LTM ??apresenta BlueVerse™ Currency para viabilizar precificação baseada em resultados na era da IA ??agêntica

LTM, parceira de Criatividade Empresarial das maiores empresas do mundo, apresentou hoje o BlueVerse™ Currency, um modelo comercial vinculado à IA que precifica o trabalho corporativo com base nos resultados, em vez do esforço consumido, à medida que as empresas expandem a IA ativa a seus principais processos.

O BlueVerse Currency reúne toda a estrutura do BlueVerse - Pessoas (especialização sob demanda), Aceleradores (ativos reutilizáveis ??que aceleram a entrega), Agentes (força de trabalho autônoma de IA), Plataformas (nível de orquestração para escalar a entrega) e Tokens (uso de computação e modelos) - em uma única estrutura comercial.

Ele introduz preços associados a resultados mensuráveis ??de negócios, possibilitando ganhos de produtividade compartilhados para que os clientes possam captar o valor da eficiência impulsionada por IA. O modelo também suporta a alocação flexível de recursos, permitindo a realocação durante o contrato para atender às prioridades em constante mudança e um reinvestimento mais rápido, com as economias redirecionadas à inovação.

Ele é sustentado por uma estrutura híbrida com componentes de preços fixos e variáveis, apoiados por modelos de precificação vinculados a casos de uso. Inclui também modelos de assinatura, serviço gerenciado e configuração de fábrica, que se aplica a projetos de Projetos de Engenharia de Agentes, Transformação de IA para Negócios, além de Desenvolvimento e Manutenção de Aplicativos (ADM).

"As empresas estão cada vez mais buscando alinhar seus investimentos em tecnologia com resultados de negócios mensuráveis. O BlueVerse Currency reúne talentos, plataformas e agentes inteligentes em um modelo comercial unificado, permitindo que os clientes migrem de estruturas baseadas em entradas para a criação de valor orientada a resultados, enquanto ampliam a adoção de IA com maior flexibilidade e transparência", disse Venu Lambu, Diretor Executivo e Diretor Gera da LTM.

O BlueVerse Currency é impulsionado pelo ecossistema BlueVerse, a porta de entrada da LTM para a empresa automatizada. Ele permite que a LTM precifique e entregue resultados em processos de negócios essenciais, com IA responsável, segurança e governança integradas.

Sobre a LTM

A LTM, uma empresa do Larsen & Toubro Group, é uma empresa multinacional de serviços de tecnologia centrada em IA e parceira de Criatividade Empresarial das maiores empresas do mundo. Unimos a percepção humana a sistemas inteligentes para ajudar os clientes a agregar maior valor na interseção entre tecnologia e experiência no setor. Nossas capacidades abrangem operações integradas, transformação e IA empresarial, que permitem novas formas de trabalho, novos paradigmas de produtividade e novos caminhos para gerar valor. Junto com mais de 87.000 funcionários em 40 países e nossa rede mundial de parceiros, a LTM é responsável pelos resultados de nossos clientes, que os ajudam não apenas a superar o mercado, mas a superá-lo em criatividade. Saiba mais em LTM.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260609848021/pt/

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Contato para a mídia: Shambhavi Revandkar | Relações com a Mídia Global | Shambhavi.revandkar@ltm.com.