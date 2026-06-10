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Roquette apresenta inovações escaláveis em sistemas de administração de medicamentos na CPHI China 2026

Sob o tema “One Roquette for Innovations”, a empresa destacará seu portfólio recentemente ampliado para demonstrar como essa linha incomparável de excipientes de alto desempenho e soluções inovadoras de formulação está impulsionando a próxima geração de produtos farmacêuticos.

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Repórter
10/06/2026 20:38

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A Roquette, líder mundial em ingredientes de origem vegetal e excipientes farmacêuticos, apresentará seu amplo portfólio de soluções inovadoras para administração de medicamentos durante a CPHI & PMEC China 2026, que será realizada de 16 a 18 de junho no Shanghai New International Expo Centre (SNIEC), em Xangai. Sob o tema “One Roquette for Innovations”, a Unidade de Negócios Health & Pharma Solutions da Roquette estará presente no estande E3D26, demonstrando como sua sólida expertise científica e capacidade técnica permitem que empresas farmacêuticas transformem formulações promissoras em produtos comercialmente viáveis em escala.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260610099194/pt/

Under the theme “One Roquette for Innovations,” the company will highlight its recently expanded portfolio to demonstrate how this unmatched range of high-performance excipients and innovative formulation solutions is powering the next generation of pharmaceuticals.

Under the theme “One Roquette for Innovations,” the company will highlight its recently expanded portfolio to demonstrate how this unmatched range of high-performance excipients and innovative formulation solutions is powering the next generation of pharmaceuticals.

“À medida que a indústria farmacêutica acelera a inovação, desde terapias com GLP-1 até produtos biológicos complexos, a pressão para garantir confiabilidade na fabricação, fornecimento consistente e formulações robustas em escala nunca foi tão grande”, afirmou Angela Strzelecki, vice-presidente sênior do Grupo Roquette e CEO da Unidade de Negócios Health & Pharma Solutions da Roquette. “A Roquette está em uma posição única para enfrentar esses desafios por meio de seu portfólio integrado, que abrange excipientes, tecnologias de formulação, soluções biofarmacêuticas e cápsulas duras. Com uma ampla rede de fabricação e padrões globais de qualidade, estamos comprometidos em ser o parceiro de confiança que impulsiona a próxima geração de sistemas de administração de medicamentos na China e na região Ásia-Pacífico.”

PEARLITOL® mannitol: viabilizando sistemas modernos e escaláveis de administração de medicamentos

No estande, a Roquette destacará o PEARLITOL® mannitol, um excipiente versátil desenvolvido para simplificar o desenvolvimento de formulações, mantendo desempenho excepcional em escala industrial. Produzido na China para garantir um fornecimento regional confiável, o PEARLITOL® mannitol oferece:

  • Formulações de altas e baixas dosagens em uma ampla variedade de formas farmacêuticas
  • Maior estabilidade em condições sensíveis
  • Processabilidade confiável e consistência entre lotes
  • Flexibilidade para aplicações orais, injetáveis, inalatórias e biológicas

Soluções integradas para todas as etapas do desenvolvimento de medicamentos

  • O estande da Roquette apresentará sua linha completa de soluções farmacêuticas desenvolvidas para responder aos desafios mais urgentes do setor:
  • Excipientes farmacêuticos de alto desempenho: incluindo Avicel® celulose microcristalina, Ac-Di-Sol® croscarmelose sódica, METHOCEL™ HPMC, ETHOCEL™ etilcelulose e POLYOX™ óxido de polietileno
  • Tecnologias diferenciadas de formulação: para formas farmacêuticas sólidas orais, sistemas de liberação controlada e formulações especializadas complexas
  • Soluções biofarmacêuticas: incluindo as beta-ciclodextrinas KLEPTOSE® para estabilização de proteínas e as espumas de alginato NOVAMATRIX-3D™ para cultura celular 3D
  • Cápsulas duras e soluções integradas de administração: a Qualicaps by Roquette oferece uma linha completa de cápsulas de HPMC e gelatina para aplicações orais e inalatórias
  • Suporte de ponta a ponta: expertise que abrange desde o desenvolvimento inicial da formulação até a ampliação da produção para escala comercial

Conecte-se com a Roquette na CPHI China 2026

Visite a Roquette no estande E3D26 para conversar com sua equipe de especialistas e descobrir como suas soluções integradas podem ajudar a superar desafios relacionados à complexidade das formulações e à ampliação da produção. Para mais informações sobre a participação da Roquette na CPHI China 2026, clique aqui.

Sobre a Roquette

A Roquette é líder global em soluções sustentáveis de origem vegetal, impulsionando a inovação e parcerias sólidas que estão moldando o futuro da nutrição, da saúde e da bioindústria.

A empresa aproveita recursos naturais como trigo, milho, algas marinhas e celulose para produzir ingredientes de alto desempenho utilizados em alimentos de consumo diário, medicamentos orais, produtos biofarmacêuticos avançados e uma variedade de produtos de base biológica.

A Roquette é uma empresa familiar com mais de 90 anos de experiência e 11 mil funcionários. Atende clientes em mais de 150 países e está comprometida com a criação de valor duradouro para clientes, pacientes, consumidores e a sociedade.

Juntos, transformamos o potencial da natureza em elementos essenciais para a vida.

Saiba mais sobre a Roquette aqui.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Assessoria de imprensa

Lisa Luke

Diretora Global de Comunicação

Unidade de Negócios Health & Pharma Solutions da Roquette

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E-mail: lisa.luke@roquette.com


Fonte: BUSINESS WIRE

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