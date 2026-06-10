NIQ (NYSE: NIQ) revela seis novas funcionalidades com IA no C360, concretizando sua visão para comércio agêntico

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) apresentou hoje seis novas funcionalidades com IA no C360, o principal evento da empresa para clientes e representantes do setor, marcando um importante passo na execução da estratégia de IA da NIQ. As novas funcionalidades ajudam marcas, varejistas e outras organizações a operacionalizar informações de mercado confiáveis ??em fluxos de trabalho corporativos, ambientes de IA e no emergente mundo do comércio agêntico.

A estratégia de criação de valor em IA da NIQ está baseada em dois princípios fundamentais:

Fornecer o Full View™: Combinar os conjuntos de dados mais amplos e completos do setor, modelos avançados de IA e conteúdo de alto nível para ajudar as organizações a obter informações práticas ??e impulsionar a inovação em IA em grande escala.

Combinar os conjuntos de dados mais amplos e completos do setor, modelos avançados de IA e conteúdo de alto nível para ajudar as organizações a obter informações práticas ??e impulsionar a inovação em IA em grande escala. Habilitar funcionalidades com IA: Fornecer inteligência confiável e propriedade intelectual exclusiva mediante aplicativos, agentes e assistentes de IA avançados da NIQ, integrados aos fluxos de trabalho e ambientes corporativos dos clientes.

Em conjunto, estes princípios reforçam a posição da NIQ como a infraestrutura de inteligência confiável que impulsiona o futuro do comércio.

"Os clientes buscam acesso a inteligência granular e confiável da forma que for melhor para eles", disse Troy Treangen, Diretor de Produtos da NIQ. "Seja através de aplicativos NIQ, assistentes de IA como NIQ Optiq, fluxos de trabalho corporativos conectados ou integrações controladas com tecnologias de IA líderes como ChatGPT, Claude e modelos de vanguarda, nossas novas funcionalidades são criadas para atender os clientes onde estiverem e ajudá-los a acessar a inteligência de mercado proprietária e confiável da NIQ de modo integrado e seguro, independentemente de onde as decisões sejam tomadas."

Acelerando a inovação em IA para melhor atender os clientes

As funcionalidades a seguir, anunciadas no C360, representam a primeira onda de inovações em IA possibilitadas pelos dados e pela inteligência confiáveis ??da NIQ:

NIQ Connected Content: Ajuda os clientes a gerenciar, ativar e otimizar informações sobre produtos, disponibilidade e preferências em ecossistemas de comércio.

Ajuda os clientes a gerenciar, ativar e otimizar informações sobre produtos, disponibilidade e preferências em ecossistemas de comércio. NIQ Optiq: Nossa experiência de agentes e assistentes de análises de última geração traz informações de mercado confiáveis ??diretamente para a tomada de decisões.

Nossa experiência de agentes e assistentes de análises de última geração traz informações de mercado confiáveis ??diretamente para a tomada de decisões. NIQ Optiq Mobile: Estende informações confiáveis ??diretamente a ambientes de tomada de decisão em dispositivos móveis.

Estende informações confiáveis ??diretamente a ambientes de tomada de decisão em dispositivos móveis. NIQ Optiq Bridge: Conecta a inteligência confiável da NIQ diretamente em aplicativos líderes de mercado, fluxos de trabalho com IA e ambientes corporativos.

Conecta a inteligência confiável da NIQ diretamente em aplicativos líderes de mercado, fluxos de trabalho com IA e ambientes corporativos. NIQ Cadence: Um sistema operacional de eficácia de marketing nativo da GenAI que ajuda os profissionais de marketing a medir, otimizar e ativar o desempenho continuamente.

Um sistema operacional de eficácia de marketing nativo da GenAI que ajuda os profissionais de marketing a medir, otimizar e ativar o desempenho continuamente. ConnectAISuite: A base que sustenta um conjunto de serviços de engenharia e integração de dados de IA que ajudam as organizações a acessar informações confiáveis ??da NIQ em fluxos de trabalho corporativos e processos comerciais habilitados por IA.

