SLB realizará o Dia do Investidor Digital 2026

A SLB (NYSE: SLB) realizará um dia do investidor na quarta-feira, 17 de junho de 2026, em Nova York. Na ocasião, a liderança da empresa apresentará sua visão para os negócios digitais da SLB à medida que as tecnologias digitais e a inteligência artificial (IA) continuam a remodelar o setor de energia. A apresentação destacará a estratégia digital integrada da SLB, seu portfólio, as oportunidades de crescimento escaláveis impulsionadas pela IA e o perfil financeiro e as perspectivas da empresa.

Olivier Le Peuch, diretor executivo da empresa, fará a apresentação às 9h (horário da costa leste dos EUA – ET; 10h, horário de Brasília) e discutirá a estratégia digital e as perspectivas de negócios da SLB. Por volta das 11h (também no horário da costa leste dos EUA – ET; 12h, horário de Brasília), Stephane Biguet, diretor financeiro da SLB, apresentará o perfil financeiro do negócio digital da empresa, as oportunidades de mercado e suas ambições digitais para 2030.

O Sr. Le Peuch e o Sr. Biguet serão acompanhados pela liderança divisional, que fornecerá mais informações sobre a diferenciação competitiva da empresa, apoiada por sua plataforma de missão crítica, e que impulsiona a transformação para os clientes.

A transmissão ao vivo da apresentação do Sr. Biguet, seguida de uma sessão de perguntas e respostas, começará por volta das 11h (horário da costa leste dos EUA – ET; 12h, horário de Brasília). Para acessar a transmissão, acesse: investorcenter.slb.com/news-events/slb-digital-investor-day. A gravação, bem como as apresentações e as transcrições do evento completo, estarão disponíveis no mesmo site ainda no mesmo dia.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa global de tecnologia que impulsiona a inovação energética há 100 anos. Com presença global em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos diariamente para inovar no setor de petróleo e gás, fornecer soluções digitais em larga escala, descarbonizar indústrias e desenvolver e expandir novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

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