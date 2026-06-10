Primeira cirurgia robótica do Amazonas acontece na Samel

O Hospital Samel realizará a primeira cirurgia robótica do Estado do Amazonas. O procedimento será realizado por meio da plataforma robótica Da Vinci X, utilizada em procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos em diferentes especialidades médicas.

A cirurgia robótica utiliza um sistema composto por console cirúrgico, torre de equipamentos e braços robóticos controlados pelo cirurgião. A tecnologia oferece visualização tridimensional em alta definição e instrumentos com ampla amplitude de movimento, auxiliando na execução dos procedimentos.

Entre as características associadas à cirurgia robótica estão incisões menores, redução do tempo de internação em determinados procedimentos, recuperação pós-operatória mais rápida em casos específicos e menor perda sanguínea, conforme indicação clínica e avaliação médica.

A implantação do programa de cirurgia robótica amplia a disponibilidade dessa modalidade cirúrgica no Amazonas, permitindo a realização de procedimentos no próprio estado.

“A cirurgia robótica já faz parte da rotina de diversos centros de saúde no Brasil e no exterior. A implantação dessa tecnologia no Amazonas amplia as opções disponíveis para a realização de procedimentos cirúrgicos no estado”, afirma Hiram Nicolau, diretor do Grupo Samel.

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Com mais de quatro décadas de atuação e acreditação ONA 3, certificação concedida pela Organização Nacional de Acreditação, o Hospital Samel passa a disponibilizar a cirurgia robótica em sua estrutura assistencial. A realização do procedimento marca o início das atividades do programa de cirurgia robótica da instituição.