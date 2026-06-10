São João no Ceará gera renda e fortalece a economia criativa

Neste mês de junho e em julho, o 26º Festejo Ceará Junino percorrerá as 14 macrorregiões do estado em uma programação de 47 dias que inclui 21 festivais regionais e a grande etapa final do campeonato estadual. Considerada uma das mais importantes manifestações da cultura popular cearense, a festa mobiliza milhares de artistas, brincantes e profissionais que atuam nos bastidores para manter viva a tradição junina.

Muito antes de as quadrilhas entrarem em cena e os arraiais receberem o público, uma extensa cadeia produtiva já está em atividade. Costureiras, bordadeiras, cenógrafos, aderecistas, maquiadores, músicos, sonoplastas, iluminadores, coreógrafos e produtores culturais trabalham há meses na preparação dos festivais, movimentando a economia criativa e gerando oportunidades em diversas regiões do Ceará.

Em 2026, essa engrenagem cultural recebeu o maior aporte financeiro da história do Festejo Ceará Junino. Ao todo, o Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura (Secult Ceará), investiu R$ 6,8 milhões na realização do ciclo junino. Desse montante, mais de R$ 4,3 milhões são destinados diretamente ao fomento das quadrilhas juninas, fortalecendo grupos, incentivando a geração de trabalho e renda e garantindo a continuidade de tradições que atravessam gerações.

Os bastidores envolvem meses de trabalho e planejamento

Para quem participa dos grupos juninos, o São João é resultado de um trabalho que se desenvolve durante todo o primeiro semestre. A preparação envolve pesquisa temática, criação de figurinos, produção de cenários, ensaios e contratação de diversos serviços especializados.

Cada quadrilha mobiliza dezenas de profissionais e movimenta a economia local. Em muitos casos, trabalhadores encontram no período junino sua principal fonte de renda anual, especialmente artesãos e costureiras que se dedicam à confecção de figurinos e adereços utilizados nas apresentações.

Investimento fortalece cadeias produtivas locais

Além de preservar uma importante manifestação do patrimônio cultural cearense, os recursos públicos destinados ao ciclo junino contribuem para a sustentabilidade econômica dos grupos e para a geração de oportunidades em diferentes municípios do estado.

Entre 2023 e 2026, foram registrados importantes avanços no incentivo às quadrilhas juninas, com ampliação de investimentos e aumento do número de projetos apoiados em diferentes categorias. A Quadrilha Junina Adulta teve seu investimento elevado de R$ 22 mil para R$ 30 mil, enquanto a Quadrilha Junina Infantil passou de 14 para 30 projetos apoiados por ano. Na Quadrilha Junina Cultura Camponesa, o investimento cresceu de R$ 18 mil para R$ 28 mil e o número de projetos apoiados subiu de 10 para 15 por ano. Já a Quadrilha Junina Diversidade ou Iniciante teve um reajuste no investimento, que passou de R$ 14.700 para R$ 15.607,50.

Nesta edição, houve ampliação dos valores destinados às quadrilhas adultas, infantis, de culturas camponesas e da diversidade, garantindo mais condições para a realização dos projetos e para a contratação de profissionais envolvidos na produção dos espetáculos.

“Os festivais e apresentações fortalecem as tradições culturais, mas também impulsionam as economias locais, mobilizando comunidades inteiras e criando oportunidades para novos profissionais e novos públicos. Por isso, compreendemos a cultura não apenas como expressão da nossa identidade, mas também como um importante vetor de desenvolvimento econômico e social para o Ceará”, destaca a secretária de Cultura do Ceará, Gecíola Fonseca.

Para a coordenadora de Patrimônio Cultural e Memória da Secult Ceará, Jéssica Ohara, os festivais têm papel fundamental na dinâmica econômica do setor cultural. “Os Festivais Regionais têm uma função social e econômica no fomento à economia artística, criativa e cultural, considerando o grau elevado de informalidade do setor e dos trabalhadores da cultura. Dessa forma, contribuem para a manutenção da dinâmica da produção e sustentabilidade econômica e social dos grupos e festivais regionais de quadrilha junina do Ceará”, afirma.

Tradição que gera renda

Mais do que uma celebração cultural, o São João cearense representa uma importante engrenagem da economia criativa. Em cada município que recebe as etapas regionais, a realização dos festivais impulsiona a contratação de serviços, movimenta o comércio local, fortalece o turismo cultural e gera renda para centenas de famílias.

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Dos ateliês de costura aos palcos dos festivais, o ciclo junino demonstra como a cultura também é vetor de desenvolvimento econômico, transformando tradição em oportunidade e mantendo viva uma das maiores expressões da identidade do povo cearense.