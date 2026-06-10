Roquette apresenta inovações escaláveis em sistemas de administração de medicamentos na CPHI China 2026

A Roquette, líder mundial em ingredientes de origem vegetal e excipientes farmacêuticos, apresentará seu amplo portfólio de soluções inovadoras para administração de medicamentos durante a CPHI & PMEC China 2026, que será realizada de 16 a 18 de junho no Shanghai New International Expo Centre (SNIEC), em Xangai. Sob o tema “One Roquette for Innovations”, a Unidade de Negócios Health & Pharma Solutions da Roquette estará presente no estande E3D26, demonstrando como sua sólida expertise científica e capacidade técnica permitem que empresas farmacêuticas transformem formulações promissoras em produtos comercialmente viáveis em escala.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260610099194/pt/

Under the theme “One Roquette for Innovations,” the company will highlight its recently expanded portfolio to demonstrate how this unmatched range of high-performance excipients and innovative formulation solutions is powering the next generation of pharmaceuticals.

“À medida que a indústria farmacêutica acelera a inovação, desde terapias com GLP-1 até produtos biológicos complexos, a pressão para garantir confiabilidade na fabricação, fornecimento consistente e formulações robustas em escala nunca foi tão grande”, afirmou Angela Strzelecki, vice-presidente sênior do Grupo Roquette e CEO da Unidade de Negócios Health & Pharma Solutions da Roquette. “A Roquette está em uma posição única para enfrentar esses desafios por meio de seu portfólio integrado, que abrange excipientes, tecnologias de formulação, soluções biofarmacêuticas e cápsulas duras. Com uma ampla rede de fabricação e padrões globais de qualidade, estamos comprometidos em ser o parceiro de confiança que impulsiona a próxima geração de sistemas de administração de medicamentos na China e na região Ásia-Pacífico.”

PEARLITOL® mannitol: viabilizando sistemas modernos e escaláveis de administração de medicamentos

No estande, a Roquette destacará o PEARLITOL® mannitol, um excipiente versátil desenvolvido para simplificar o desenvolvimento de formulações, mantendo desempenho excepcional em escala industrial. Produzido na China para garantir um fornecimento regional confiável, o PEARLITOL® mannitol oferece:

Formulações de altas e baixas dosagens em uma ampla variedade de formas farmacêuticas

Maior estabilidade em condições sensíveis

Processabilidade confiável e consistência entre lotes

Flexibilidade para aplicações orais, injetáveis, inalatórias e biológicas

Soluções integradas para todas as etapas do desenvolvimento de medicamentos

O estande da Roquette apresentará sua linha completa de soluções farmacêuticas desenvolvidas para responder aos desafios mais urgentes do setor:

Excipientes farmacêuticos de alto desempenho: incluindo Avicel ® celulose microcristalina, Ac-Di-Sol ® croscarmelose sódica, METHOCEL™ HPMC, ETHOCEL™ etilcelulose e POLYOX™ óxido de polietileno

celulose microcristalina, Ac-Di-Sol croscarmelose sódica, METHOCEL™ HPMC, ETHOCEL™ etilcelulose e POLYOX™ óxido de polietileno Tecnologias diferenciadas de formulação: para formas farmacêuticas sólidas orais, sistemas de liberação controlada e formulações especializadas complexas

Soluções biofarmacêuticas: incluindo as beta-ciclodextrinas KLEPTOSE ® para estabilização de proteínas e as espumas de alginato NOVAMATRIX-3D™ para cultura celular 3D

para estabilização de proteínas e as espumas de alginato NOVAMATRIX-3D™ para cultura celular 3D Cápsulas duras e soluções integradas de administração: a Qualicaps by Roquette oferece uma linha completa de cápsulas de HPMC e gelatina para aplicações orais e inalatórias

Suporte de ponta a ponta: expertise que abrange desde o desenvolvimento inicial da formulação até a ampliação da produção para escala comercial

Conecte-se com a Roquette na CPHI China 2026

Visite a Roquette no estande E3D26 para conversar com sua equipe de especialistas e descobrir como suas soluções integradas podem ajudar a superar desafios relacionados à complexidade das formulações e à ampliação da produção. Para mais informações sobre a participação da Roquette na CPHI China 2026, clique aqui.

Sobre a Roquette

A Roquette é líder global em soluções sustentáveis de origem vegetal, impulsionando a inovação e parcerias sólidas que estão moldando o futuro da nutrição, da saúde e da bioindústria.

A empresa aproveita recursos naturais como trigo, milho, algas marinhas e celulose para produzir ingredientes de alto desempenho utilizados em alimentos de consumo diário, medicamentos orais, produtos biofarmacêuticos avançados e uma variedade de produtos de base biológica.

A Roquette é uma empresa familiar com mais de 90 anos de experiência e 11 mil funcionários. Atende clientes em mais de 150 países e está comprometida com a criação de valor duradouro para clientes, pacientes, consumidores e a sociedade.

Juntos, transformamos o potencial da natureza em elementos essenciais para a vida.

Saiba mais sobre a Roquette aqui.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Assessoria de imprensa

Lisa Luke

Diretora Global de Comunicação

Unidade de Negócios Health & Pharma Solutions da Roquette

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E-mail: lisa.luke@roquette.com