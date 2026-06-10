Evento em SP discute oportunidades de negócios no Paraguai

São Paulo (SP) recebe, no dia 16 de junho, o fórum “Por que Paraguai?”, reunindo lideranças empresariais e especialistas para discutir oportunidades de internacionalização e novos caminhos de expansão na América Latina. Com inscrição gratuita, o evento será realizado no WTC Business Club, no bairro Brooklin Novo, das 8h às 12h (horário de Brasília).

Ronaldo Martins, fundador e CEO do escritório RMA RONALDO MARTINS ADVOGADOS, é um dos responsáveis pela organização do fórum. Ele diz que o objetivo é desmistificar o ambiente de negócios no país vizinho e apresentá-lo como destino estratégico prioritário para o empresário brasileiro que busca a internacionalização.

Martins destaca que o Paraguai vive um momento positivo na economia. A previsão do Banco Mundial é que o país cresça 4,4% em 2026 e 4,2% em 2027. Uma projeção semelhante é apresentada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI): crescimento de 4,2% neste ano e 3,5% no ano que vem, conforme reportado pelo site Bloomberg Línea.

Esses números colocam o Paraguai como o segundo país com maior crescimento na América do Sul, atrás apenas da Guiana, que vive um boom ocasionado pela descoberta de reservas de petróleo.

Além disso, um outro fator deve favorecer possivelmente o Paraguai. “A entrada em vigor do acordo Mercosul–União Europeia, em 1º de maio de 2026, marcou uma mudança de paradigma geopolítico. Estamos falando da integração de um mercado de 770 milhões de consumidores e um PIB combinado de US$ 22 trilhões. Para as empresas brasileiras, o Paraguai deixa de ser apenas um vizinho comercial e passa a ser uma plataforma de exportação global. Ou seja, pode ser um hub de exportação de produtos e serviços, tanto para a América Latina como para toda a Europa”, menciona Martins.

O acordo ao qual ele se refere estabelece o livre comércio entre Mercosul e União Europeia, o que eleva a competitividade dos países-membros dos dois blocos no comércio internacional. Na prática, as regras permitem que produtos manufaturados no Paraguai — como os setores têxtil, de autopeças, alimentos processados e tecnologia — acessem o mercado europeu com tarifas reduzidas ou nulas, explica Martins.

“Vale destacar ainda que o país combina energia 100% renovável e de baixo custo com uma logística em franca expansão, ancorada pelo Corredor Bioceânico e pela Hidrovia Paraguai-Paraná. Para o empresário brasileiro, produzir no Paraguai agora significa ter um pé no centro da América do Sul e outro no mercado mais regulado e de maior poder aquisitivo do planeta”, acentua o CEO do escritório RMA.

No entanto, para que a empresa faça uma expansão bem-sucedida para o Paraguai, é necessário compreender questões como legislação, sistema tributário, concorrência e aspectos regulatórios da nação vizinha, pondera o advogado. É justamente essa discussão que o evento “Por que Paraguai?” pretende abordar.

“Em uma única manhã, reuniremos a visão técnica e a prática operacional. Teremos a participação de Oscar Mersán (diretor da M360), especialista em implantações locais; a análise das estruturas jurídicas e tributárias internacionais, conduzida por mim, representando o RMA; e o depoimento de quem já colhe resultados no país, como Roberto Carvalho (diretor-executivo da Wyda Embalagens) e Renato Fonseca (CFO da Fadel Transportes). O objetivo é preencher a lacuna entre o desejo de expandir e o caminho seguro para a implementação”, ressalta Martins.

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Para saber mais sobre o fórum “Por que Paraguai?”, basta acessar: https://ronaldo-martins-advogados.rds.land/por-que-paraguai-rma-oficial_ii