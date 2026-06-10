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Relatório "Do More Good" da IFF de 2025 destaca o progresso na inovação baseada na natureza

Impulsionando o crescimento de soluções sustentáveis ??de alto desempenho, permitindo que os clientes evitem a emissão de 27,2 milhões de toneladas métricas de CO?e

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Repórter
10/06/2026 15:05

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A IFF(NYSE: IFF) — líder global em aromas, fragrâncias, ingredientes alimentícios e saúde e biociências — divulgou seu relatório "Do More Good 2025", destacando o compromisso da empresa em criar melhores produtos e experiências para as pessoas e o planeta. O portfólio cada vez mais baseado na natureza da IFF reforça o papel central da sustentabilidade e posiciona sua inovação na interseção entre biologia e química. Por meio de investimentos contínuos em P&D, parcerias globais de inovação ampliadas e impacto mensurável em toda a cadeia de valor, o relatório demonstra como a IFF está reduzindo o impacto ambiental, ao mesmo tempo que oferece desempenho diferenciado e valor a longo prazo para clientes e consumidores.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260608209906/pt/

Cover image for IFF’s 2025 Do More Good report.

Cover image for IFF’s 2025 Do More Good report.

“O Relatório 'Do More Good 2025' da IFF mostra um progresso claro no avanço de soluções baseadas na natureza e no fortalecimento de nosso portfólio”, disse Erik Fyrwald, CEO da IFF. “Continuamos aprimorando nosso foco em crescimento de alto valor, impulsionado pela ciência, e conquistando a confiança dos clientes ao oferecer soluções diferenciadas que aceleram seu sucesso.”

O relatório deste ano destaca as principais conquistas em toda a organização e o impacto da inovação da IFF por meio de quatro pilares principais alinhados ao tema do relatório, “A Ciência do Possível”: Fornecimento Consciente, Inovação Intencional, Operação para o Futuro e Parcerias de Impacto. O relatório inclui avanços em ingredientes de origem natural, tecnologias de encapsulamento biodegradáveis ??como ENVIROCAP e biomateriais de última geração, além de parcerias estratégicas que fortalecem a resiliência da cadeia de suprimentos e a inovação na origem — desde o fornecimento sustentável de baunilha em Madagascar até a pesquisa aplicada em citrinos na Flórida e o desenvolvimento de fragrâncias à base de florestas no Brasil.

Os principais destaques do relatório "Do More Good 2025" incluem:

  • Sustentabilidade centrada no cliente: Os produtos com tecnologia IFF ajudaram a evitar 27,2 milhões de toneladas métricas de emissões equivalentes de dióxido de carbono em 2025 — 19,2 vezes mais do que as emissões da própria empresa em sua produção.
  • Inovação para gerar impacto: Cerca de 77% dos novos produtos lançados entre 2023 e 2025 tinham uma proposta de valor de sustentabilidade em apoio às pessoas e ao planeta, de acordo com nossa Ferramenta Interna de Avaliação de Inovação para Sustentabilidade.
  • Avançando a sustentabilidade da cadeia de suprimentos: Setenta ingredientes naturais receberam a certificação For Life da ECOCERT, apoiando a conservação e melhorando a subsistência dos agricultores.
  • Excelência operacional: O desempenho da empresa em segurança alcançou uma redução de 21% na taxa total de incidentes registráveis ??em relação ao ano anterior. Além disso, 100% dos funcionários concluíram o treinamento em ética empresarial.

A liderança da IFF em sustentabilidade continua sendo reconhecida por importantes índices globais, como o Dow Jones Best In Class Indices (América do Norte), o EcoVadis Gold 2025, a Lista A do CDP Climate, o America’s Climate Leaders 2025 do USA TODAY e o America’s Most Responsible Companies 2025 da Newsweek, entre muitos outros. Explore o relatório completo "Do More Good 2025".

Bem-vindo à IFF
Na IFF (NYSE: IFF), criamos alegria por meio da ciência, da criatividade e da paixão. Como líder global em sabor, aroma, ingredientes alimentícios, saúde e biociências, estamos inovando para o futuro. Todos os dias, oferecemos soluções inovadoras e sustentáveis ??que elevam os produtos que as pessoas amam — promovendo o bem-estar, encantando os sentidos e aprimorando a experiência humana. Saiba mais em iff.com, LinkedIn, Instagram e Facebook.

©2026 International Flavors & Fragrances Inc. (IFF). IFF, o logotipo da IFF e todas as marcas comerciais e de serviço indicadas com ™, SM ou® são propriedade da IFF ou de suas afiliadas, salvo indicação em contrário. Todos os direitos reservados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


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Fonte: BUSINESS WIRE

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