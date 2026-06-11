Cosylab e Heron Neutron Medical Corp. assinam Carta de Intenções para impulsionar a implantação global de sistemas BNCT baseados em aceleradores

A Cosylab e a Heron Neutron Medical Corp. anunciaram hoje, 10 de junho de 2026, a assinatura de uma Carta de Intenções para estabelecer uma estrutura estratégica para o desenvolvimento conjunto de mercado, visando apoiar a implantação global de sistemas de Terapia de Captura de Nêutrons por Boro Baseada em Aceleradores (AB-BNCT).

A colaboração tem como objetivo acelerar o desenvolvimento e a integração de soluções de software sofisticadas para uso com AB-BNCT, ao mesmo tempo que fortalece o acesso ao mercado internacional e o desenvolvimento de negócios da AB-BNCT. Ao combinar a comprovada experiência da Cosylab em software de missão crítica e integração de sistemas complexos com as plataformas BNCT de ponta a ponta da Heron, a parceria visa impulsionar uma adoção clínica global mais ampla dessa modalidade de tratamento oncológico altamente direcionada.

"A AB-BNCT está emergindo como uma das abordagens mais promissoras para o tratamento de cânceres recorrentes e de difícil tratamento", disse Mark Pleško, CEO da Cosylab. "Essa colaboração reforça nosso foco estratégico no avanço das tecnologias de radioterapia e na expansão de nossa atuação na região da Ásia-Pacífico e além. Estamos comprometidos em entregar projetos conjuntos impactantes com a Heron que acelerem a preparação para o mercado e a adoção clínica."

"Este acordo representa um passo fundamental na estratégia de crescimento internacional da Heron", destacou Shen Hsiao-Lien, gerente-geral da Heron Neutron Medical Corp. "Trabalhar com a Cosylab fortalecerá nossas capacidades inter-regionais e apoiará a rápida expansão das soluções AB-BNCT em mercados do mundo todo."

Sobre a Cosylab: A Cosylab (www.cosylab.com) desenvolve softwares e sistemas de controle para os ambientes de tecnologia científica e médica mais exigentes do mundo, incluindo aceleradores de partículas, sistemas de radioterapia, instalações de pesquisa de fusão e equipamentos semicondutores. Fundada em 2001 e sediada em Ljubljana, Eslovênia, a Cosylab opera globalmente em instituições de pesquisa, hospitais e instalações industriais.

Sobre a Heron Neutron Medical Corp.: A Heron Neutron Medical Corp. desenvolve sistemas integrados de Terapia de Captura de Nêutrons por Boro Baseada em Acelerador (AB-BNCT) que abrangem tecnologias de aceleradores, linhas de feixe de nêutrons, plataformas de tratamento e integração completa do fluxo de trabalho clínico. A empresa se dedica a promover soluções inovadoras para o tratamento do câncer e a expandir o acesso global à BNCT.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260609246945/pt/

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Contato (Cosylab): Petra Balažic, petra.balazic@cosylab.com