Roquette apresenta inovações escaláveis em sistemas de administração de medicamentos na CPHI China 2026
Sob o tema “One Roquette for Innovations”, a empresa destacará seu portfólio recentemente ampliado para demonstrar como essa linha incomparável de excipientes de alto desempenho e soluções inovadoras de formulação está impulsionando a próxima geração de produtos farmacêuticos.
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A Roquette, líder mundial em ingredientes de origem vegetal e excipientes farmacêuticos, apresentará seu amplo portfólio de soluções inovadoras para administração de medicamentos durante a CPHI & PMEC China 2026, que será realizada de 16 a 18 de junho no Shanghai New International Expo Centre (SNIEC), em Xangai. Sob o tema “One Roquette for Innovations”, a Unidade de Negócios Health & Pharma Solutions da Roquette estará presente no estande E3D26, demonstrando como sua sólida expertise científica e capacidade técnica permitem que empresas farmacêuticas transformem formulações promissoras em produtos comercialmente viáveis em escala.
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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260610099194/pt/
Under the theme “One Roquette for Innovations,” the company will highlight its recently expanded portfolio to demonstrate how this unmatched range of high-performance excipients and innovative formulation solutions is powering the next generation of pharmaceuticals.
“À medida que a indústria farmacêutica acelera a inovação, desde terapias com GLP-1 até produtos biológicos complexos, a pressão para garantir confiabilidade na fabricação, fornecimento consistente e formulações robustas em escala nunca foi tão grande”, afirmou Angela Strzelecki, vice-presidente sênior do Grupo Roquette e CEO da Unidade de Negócios Health & Pharma Solutions da Roquette. “A Roquette está em uma posição única para enfrentar esses desafios por meio de seu portfólio integrado, que abrange excipientes, tecnologias de formulação, soluções biofarmacêuticas e cápsulas duras. Com uma ampla rede de fabricação e padrões globais de qualidade, estamos comprometidos em ser o parceiro de confiança que impulsiona a próxima geração de sistemas de administração de medicamentos na China e na região Ásia-Pacífico.”
PEARLITOL® mannitol: viabilizando sistemas modernos e escaláveis de administração de medicamentos
No estande, a Roquette destacará o PEARLITOL® mannitol, um excipiente versátil desenvolvido para simplificar o desenvolvimento de formulações, mantendo desempenho excepcional em escala industrial. Produzido na China para garantir um fornecimento regional confiável, o PEARLITOL® mannitol oferece:
- Formulações de altas e baixas dosagens em uma ampla variedade de formas farmacêuticas
- Maior estabilidade em condições sensíveis
- Processabilidade confiável e consistência entre lotes
- Flexibilidade para aplicações orais, injetáveis, inalatórias e biológicas
Soluções integradas para todas as etapas do desenvolvimento de medicamentos
- O estande da Roquette apresentará sua linha completa de soluções farmacêuticas desenvolvidas para responder aos desafios mais urgentes do setor:
- Excipientes farmacêuticos de alto desempenho: incluindo Avicel® celulose microcristalina, Ac-Di-Sol® croscarmelose sódica, METHOCEL™ HPMC, ETHOCEL™ etilcelulose e POLYOX™ óxido de polietileno
- Tecnologias diferenciadas de formulação: para formas farmacêuticas sólidas orais, sistemas de liberação controlada e formulações especializadas complexas
- Soluções biofarmacêuticas: incluindo as beta-ciclodextrinas KLEPTOSE® para estabilização de proteínas e as espumas de alginato NOVAMATRIX-3D™ para cultura celular 3D
- Cápsulas duras e soluções integradas de administração: a Qualicaps by Roquette oferece uma linha completa de cápsulas de HPMC e gelatina para aplicações orais e inalatórias
- Suporte de ponta a ponta: expertise que abrange desde o desenvolvimento inicial da formulação até a ampliação da produção para escala comercial
Conecte-se com a Roquette na CPHI China 2026
Visite a Roquette no estande E3D26 para conversar com sua equipe de especialistas e descobrir como suas soluções integradas podem ajudar a superar desafios relacionados à complexidade das formulações e à ampliação da produção. Para mais informações sobre a participação da Roquette na CPHI China 2026, clique aqui.
Sobre a Roquette
A Roquette é líder global em soluções sustentáveis de origem vegetal, impulsionando a inovação e parcerias sólidas que estão moldando o futuro da nutrição, da saúde e da bioindústria.
A empresa aproveita recursos naturais como trigo, milho, algas marinhas e celulose para produzir ingredientes de alto desempenho utilizados em alimentos de consumo diário, medicamentos orais, produtos biofarmacêuticos avançados e uma variedade de produtos de base biológica.
A Roquette é uma empresa familiar com mais de 90 anos de experiência e 11 mil funcionários. Atende clientes em mais de 150 países e está comprometida com a criação de valor duradouro para clientes, pacientes, consumidores e a sociedade.
Juntos, transformamos o potencial da natureza em elementos essenciais para a vida.
Saiba mais sobre a Roquette aqui.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260610099194/pt/
Contato:
Assessoria de imprensa
Lisa Luke
Diretora Global de Comunicação
Unidade de Negócios Health & Pharma Solutions da Roquette
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E-mail: lisa.luke@roquette.com
Fonte: BUSINESS WIRE