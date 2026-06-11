Parse Biosciences lança a próxima geração dos seus kits de perfil imunológico
Os kits atualizados proporcionam maior sensibilidade e recuperação de receptores para o perfilamento do reportório imunológico em escala sem precedentes
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A Parse Biosciences, principal provedora de soluções escalonáveis e acessíveis de sequenciamento de células únicas, lançou hoje a próxima geração dos seus kits Evercode™ TCR e Evercode™ BCR, com remessas para clientes no mundo todo. Os kits atualizados entregam um fluxo de trabalho aperfeiçoado, melhor eficiência da biblioteca de sequenciamento de transcriptoma completo e melhor desempenho, permitindo que os pesquisadores resolvam clonótipos raros e determinem o perfil das respostas imunológicas em escala sem precedentes.
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Os pesquisadores de imunologia estão trabalhando para entender as complexas respostas imunológicas adaptativas, mas sinais significativos são geralmente raros, transitórios ou difíceis de obter em estudos grandes com amostras limitadas. O portfólio de perfilamento imunológico da Parse combina escala, sensibilidade e fluxos de trabalho com foco na fixação com TCR ou BCR pareados e o perfilamento de transcriptoma completo, ajudando os pesquisadores a conectar a identidade clonal ao estado celular em estudos imunológicos de alto rendimento.
Tanto o Evercode TCR quanto o Evercode BCR agora são construídos com a mesma química v4 que alimenta a versão mais recente do Evercode Whole Transcriptome, unificando o repertório imunológico e os estudos transcriptômicos em um único fluxo de trabalho. O Evercode BCR v4 capta os dados do receptor de célula B e do transcriptoma completo da mesma célula, com melhor sensibilidade para a detecção de CDR3 pareado e recuperação total da corrente pesada e leve, dando aos pesquisadores uma visão mais completa da identidade clonal junto do estado celular. O Evercode TCR capta os dados do receptor de célula T e do transcriptoma completo da mesma célula, e o v4 preserva o pareamento sensível de CDR3 alfa-beta pelo qual o produto é conhecido.
"Os dados pareados do transcriptoma completo e do repertório imunológico são fundamentais para o entendimento de tudo, desde a autoimunidade até a resposta à imunoterapia contra o câncer. Ao construir o Evercode TCR e BCR com a química v4, estamos dando aos pesquisadores um impulso significativo na qualidade dos dados que eles podem gerar, o que, acreditamos, acelerará as descobertas na área", afirmou Charlie Roco, PhD, cofundador e diretor de tecnologia da Parse Biosciences.
Os pesquisadores interessados em aprender mais sobre as versões atualizadas do Evercode TCR e BCR podem explorar os seguintes conjuntos de dados no site da Parse:
- Desempenho do Evercode BCR v4 em células B humanas
- Desempenho do Evercode TCR v4 em células T estimuladas por antígenos
Sobre a Parse Biosciences
A Parse Biosciences, uma empresa da QIAGEN, é uma empresa global de ciências da vida cuja missão é acelerar o progresso na saúde humana e na pesquisa científica. Capacitando pesquisadores a realizar o sequenciamento de células individuais com escala e facilidade sem precedentes, sua abordagem pioneira possibilitou descobertas inovadoras no tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco, doenças renais e hepáticas, desenvolvimento cerebral e sistema imunológico.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260610283972/pt/
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Kaitie Kramer
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Fonte: BUSINESS WIRE