Viabilizando o futuro do comércio agêntico

Embora estas novas funcionalidades abordem como os clientes podem extrair valor da IA ??hoje, o pilar Commerce Intelligence da NIQ se concentra em ajudar os clientes a se preparar para um futuro em que a IA influencia cada vez mais a descoberta de produtos, recomendações, decisões de compra e mensuração.

Esta inovação vem sendo aperfeiçoada através de nossa IA Commerce Lab, o espaço público de inovação da NIQ concentrado em desenvolver inteligência, mensuração, padrões e capacidades do ecossistema necessários para o futuro do comércio agêntico.

"Em todas as nossas conversas com os clientes, ouvimos consistentemente o mesmo desafio: as organizações estão investindo muito em IA, mas muitas vezes têm dificuldades para implementá-la em larga escala", disse Liz Buchanan, Presidente da NIQ na América do Norte. "As inovações anunciadas no C360 foram desenvolvidas para ajudar a fechar esta lacuna, ao fornecer informações confiáveis, soluções práticas de IA e capacidades de que as organizações precisam para transformar a ambição da IA ??em resultados de negócios mensuráveis."

Baseado na vantagem mundial de dados da NIQ

A estratégia de IA da NIQ tem por base a incomparável presença internacional de dados da empresa, incluindo:

Relações com mais de 8.900 varejistas ao redor do mundo

Cobertura de cerca de US$ 7,4 trilhões em gastos do consumidor

Mais de 253 milhões de itens de produtos

Mais de 10 bilhões de atributos de produto estruturados

Mais de 160 petabytes de ativos de dados gerenciados

28.000 modelos de IA em execução diariamente

Informações adicionais sobre ConnectAI Suite, NIQ Optiq, NIQ Optiq Mobile, NIQ Optiq Bridge, NIQ Connected Content, NIQ Cadence, Commerce Intelligence e Commerce Lab serão compartilhadas ao longo do C360.

Perguntas frequentes

O que a NIQ anunciou no C360 2026?

A NielsenIQ (NIQ) anunciou seis novas funcionalidades baseadas em IA em seu evento C360 2026, criadas para ajudar as organizações a operacionalizar informações de mercado confiáveis ??em fluxos de trabalho corporativos, ambientes de IA e casos de uso emergentes de comércio agêntico.

Quais são as seis novas funcionalidades com IA da NIQ?

As seis novas funcionalidades introduzidas pela NIQ são:

NIQ Connected Content – Gestão de inteligência de produtos e preferências em ecossistemas comerciais

NIQ Optiq – Experiência de agentes e assistentes de análises com IA

NIQ Optiq Mobile – Acesso móvel a informações de mercado em tempo real

NIQ Optiq Bridge – Integração da inteligência da NIQ em ferramentas e fluxos de trabalho de IA corporativos

NIQ Cadence – Uma plataforma de eficácia de marketing nativa da GenAI

ConnectAI Suite – Serviços de engenharia e integração de dados para fluxos de trabalho de IA corporativos

Qual é a estratégia de IA da NIQ?

A estratégia de IA da NIQ está baseada em dois princípios:

Fornecer o Full View™ – Combinando conjuntos de dados globais, modelos de IA e conteúdo para gerar informações práticas

Habilitar funcionalidades com IA – Incorporando inteligência confiável em aplicativos, assistentes, agentes e fluxos de trabalho corporativos

O que é comércio agêntico?

O comércio agêntico se refere a um estado futuro do comércio em que os agentes de IA influenciam e automatizam ativamente a descoberta de produtos, recomendações, decisões de compra e medição de desempenho em ecossistemas digitais.

Como as novas funcionalidades da NIQ dão suporte ao comércio agêntico?

