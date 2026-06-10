Ciclo de atualização impulsionado por IA deve impulsionar o crescimento de 8% do setor de telecomunicações em 2026, prevê a NIQ

A NIQ (NYSE: NIQ), líder global em inteligência de consumo, divulgou hoje sua Previsão para Smartphones em 2026, mostrando que um ciclo de atualização impulsionado por IA deve impulsionar o crescimento de 8% no setor global de telecomunicações em 2026. À medida que os fabricantes aceleram os investimentos em IA integrada e ecossistemas de dispositivos conectados, os consumidores priorizam cada vez mais funcionalidades inteligentes, integração perfeita e experiências premium ao escolherem seu próximo smartphone.

A previsão sugere condições relativamente estáveis ??em todo o mercado de tecnologia e bens duráveis, com o crescimento cada vez mais concentrado em segmentos premium. A Europa mostra sinais iniciais de um novo ciclo de substituição após dois anos mais fracos, enquanto a China apresenta sinais de crescimento moderado, apesar da redução de subsídios e de uma base de comparação desafiadora.

As informações obtidas no Mobile World Congress 2026 sugerem uma mudança mais ampla no setor: os smartphones estão evoluindo de dispositivos de comunicação independentes para plataformas inteligentes que conectam e orquestram a vida digital dos consumidores, abrangendo wearables, tecnologia residencial, serviços de mobilidade e aplicativos com IA.

"Em 2026, os smartphones estão indo além da conectividade e das especificações, rumo à inteligência e à orquestração", afirmou Anastasia Bourneli, vice-presidente de Rede Móvel Global daNIQ. "Os dados da NIQ indicam um impulso contínuo em direção a produtos premium com inteligência artificial que oferecem ganhos significativos em conveniência, personalização e desempenho. À medida que se espera que os recursos de IA se tornem mais integrados às experiências cotidianas, o desempenho no dispositivo e a compatibilidade com o ecossistema moldam cada vez mais as expectativas do consumidor, as estratégias de produto e a criação de valor premium."

Principais conclusões da previsão da NIQ para smartphones:

Previsão de crescimento de 8% no setor de telecomunicações em todo o mundo em 2026

A IA integrada aos dispositivos está se consolidando como um importante diferencial em smartphones premium

A demanda dos consumidores por integração perfeita entre dispositivos continua crescendo

A IA está moldando o design de produtos e as decisões de atualização, com 9% dos consumidores comprando celulares para obter melhorias de desempenho impulsionadas por IA, embora esse não seja o principal fator de compra

Estratégias de remanufatura e ciclo de vida desempenham um papel cada vez mais importante na economia da categoria, com smartphones remanufaturados representando 8% do mercado total

Smartphones se transformam em centros de vida digital

Os smartphones estão se tornando cada vez mais o centro de controle para experiências de consumo conectadas. À medida que os consumidores adotam mais wearables, dispositivos domésticos inteligentes, plataformas de mobilidade e serviços com IA, as expectativas estão mudando do desempenho isolado do dispositivo para experiências de ecossistema integradas. As expectativas dos consumidores estão cada vez mais centradas em:

Facilidade de continuidade entre dispositivos e serviços

Experiências de usuário mais rápidas e responsivas

Maior personalização sem depender de conectividade constante com a nuvem

Integração com wearables, tecnologia doméstica e plataformas de mobilidade

Agentic AI expande as capacidades do dispositivo

Os desenvolvimentos do setor continuam a apontar para uma transição de recursos iniciais de IA para uma inteligência mais baseada em agentes e integrada ao dispositivo. Com o suporte de avanços em chipsets e unidades de processamento neural, os smartphones estão cada vez mais capazes de:

Processar cargas de trabalho de IA localmente, melhorando a capacidade de resposta e a privacidade

Auxiliar em tarefas com várias etapas em diferentes aplicativos

Responder ao contexto do usuário com menos comandos explícitos

Segmentos premium continuam capturando crescimento desproporcional

As previsões da NIQ apontam para uma polarização contínua do mercado em 2026. Embora se espere que os dispositivos de gama baixa e média continuem a ser a principal fonte de volume de unidades, o crescimento está cada vez mais concentrado nos segmentos premium, onde os consumidores percebem um valor claro em recursos de desempenho essenciais, como duração da bateria, câmera, armazenamento e experiência com IA, integração com o ecossistema e hardware de alto desempenho.

Em vez de substituir os fatores tradicionais de compra, a IA está a fortalecê-los. Os recursos avançados de IA estão aprimorando as funcionalidades que os consumidores já priorizam, incluindo desempenho da câmera, duração da bateria, armazenamento, produtividade e personalização, ajudando os fabricantes a diferenciar ainda mais os dispositivos topo de linha e a justificar preços premium.

