Duetti amplia oferta de financiamento para artistas independentes com dois novos programas

Duetti A Duetti Inc. (“Duetti” ou a “Empresa”), empresa musical que faz parceria com artistas e compositores independentes para comprar, gerenciar e comercializar seus catálogos, anuncia hoje uma expansão significativa de sua oferta de financiamento. Os artistas agora podem vender suas gravações master, ou partes delas, em apenas seis meses após o lançamento – um prazo substancialmente menor do que o limite anterior de dois anos da empresa. A Duetti também está lançando seu novo Programa de Remixes, que permite que artistas independentes criem remixes, covers e outras obras derivadas do catálogo de 30.000 faixas da Duetti (incluindo masters e composições). Em troca, os artistas podem receber pagamento em dinheiro adiantado, participação nos royalties, 0% de taxas de distribuição e suporte de marketing dedicado.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260609078318/pt/

GERANDO VALOR MAIS CEDO DO QUE NUNCA

A Duetti está utilizando seus modelos preditivos proprietários baseados em IA para reduzir significativamente o limite de idade para aquisição de masters de dois anos para seis meses após o lançamento comercial inicial. A Duetti já firmou parcerias com mais de 200 artistas, incluindo Rx Papi, Jesse Barrera e Ingrid Contreras, em faixas com menos de dois anos, e agora está expandindo a disponibilidade dessa opção para um conjunto muito maior de artistas globalmente. A Viola Credit está fornecendo financiamento para a Duetti, como parte de sua linha de crédito existente de US$ 75 milhões.

“Os modelos tradicionais da indústria musical não acompanharam as necessidades dos artistas independentes, principalmente nos estágios iniciais de suas carreiras”, disse Lior Tibon, CEO e cofundador da Duetti. “Estamos entusiasmados por sermos a primeira empresa musical a apoiar a aquisição em larga escala de catálogos de artistas jovens, incluindo faixas com apenas seis meses de lançamento, permitindo que eles ‘alimentem a chama’ em um momento crucial de suas carreiras.”

A Duetti oferece estruturas de contrato flexíveis e transparentes que permitem aos artistas vender catálogos inteiros, faixas individuais ou partes deles, dependendo de seus objetivos. Nesta fase crucial da carreira de um artista, a Duetti combina um contrato de catálogo com amplo suporte de marketing para impulsionar o sucesso e alcançar um público mais amplo.

A Duetti expandiu rapidamente sua presença global, estabelecendo parcerias com mais de 1.100 artistas e compositores em mais de 40 países para adquirir e gerenciar partes de seus catálogos musicais. A decisão da empresa de expandir para aquisições em estágios iniciais e estratégias de marketing inovadoras visa ajudar artistas independentes a acelerar seu crescimento em momentos cruciais de suas carreiras.

“Ser independente significa estar constantemente equilibrando os lados criativo e comercial da indústria”, disse o rapper Rx Papi, de Nova York. “Não preciso mais esperar anos para ver o retorno do investimento. Ao me associar à Duetti, posso pegar uma música que já está conquistando o público e investir ainda mais nela, em promoção, novas versões e alcançando novos públicos.”

COLABORAÇÃO CRIATIVA EMPODERADORA

O Programa de Remixes da Duetti conecta artistas e produtores com faixas do catálogo da Duetti, que conta com mais de 30.000 músicas, para criar remixes, covers e outras obras derivadas. Os participantes podem começar a ganhar dinheiro desde o primeiro dia, beneficiando-se de termos claros e favoráveis ??aos criadores. Simplificando a experiência do artista, a Duetti gerencia todo o processo, desde a entrega das faixas separadas até o fornecimento de feedback criativo e a obtenção das aprovações do artista original.

"Estamos criando o processo de remixagem mais rápido e simples do setor. Ao usar insights e análises profundas de IA, somos capazes de identificar o artista de remixagem certo e combiná-lo com um catálogo globalmente rico criado para reinterpretação - tudo isso garantindo que as colaborações sejam totalmente autorizadas e aprovadas pelo artista", observa Elliot Baumohl, chefe de crescimento musical da Duetti. “Alimentar o ecossistema independente com novas maneiras de desbloquear oportunidades de crescimento e monetização continua sendo uma prioridade para a Duetti.”

Durante a fase piloto do programa, Duetti lançou 200 remixes e trabalhos derivados com mais de 100 artistas de diversos gêneros, incluindo rap, baile funk e house music, na América do Norte, Europa e América Latina. Entre os colaboradores notáveis ??estão Satin Jackets, Zai1k, Kowloon, MC Leleto, Robbe, David Hugo, Cody Currie, Lui Joseph e BLESSED MANE. Duetti planeja expandir o programa para gêneros como phonk, dancehall e reggaeton, e consolidar sua presença em mercados-chave fora dos EUA, incluindo Alemanha, França e América Latina.

“Para artistas como eu, é raro encontrar um parceiro que realmente incentive a criatividade e, ao mesmo tempo, torne o lado comercial sustentável”, disse o artista de hip-hop em ascensão Zai1k. “O apoio inicial, a assistência de marketing e o processo descomplicado dão aos artistas a confiança necessária para se concentrarem inteiramente no lado criativo, sabendo que a Duetti está ajudando a tornar a oportunidade possível do início ao fim.”

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Sobre a Duetti

A Duetti é uma empresa musical que faz parceria com artistas e compositores independentes para comprar, gerenciar e comercializar seus catálogos. Fundada em 2022 pelo CEO Lior Tibon e pelo COO Christopher Nolte, a Duetti oferece suporte financeiro e operacional para ajudar os criadores a monetizar, gerenciar e expandir seus catálogos musicais.

Por meio de estruturas de contrato flexíveis, a Duetti trabalha com uma ampla gama de artistas e compositores, oferecendo suporte com gerenciamento de catálogo, serviços de marketing e produção de remixes e obras derivadas. Desde sua fundação, a Duetti estabeleceu parcerias com mais de 1.100 criadores em mais de 40 países.

A Duetti é apoiada pela The Raine Group, Flexpoint Ford, Nyca Partners, Viola Ventures e Roc Nation, e já captou mais de US$ 635 milhões até o momento por meio de uma combinação de financiamentos em capital próprio e dívida.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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