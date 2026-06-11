AHS Properties adquire o Shangri-La Hotel por 1,1 bilhão de AED em transação histórica na Sheikh Zayed Road

A AHS Properties anunciou hoje a aquisição do Shangri-La Hotel por 1,1 bilhão de AED, uma das maiores transações imobiliárias envolvendo um único ativo registradas na história recente.

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Shangri-La Hotel Exterior, Sheikh Zayed Road. (Photo: AETOSWire)

Adquirido da Mismak Asset Management, o empreendimento consolida uma das maiores apostas do setor privado para a próxima década na Sheikh Zayed Road

Com 43 andares e 200 metros de altura, o Shangri-La Hotel é uma torre na Sheikh Zayed Road. Foi um dos primeiros hotéis cinco estrelas a ser inaugurado na via, quando concluído, em 2003.

A aquisição adiciona um ativo âncora icônico a um portfólio que já inclui a AHS Tower, um empreendimento comercial de classe A recentemente esgotado na Sheikh Zayed Road, e a AHS City, comunidade de uso misto planejada pela incorporadora no corredor com valor bruto de desenvolvimento previsto de 25 bilhões de AED.

Juntos, esses três ativos formam um complexo vertical composto pela AHS Tower, AHS City e, mais recentemente, pelo Shangri-La Hotel. A área total combinada representa uma parcela significativa do portfólio de 50 bilhões de AED da AHS Properties até o final de 2026.

“Não compramos um hotel. Compramos uma posição em um corredor onde a oferta é estruturalmente limitada e a demanda é globalmente diversificada. Para a AHS Properties, no entanto, isso representa muito mais do que uma simples aquisição. É uma demonstração de nossa confiança de longo prazo em Dubai, na solidez de seu setor imobiliário e em seu contínuo apelo ao capital global”, afirmou Abbas Sajwani, fundador e CEO da AHS Properties.

A aquisição reflete a estratégia da AHS Properties de investir em ativos com restrições estruturais. Segundo o Departamento de Terras de Dubai, o setor imobiliário do emirado registrou 252 bilhões de AED em transações no primeiro trimestre de 2026. O investimento estrangeiro cresceu 26%, alcançando 148,35 bilhões de AED, e a base de investidores chegou a 48.448 pessoas ao longo do trimestre.

“O Shangri-La Hotel está situado em um terreno que nunca mais será disponibilizado. Os primeiros hotéis cinco estrelas da Sheikh Zayed Road foram construídos uma única vez, há mais de vinte anos. Este não é um negócio que alguém — inclusive nós — terá a oportunidade de realizar duas vezes. É por isso que esta aquisição faz sentido nesta escala ,” acrescentou Sajwani.

A transação não afetará as operações diárias do hotel, e os hóspedes poderão continuar desfrutando do serviço e da hospitalidade excepcionais a que estão acostumados. A propriedade permanece como parte importante do amplo portfólio da AHS Properties na Sheikh Zayed Road.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Tammy Atlee, Diretora de Comunicação, tammy.atlee@ahs-properties.com