Como resultado, os smartphones premium estão cada vez mais posicionados não apenas como dispositivos de comunicação, mas como centros de experiências digitais conectadas em trabalho, entretenimento, saúde, mobilidade e casa.

À medida que os smartphones se tornam cada vez mais inteligentes e interconectados, compreender quais inovações influenciam o comportamento de compra do consumidor pode ajudar a orientar a estratégia competitiva. A NIQ combina tecnologia global e medição de bens duráveis ??com inteligência do consumidor, dados de vendas no varejo e análises avançadas para ajudar os fabricantes a identificar demandas emergentes, avaliar as mudanças nas preferências do consumidor e tomar decisões mais confiantes sobre produtos e investimentos. Saiba mais aqui.

Perguntas e Respostas: Previsão da NIQ para Smartphones em 2026

P: O que a NIQ prevê para smartphones em 2026?

R: A NIQ prevê que os smartphones continuarão evoluindo para plataformas habilitadas para IA em 2026, com maior ênfase em inteligência no dispositivo, integração com o ecossistema e experiências premium diferenciadas.

P: O que significa “Agentic AI” no contexto de smartphones?

R: Agentic AI se refere a sistemas de IA que podem interpretar o contexto e executar tarefas coordenadas entre aplicativos ou serviços, em vez de responder apenas a comandos isolados. Em smartphones, essa capacidade é cada vez mais suportada pelo processamento no dispositivo.

P: Por que a IA é importante no dispositivo?

R: A IA integrada ao dispositivo reduz a dependência do processamento em nuvem, melhorando a velocidade de resposta, a confiabilidade, a privacidade e a usabilidade — especialmente em cenários em tempo real ou offline.

P: Como a IA está influenciando as decisões de compra de smartphones?

R: Os recursos de IA estão se tornando um fator mais visível nas decisões de compra de produtos premium, contribuindo para a diferenciação entre dispositivos de ponta e reforçando a polarização do mercado.

P: O mercado de smartphones está crescendo no geral?

R: As previsões da NIQ indicam que o crescimento permanece desigual, com maior impulso nos segmentos premium e dinâmicas mais estáveis ??ou limitadas nas faixas de valor, dependendo das condições regionais e econômicas.

P: Como os ecossistemas afetam a competitividade dos smartphones?

R: Os smartphones são cada vez mais avaliados como parte de ecossistemas de dispositivos mais amplos. A integração perfeita com wearables, dispositivos domésticos, plataformas de mobilidade e serviços pode influenciar a preferência pela marca e a fidelidade do consumidor a longo prazo.

P: Qual o papel das estratégias de recondicionamento e ciclo de vida?

R: A reforma e a gestão do ciclo de vida promovem a acessibilidade, a sustentabilidade e a retenção de valor, e estão se tornando cada vez mais relevantes estrategicamente à medida que a vida útil dos dispositivos aumenta.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência de consumo, oferecendo a compreensão mais completa e confiável do comportamento de compra e revelando novos caminhos para o crescimento. Ao combinar uma presença global incomparável de dados e medições detalhadas de consumidores e varejo com décadas de expertise em modelagem de IA, a NielsenIQ desenvolve sistemas de decisão que ajudam empresas a transformar dados complexos em ações seguras.

Com operações em mais de 90 países, a NIQ cobre aproximadamente 82% da população mundial e mais de US$ 7,4 trilhões em gastos globais dos consumidores. Por meio de plataformas baseadas em nuvem, análises avançadas e insights orientados por IA, a NIQ oferece o The Full View™ — ajudando marcas e varejistas a entender o que os consumidores compram, por que compram e o que fazer a seguir.

Para obter mais informações, visite www.niq.com.

Declaração Prospectiva:

Este comunicado de imprensa sobre a previsão para smartphones em 2026 pode conter declarações prospectivas referentes a comportamentos de consumo, tendências de mercado e desenvolvimentos do setor. Essas declarações refletem expectativas e projeções atuais com base em dados disponíveis, padrões históricos e diversas premissas. Palavras como “espera”, “antecipa”, “projeta”, “acredita”, “prevê”, “planeja”, “olha para o futuro”, “indica” e expressões semelhantes têm o objetivo de identificar tais declarações prospectivas. Essas declarações não são garantias de resultados futuros e estão sujeitas a incertezas inerentes, incluindo mudanças nas preferências do consumidor, condições econômicas, avanços tecnológicos e dinâmicas competitivas. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nessas declarações. Embora nos esforcemos para basear nossas análises em dados confiáveis ??e metodologias sólidas, não assumimos nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias futuras, exceto na medida exigida pela legislação aplicável.

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