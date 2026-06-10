Relatório "Do More Good" da IFF de 2025 destaca o progresso na inovação baseada na natureza

A IFF(NYSE: IFF) — líder global em aromas, fragrâncias, ingredientes alimentícios e saúde e biociências — divulgou seu relatório "Do More Good 2025", destacando o compromisso da empresa em criar melhores produtos e experiências para as pessoas e o planeta. O portfólio cada vez mais baseado na natureza da IFF reforça o papel central da sustentabilidade e posiciona sua inovação na interseção entre biologia e química. Por meio de investimentos contínuos em P&D, parcerias globais de inovação ampliadas e impacto mensurável em toda a cadeia de valor, o relatório demonstra como a IFF está reduzindo o impacto ambiental, ao mesmo tempo que oferece desempenho diferenciado e valor a longo prazo para clientes e consumidores.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260608209906/pt/

Cover image for IFF’s 2025 Do More Good report.

“O Relatório 'Do More Good 2025' da IFF mostra um progresso claro no avanço de soluções baseadas na natureza e no fortalecimento de nosso portfólio”, disse Erik Fyrwald, CEO da IFF. “Continuamos aprimorando nosso foco em crescimento de alto valor, impulsionado pela ciência, e conquistando a confiança dos clientes ao oferecer soluções diferenciadas que aceleram seu sucesso.”

O relatório deste ano destaca as principais conquistas em toda a organização e o impacto da inovação da IFF por meio de quatro pilares principais alinhados ao tema do relatório, “A Ciência do Possível”: Fornecimento Consciente, Inovação Intencional, Operação para o Futuro e Parcerias de Impacto. O relatório inclui avanços em ingredientes de origem natural, tecnologias de encapsulamento biodegradáveis ??como ENVIROCAP e biomateriais de última geração, além de parcerias estratégicas que fortalecem a resiliência da cadeia de suprimentos e a inovação na origem — desde o fornecimento sustentável de baunilha em Madagascar até a pesquisa aplicada em citrinos na Flórida e o desenvolvimento de fragrâncias à base de florestas no Brasil.

Os principais destaques do relatório "Do More Good 2025" incluem:

Sustentabilidade centrada no cliente: Os produtos com tecnologia IFF ajudaram a evitar 27,2 milhões de toneladas métricas de emissões equivalentes de dióxido de carbono em 2025 — 19,2 vezes mais do que as emissões da própria empresa em sua produção.

Os produtos com tecnologia IFF ajudaram a evitar 27,2 milhões de toneladas métricas de emissões equivalentes de dióxido de carbono em 2025 — 19,2 vezes mais do que as emissões da própria empresa em sua produção. Inovação para gerar impacto: Cerca de 77% dos novos produtos lançados entre 2023 e 2025 tinham uma proposta de valor de sustentabilidade em apoio às pessoas e ao planeta, de acordo com nossa Ferramenta Interna de Avaliação de Inovação para Sustentabilidade.

Cerca de 77% dos novos produtos lançados entre 2023 e 2025 tinham uma proposta de valor de sustentabilidade em apoio às pessoas e ao planeta, de acordo com nossa Ferramenta Interna de Avaliação de Inovação para Sustentabilidade. Avançando a sustentabilidade da cadeia de suprimentos: Setenta ingredientes naturais receberam a certificação For Life da ECOCERT, apoiando a conservação e melhorando a subsistência dos agricultores.

Setenta ingredientes naturais receberam a certificação For Life da ECOCERT, apoiando a conservação e melhorando a subsistência dos agricultores. Excelência operacional: O desempenho da empresa em segurança alcançou uma redução de 21% na taxa total de incidentes registráveis ??em relação ao ano anterior. Além disso, 100% dos funcionários concluíram o treinamento em ética empresarial.

A liderança da IFF em sustentabilidade continua sendo reconhecida por importantes índices globais, como o Dow Jones Best In Class Indices (América do Norte), o EcoVadis Gold 2025, a Lista A do CDP Climate, o America’s Climate Leaders 2025 do USA TODAY e o America’s Most Responsible Companies 2025 da Newsweek, entre muitos outros. Explore o relatório completo "Do More Good 2025".

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Na IFF (NYSE: IFF), criamos alegria por meio da ciência, da criatividade e da paixão. Como líder global em sabor, aroma, ingredientes alimentícios, saúde e biociências, estamos inovando para o futuro. Todos os dias, oferecemos soluções inovadoras e sustentáveis ??que elevam os produtos que as pessoas amam — promovendo o bem-estar, encantando os sentidos e aprimorando a experiência humana. Saiba mais em iff.com, LinkedIn, Instagram e Facebook.

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