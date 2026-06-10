Reconhecimento ganha espaço nas empresas

A valorização dos colaboradores tem ganhado relevância nas estratégias empresariais voltadas à retenção de talentos e ao fortalecimento da cultura organizacional. Em um contexto de transformações nas relações de trabalho, organizações de diferentes segmentos passaram a ampliar investimentos em iniciativas de reconhecimento profissional, pertencimento e experiência do colaborador.

Dados do relatório State of the Global Workplace, da Gallup, apontam que 23% dos trabalhadores no mundo se consideram engajados em suas atividades profissionais. O estudo também indica que equipes altamente engajadas apresentam melhores indicadores de produtividade, bem-estar e retenção de talentos quando comparadas a ambientes com baixos índices de envolvimento. O levantamento também destaca a relação entre experiência do colaborador e desempenho organizacional.

O tema tem ganhado relevância à medida que organizações buscam alternativas para fortalecer o engajamento e reduzir a rotatividade de profissionais. Especialistas apontam que iniciativas relacionadas ao reconhecimento profissional, valorização dos colaboradores e fortalecimento da cultura organizacional vêm sendo incorporadas às estratégias de gestão de pessoas adotadas por empresas de diferentes setores.

Nesse cenário, empresas têm adotado diferentes iniciativas para fortalecer o relacionamento com suas equipes. Campanhas internas, programas de incentivo, ações comemorativas e experiências voltadas ao reconhecimento profissional figuram entre as estratégias utilizadas para ampliar o engajamento e reforçar valores organizacionais.

Segundo Caique Pedrilli, CEO da Hakuna Matata Brindes, o crescimento dessas iniciativas está relacionado à busca das organizações por ações capazes de gerar identificação entre colaboradores e cultura empresarial. “O reconhecimento tem sido trabalhado de forma mais estruturada pelas empresas. A tendência observada é que as ações estejam cada vez mais conectadas aos objetivos da comunicação interna e ao fortalecimento do senso de pertencimento das equipes”, afirma.

A ampliação desse movimento também é percebida por Guilherme Davi, CEO da Fire Brindes. De acordo com o executivo, ações de valorização profissional passaram a ocupar espaço relevante no planejamento corporativo, acompanhando estratégias de Recursos Humanos e Comunicação. “O reconhecimento deixou de estar restrito a ocasiões específicas e passou a integrar diferentes momentos da jornada do colaborador dentro das organizações”, destaca.

Para Lucio Aguiar, CEO da Europa Import, a personalização das iniciativas tem contribuído para tornar as experiências mais alinhadas aos perfis dos públicos internos. “As organizações têm buscado formatos capazes de refletir características da própria cultura corporativa, criando ações mais conectadas às expectativas dos colaboradores e aos objetivos institucionais”, explica.

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O avanço das estratégias voltadas à experiência do colaborador acompanha uma tendência observada em diferentes mercados e sustentada por pesquisas sobre engajamento e retenção de talentos. À medida que fatores como pertencimento, reconhecimento e propósito ganham relevância nas relações de trabalho, os especialistas apontam que iniciativas de valorização profissional tendem a permanecer entre as prioridades das empresas nos próximos anos.