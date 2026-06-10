The Open Group lança o padrão OSDU® Data Platform, versão 1.0

The Open Group, consórcio global de tecnologia independente de fornecedores, anunciou hoje o lançamento do padrão OSDU® Data Platform, versão 1.0. O novo padrão estabelece uma base estável e claramente definida para os recursos da plataforma de dados, oferecendo maior interoperabilidade, consistência e confiabilidade em todo o setor de energia.

O padrão OSDU Data Platform, versão 1.0, foi projetado para ajudar as organizações a gerenciar, acessar e usar melhor os dados corporativos, reduzindo a fragmentação e eliminando os silos de dados. Ele fornece uma estrutura comum para organizar e acessar dados com segurança e eficiência, apoiando a melhoria da colaboração, inovação e tomada de decisões.

Os principais benefícios do padrão incluem interoperabilidade desde a concepção, maior estabilidade para o desenvolvimento e implantação de aplicativos e uma base sólida para certificação. Os operadores se beneficiam de maior liberdade de escolha e menor esforço de integração, fornecedores independentes de software podem desenvolver com base em um padrão definido e os provedores de plataforma obtêm um caminho transparente para demonstrar conformidade por meio da certificação.

“À medida que o setor busca inovação mais rápida, a capacidade de acessar e usar dados confiáveis ??em todos os sistemas torna-se um imperativo de negócios”, disse Steve Nunn, presidente e CEO do The Open Group. “O padrão OSDU® Data Platform, versão 1.0, estabelece uma base claramente definida para acesso seguro e eficiente a dados e interoperabilidade, ajudando as organizações a otimizar as decisões sobre plataformas e acelerar a implantação.”

“A publicação da versão 1.0 marca um importante marco”, disse Stef Jacobs, presidente do Fórum OSDU® do The Open Group. “Ela reflete a colaboração contínua de operadores, fornecedores e parceiros de tecnologia que trabalham para promover plataformas de dados abertas e baseadas em padrões para o setor de energia.”

A versão 1.0 representa um subconjunto bem definido das funcionalidades existentes da Plataforma de Dados OSDU, especificando um comportamento consistente para um conjunto definido de APIs. Ao focar em funcionalidades testadas e demonstradas, o padrão fornece às organizações uma interface previsível entre aplicações e implementações compatíveis da Plataforma de Dados OSDU, permitindo uma integração confiável entre provedores de nuvem e aplicações de fornecedores.

O padrão não está intencionalmente vinculado a uma versão específica de implementação da comunidade. Em vez disso, ele acompanha o desenvolvimento contínuo de código aberto para garantir que as funcionalidades tenham atingido a maturidade necessária, fornecendo ao setor uma base estável e certificável, ao mesmo tempo que permite a inovação contínua dentro do ecossistema do Fórum OSDU.

Para mais informações sobre o Padrão da Plataforma de Dados OSDU, clique aqui.

Sobre o The Open Group

O The Open Group é um consórcio global que possibilita a conquista de objetivos de negócios por meio de padrões tecnológicos e iniciativas de código aberto, fomentando uma cultura de colaboração, inclusão e respeito mútuo entre nossos mais de 900 membros. Nossos membros incluem clientes, fornecedores de sistemas e soluções, fornecedores de ferramentas, integradores, acadêmicos e consultores de diversos setores. Mais informações sobre o The Open Group podem ser encontradas em www.opengroup.org.

Sobre o Fórum OSDU® do The Open Group

O Fórum OSDU® do The Open Group permite que o setor de energia desenvolva tecnologias transformadoras para atender às necessidades energéticas globais em constante mudança. O Fórum OSDU está disponível para todas as partes interessadas do setor de energia, incluindo desenvolvedores de aplicativos, operadores de serviços, fornecedores de tecnologia, empresas de software, instituições acadêmicas e muito mais. Mais informações sobre o Fórum OSDU podem ser encontradas Aqui.

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Contato para a Imprensa

Monika Boudova

Hotwire Global para The Open Group

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