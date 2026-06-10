MadeiraMadeira, líder brasileira em decoração para casa, impulsiona busca e descoberta de comércio eletrônico de alto desempenho com Algolia

A Algolia, plataforma de busca e recuperação com IA que conta com a confiança de mais de 18.000 empresas e milhões de desenvolvedores ao redor do mundo, anunciou hoje que a MadeiraMadeira, uma das principais varejistas brasileiras de artigos para o lar, avaliada em mais de US$ 1 bilhão, vem usando a Algolia para impulsionar a descoberta rápida e altamente relevante de produtos em seu extenso catálogo de mais de 2 milhões de itens, ajudando seus 10 milhões de clientes a encontrar produtos inspiradores com rapidez para mobiliar, decorar e renovar suas casas e escritórios. Desde a implementação da Algolia, a MadeiraMadeira aumentou significativamente as taxas de cliques (CTR), as vendas e a lucratividade.

Fundada em 2009 em Curitiba, a MadeiraMadeira opera uma das maiores plataformas de comércio eletrônico do Brasil, dando suporte a mais de 10.000 vendedores e gerenciando um catálogo de 2 milhões de unidades de manutenção de estoque (SKUs). Embora a empresa empregue 2.000 pessoas e administre 50 lojas físicas em todo o país, a grande maioria de seu crescimento e operações diárias é impulsionada por sua plataforma de comércio digital.

Nesta escala, oferecer recomendações de produtos rápidas, precisas e personalizadas aos clientes é uma necessidade operacional. O catálogo da MadeiraMadeira abrange milhões de produtos com especificações técnicas complexas, o que torna cada vez mais difícil manter a relevância e a qualidade das recomendações com a tecnologia de busca anterior. Para dar suporte ao crescimento do mercado, reduzir o atrito operacional e melhorar a eficácia do comercialização, a equipe substituiu um mecanismo de busca lento e com relevância limitada pela plataforma de busca e recuperação com IA da Algolia. Isto permitiu que eles fornecessem a velocidade, a personalização, a relevância e a facilidade necessárias para operar uma plataforma de comércio eletrônico de alto volume.

Luiz Vernizze, Diretor de Produto da MadeiraMadeira, afirmou: "Após um período de testes de dois meses, nossa equipe validou com rapidez que a Algolia poderia atender e superar nossos requisitos para a criar experiências de compra altamente personalizadas e envolventes em grande escala. Hoje, a plataforma de busca e recuperação com IA da Algolia alimenta todas as barras de pesquisa e páginas de categorias do site e aplicativo móvel da MadeiraMadeira, o que melhora fundamentalmente o modo como os compradores descobrem produtos. Ao eliminar o atrito entre a intenção de compra e o produto certo, a Algolia acelerou o tempo de compra, aumentou a confiança do comprador e impulsionou ganhos nas taxas de conversão, fidelização de clientes e receita."

Para aprimorar continuamente a relevância em escala, a MadeiraMadeira utiliza o recurso de Reclassificação Dinâmica com IA da Algolia, que impulsiona os resultados de pesquisa populares com base no comportamento do usuário. A empresa também implementou a Categorização de Consultas e os Testes A/B, permitindo que sua equipe teste e valide com rapidez o impacto das mudanças, ajuste as estratégias de comercialização, bem como otimize continuamente o desempenho com um enfoque orientado por dados.

Vernizze acrescentou: "Na MadeiraMadeira, a experimentação é essencial para nossa maneira de operar, e é por isto que os recursos de Testes A/B e Reclassificação Dinâmica da Algolia são tão importantes para nossa estratégia de comércio eletrônico. Os testes contínuos nos ajudam a validar as mudanças, seu impacto e tomar decisões com confiança. Por exemplo, ao automatizar a relevância e a otimização da comercialização, conseguimos que nossa equipa enxuta e orientada por dados reduza o trabalho manual, mantendo o controle total sobre nossas próprias estratégias e a capacidade de iteração rápida. Este enfoque de comercialização modernizada acelerou o retorno do investimento e melhorou o desempenho geral do comércio eletrônico."

Piyush Patel, Diretor de Ecossistema na Algolia, afirmou: "Estamos muito satisfeitos com a confiança que a MadeiraMadeira deposita em nós para continuar aperfeiçoando o desempenho de seu site, a experiência do cliente e a rentabilidade em grande escala. Tanto a Algolia como a MadeiraMadeira compartilham um profundo compromisso com a experimentação, a tomada de decisões orientada por dados e a tecnologia confiável, o que torna a Algolia uma excelente opção estratégica para uma plataforma de comércio eletrônico em rápido crescimento. Estamos na expectativa de expandir esta parceria à medida que a MadeiraMadeira adota recursos adicionais de IA da Algolia para aprimorar ainda mais a busca e a descoberta em seu extenso catálogo de móveis e artigos para o lar."

Leia o estudo de caso completo para saber como a MadeiraMadeira melhorou a experiência do cliente e aumentou a receita com a Algolia. Pronto para ver a plataforma de Busca e Recuperação com IA da Algolia em ação? Inscreva-se para uma demonstração em: https://www.algolia.com/demorequest/

Sobre a Algolia

A Algolia é a principal plataforma de busca e recuperação com IA, responsável por 1,75 trilhão de buscas por ano para mais de 18.000 empresas. Com um mecanismo unificado de busca e recuperação por palavras-chave e vetores, a Algolia oferece a tecnologia de busca e descoberta mais rápida e escalável do mundo. Empresas confiam na Algolia para criar experiências interativas, generativas e de busca mediante ferramentas como o Agent Studio. Com mais de uma década de inovação, a Algolia vem redefinindo aplicativos baseados em recuperação e o futuro da descoberta com IA.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260609369840/pt/

Audrey Surette

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