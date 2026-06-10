InternetSul reforça mercado com novo marketplace e evento

A InternetSul lança, neste mês de junho, duas iniciativas para seus associados e para o ecossistema de Internet. A primeira é o Marketplace InternetSul, uma plataforma online voltada à oportunização de negócios para afiliados e fornecedores da entidade, e a segunda, a realização de mais uma edição de seu evento Na Estrada, desta vez em Ijuí (RS), nos dias 17 e 18 de junho de 2026.

Recém-lançado, o marketplace foi desenvolvido para ampliar conexões comerciais entre provedores de internet, fornecedores e empresas que atuam no setor de telecomunicações. A plataforma funciona como um ambiente exclusivo para divulgação de produtos, serviços e soluções, criando novas oportunidades de negócios e fortalecendo o relacionamento entre organizações do segmento.

Disponível para associados e parceiros da entidade, o marketplace permite que fornecedores apresentem suas ofertas a um público altamente qualificado, formado por provedores de internet e empresas de tecnologia de toda a região Sul. Ao mesmo tempo, os provedores passam a contar com acesso facilitado a equipamentos, serviços especializados, soluções tecnológicas e potenciais parcerias estratégicas para impulsionar seus negócios.

Segundo o diretor de Marketing e Comunicação da InternetSul, Gabriel Rost, a iniciativa foi criada para estimular negócios, aproximar empresas e gerar valor para todo o ecossistema. Com a novidade, a entidade reforça seu papel não apenas como representante institucional dos provedores, mas também como agente de desenvolvimento do setor, promovendo ferramentas que contribuem para a competitividade e o crescimento das empresas associadas.

“E é dando continuidade a esse propósito de fortalecimento do mercado que realizaremos, nos dias 17 e 18 de junho, mais uma edição do InternetSul na Estrada, desta vez em Ijuí”, conta Rost. “O evento acontece no Hotel Jardim Europa e reunirá lideranças, gestores e equipes técnicas de provedores de internet de toda a região para dois dias de conteúdo, networking e oportunidades de negócios”, detalha.

A programação foi elaborada para abordar temas estratégicos, capazes de impactar a gestão e a operação dos provedores. Entre os assuntos em destaque estão governança corporativa, experiência do cliente, inteligência artificial, acesso a crédito, gestão por indicadores e questões regulatórias.

No primeiro dia, os participantes acompanharão palestras como “Sem indicador, gestão vira opinião”, com Grazieli Machado; “Aspectos relevantes para acesso a crédito”, com Valdemir Costa; “Governança: estrutura organizacional que sustenta o crescimento”, com Gladis Eichner; e “Prepare seu time para jogar como campeão”, com Erison Santos. A programação será encerrada com um happy hour voltado à integração dos participantes.

Já no segundo dia, o foco estará em tendências e desafios do setor, incluindo experiência do cliente, mercado de telecomunicações, inteligência artificial aplicada aos negócios e regulação. Um dos momentos mais aguardados será o Painel Anatel, com a participação do gerente regional da agência no Rio Grande do Sul, Maurício Pieroni.

Outro destaque será o painel sobre compartilhamento de postes, que reunirá representantes da Demei, Ceriluz e Coprel, além de especialistas da InternetSul, para discutir um dos temas mais relevantes para a expansão e sustentabilidade das operações dos provedores.

As inscrições para o evento podem ser feitas neste link.

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“Estas são iniciativas que reafirmam nosso compromisso com o desenvolvimento do setor, promovendo conhecimento, conexões estratégicas e novas oportunidades de crescimento para empresas e profissionais que atuam no mercado de telecomunicações”, finaliza Rost.