As novas funcionalidades da NIQ permitem que as organizações:

Integrem dados confiáveis ??em sistemas de decisão orientados por IA

Implantem agentes e assistentes de IA em fluxos de trabalho

Conectem inteligência a grandes modelos de linguagem (LLMs) e plataformas empresariais

Preparem-se para a automação impulsionada por IA em ambientes comerciais

O que é NIQ Optiq?

NIQ Optiq é a plataforma de agentes e assistentes de análises de IA de última geração da NIQ, que fornece informações de mercado confiáveis ??diretamente nos processos de tomada de decisão, permitindo ações comerciais com mais rapidez e informação.

O que é ConnectAI Suite?

ConnectAI Suite é a base da NIQ para a integração de dados de IA, permitindo que as organizações incorporem a inteligência confiável da NIQ em sistemas corporativos, fluxos de trabalho e processos de negócios habilitados por IA.

Como a NIQ se integra com plataformas de IA como ChatGPT ou Claude?

A NIQ oferece suporte a integrações controladas que permitem o acesso seguro à sua inteligência de mercado proprietária em plataformas de IA líderes, aplicativos corporativos e fluxos de trabalho personalizados.

Que desafios corporativos estas funcionalidades de IA enfrentam?

As funcionalidades da NIQ ajudam as organizações a:

Operacionalizar investimentos em IA em grande escala

Acessar dados confiáveis ??e de alta qualidade dentro dos fluxos de trabalho

Melhorar a velocidade e a precisão na tomada de decisões

Gerar resultados de negócios mensuráveis ??a partir de iniciativas de IA

Quais setores podem se beneficiar das funcionalidades de IA da NIQ?

As soluções da NIQ são criadas para:

Varejistas

Marcas de bens de consumo embalados (CPG)

Fabricantes

Equipes de marketing e análise

Qualquer organização que aproveite dados e IA para comércio e crescimento

O que é o Commerce Lab da NIQ?

O Commerce Lab da NIQ é uma iniciativa pública de inovação com foco em desenvolver inteligência, padrões de medição e capacidades do ecossistema necessárias para o futuro do comércio agêntico.

Quais dados impulsionam as funcionalidades de IA da NIQ?

As soluções de IA da NIQ estão baseadas em um dos conjuntos de dados mais abrangentes do mundo, incluindo:

Relações com mais de 8.900 varejistas ao redor do mundo

Cobertura de cerca de US$ 7,4 trilhões em gastos do consumidor

Mais de 253 milhões de itens de produtos

Mais de 10 bilhões de atributos de produto estruturados

Mais de 160 petabytes de dados

28.000 modelos de IA em execução diariamente

Como as funcionalidades da NIQ ajudam as empresas a operacionalizar a IA?

A NIQ permite que as empresas passem da experimentação de IA à execução, ao incorporar inteligência confiável em:

Fluxos de trabalho corporativos

Agentes e assistentes de IA

Plataformas empresariais

Ecossistemas de dados

O que torna o enfoque de IA da NIQ único?

A NIQ se diferencia através de:

Dados globais de alta qualidade e de propriedade

Profundo conhecimento sobre varejo e consumo

Funcionalidades de IA incorporadas nos fluxos de trabalho

Integrações seguras e escaláveis ??com plataformas empresariais e de IA

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência de consumo, oferecendo a compreensão mais completa e confiável do comportamento de compra e revelando novos caminhos para o crescimento. Ao combinar uma presença global incomparável de dados e medições detalhadas de consumidores e varejo com décadas de expertise em modelagem de IA, a NielsenIQ desenvolve sistemas de decisão que ajudam empresas a transformar dados complexos em ações seguras.

Com operações em mais de 90 países, a NIQ cobre aproximadamente 82% da população mundial e mais de US$ 7,4 trilhões em gastos globais dos consumidores. Por meio de plataformas baseadas em nuvem, análises avançadas e insights orientados por IA, a NIQ oferece o The Full View™ — ajudando marcas e varejistas a entender o que os consumidores compram, por que compram e o que fazer a seguir.

Para obter mais informações, visite www.niq.com.

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