco na fixação com TCR ou BCR pareados e o perfilamento de transcriptoma completo, ajudando os pesquisadores a conectar a identidade clonal ao estado celular em estudos imunológicos de alto rendimento.

Tanto o Evercode TCR quanto o Evercode BCR agora são construídos com a mesma química v4 que alimenta a versão mais recente do Evercode Whole Transcriptome, unificando o repertório imunológico e os estudos transcriptômicos em um único fluxo de trabalho. O Evercode BCR v4 capta os dados do receptor de célula B e do transcriptoma completo da mesma célula, com melhor sensibilidade para a detecção de CDR3 pareado e recuperação total da corrente pesada e leve, dando aos pesquisadores uma visão mais completa da identidade clonal junto do estado celular. O Evercode TCR capta os dados do receptor de célula T e do transcriptoma completo da mesma célula, e o v4 preserva o pareamento sensível de CDR3 alfa-beta pelo qual o produto é conhecido.

"Os dados pareados do transcriptoma completo e do repertório imunológico são fundamentais para o entendimento de tudo, desde a autoimunidade até a resposta à imunoterapia contra o câncer. Ao construir o Evercode TCR e BCR com a química v4, estamos dando aos pesquisadores um impulso significativo na qualidade dos dados que eles podem gerar, o que, acreditamos, acelerará as descobertas na área", afirmou Charlie Roco, PhD, cofundador e diretor de tecnologia da Parse Biosciences.

Os pesquisadores interessados em aprender mais sobre as versões atualizadas do Evercode TCR e BCR podem explorar os seguintes conjuntos de dados no site da Parse:

Sobre a Parse Biosciences

A Parse Biosciences, uma empresa da QIAGEN, é uma empresa global de ciências da vida cuja missão é acelerar o progresso na saúde humana e na pesquisa científica. Capacitando pesquisadores a realizar o sequenciamento de células individuais com escala e facilidade sem precedentes, sua abordagem pioneira possibilitou descobertas inovadoras no tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco, doenças renais e hepáticas, desenvolvimento cerebral e sistema imunológico.

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Kaitie Kramer

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