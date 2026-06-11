Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen da Capcom, tem lançamento previsto para 9 de outubro de 2026!

A Capcom Co., Ltd. (TÓQUIO: 9697) anunciou hoje que Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, que inclui uma expansão para Dragon’s Dogma 2, tem lançamento previsto para 9 de outubro de 2026.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260610507574/pt/

Dragon's Dogma 2: Dark Arisen logo

A série Dragon’s Dogma consiste em jogos de ação em um cenário de fantasia, onde os jogadores se aventuram em um vasto mundo aberto de espadas e magia. Desde o lançamento do primeiro jogo em 2012, a série conquistou elogios em todo o mundo por recursos de jogabilidade como seus companheiros de aventura "peões" que podem realizar ações por conta própria, levando a série a vender mais de 14 milhões* de unidades no total.

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen é uma expansão paga que adiciona uma nova história a Dragon’s Dogma 2, lançado em março de 2024. Com base no amplo feedback recebido após o lançamento do jogo principal, esta expansão está sendo desenvolvida para oferecer maior acessibilidade e conteúdo adicional, com o objetivo de proporcionar uma experiência que satisfaça não apenas os fãs da série, mas também aqueles que jogam Dragon’s Dogma pela primeira vez.

A Capcom também lançará o título para Nintendo Switch™ 2 pela primeira vez. A versão para Nintendo Switch 2 combina o jogo principal e o conteúdo da expansão em um único pacote. Com essa iniciativa, a Capcom visa avançar em sua estratégia multiplataforma e expandir ainda mais sua base de usuários.

A Capcom mantém o firme compromisso de atender às expectativas de todos os usuários, aproveitando ao máximo suas excepcionais capacidades de desenvolvimento de jogos para continuar criando títulos originais e altamente divertidos.

*Em 31 de março de 2026

SOBRE A CAPCOM

A Capcom é uma desenvolvedora, publicadora e distribuidora líder mundial de entretenimento interativo para consoles, PCs, dispositivos portáteis e sem fio. Fundada em 1983, a empresa criou centenas de jogos, incluindo franquias inovadoras como Resident Evil™, Monster Hunter™, Street Fighter™, Mega Man™, Devil May Cry™ e Ace Attorney™. A Capcom mantém operações nos EUA, Reino Unido, Alemanha, França, Hong Kong, Taiwan, Singapura e Tóquio, com sede corporativa em Osaka, Japão. Mais informações sobre a Capcom podem ser encontradas em https://www.capcom.co.jp/ir/english/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260610507574/pt/

Seção de Relações Públicas e Relações com Investidores da Capcom

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