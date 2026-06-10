Cursor anuncia expansão do escritório e da equipe na EMEA para atender à demanda regional

Cursor, a plataforma líder em codificação de IA multimodelos, anunciou hoje a criação de equipes dedicadas para atender a região EMEA. A expansão responde ao bom momento regional, com a receita da EMEA triplicando trimestre a trimestre neste ano.

A equipe da Cursor EMEA dará suporte a uma base de clientes em rápida expansão, que inclui British Airways, BP, Deliveroo, Nokia, Sanofi e muitas outras empresas líderes em toda a região. A Cursor espera aumentar seu quadro de funcionários na EMEA para aproximadamente 200 até o final do ano, contratando profissionais para as áreas de entrada no mercado, engenharia, sucesso do cliente e operações.

“Estamos extremamente entusiasmados em lançar oficialmente o Cursor na EMEA e reforçar nosso compromisso com clientes e parceiros em toda a Europa. Como a principal empresa de codificação de IA, nosso objetivo é simples: estar mais perto das equipes que constroem o futuro e ajudar as empresas a acelerar suas iniciativas mais estratégicas de IA e desenvolvimento de software”, disse Ismail Elmas, vice-presidente sênior da Cursor para a EMEA. “Este lançamento abrange todos os principais mercados europeus e reflete a crescente demanda que estamos observando de organizações prontas para colocar a IA no centro de seus processos de desenvolvimento.”

À medida que o Cursor se expande pela EMEA, a empresa investe em recursos específicos para cada região, a fim de atender às necessidades de conformidade das empresas locais. Isso é especialmente importante para organizações em setores altamente regulamentados, onde a localização dos dados, a privacidade e a conformidade regulatória são essenciais para a implementação de ferramentas de IA em escala.

“Como líder global em conectividade para a era da IA, a Nokia está construindo os data centers, as redes de transporte, móveis e fixas que conectam bilhões de pessoas em todo o mundo”, disse Pallavi Mahajan, diretora de Tecnologia e IA da Nokia. “Capacitar mais de 20.000 engenheiros com o Cursor não foi apenas uma decisão de produtividade; foi uma decisão estratégica sobre o tipo de organização de engenharia que queremos ser. Nossas equipes estão direcionando agentes de IA em algumas das bases de código mais complexas do mundo, ajudando a Nokia a se mover mais rápido e operar com mais eficiência.”

O crescimento do Cursor reflete uma mudança mais ampla na forma como as organizações de engenharia adotam ferramentas de IA. Empresas dos setores de serviços financeiros, ciências da vida, energia, serviços profissionais e tecnologia de consumo estão recorrendo ao Cursor para aumentar a produtividade dos desenvolvedores, reduzir o tempo de lançamento e modernizar seus fluxos de trabalho de desenvolvimento de software.

“A adoção de ferramentas de codificação com IA impacta fluxos de trabalho, governança e a forma como as equipes realmente entregam resultados”, disse Cameron Cronin, CTO Global do Salesforce Business Group da Accenture. “Nosso trabalho com o Cursor nos permite levar essa adoção aos clientes com a implementação e o suporte consultivo necessários para consolidá-la, para que as empresas possam acelerar o desenvolvimento sem comprometer a qualidade ou o controle.”

Além da própria plataforma, a Cursor está construindo equipes locais e um ecossistema de parceiros que viabilizam a adoção — pessoas que entendem os mercados regionais e parceiros prontos para apoiar as empresas no terreno. É um compromisso de longo prazo com as organizações que moldam o futuro do software na Europa.

Sobre a Cursor

Cursor é uma plataforma de codificação com IA que ajuda desenvolvedores e equipes de engenharia a criar software com inteligência artificial. O produto Cursor foi projetado para bases de código complexas, oferece suporte a modelos de ponta de fornecedores líderes e fornece às equipes ferramentas para configurar o acesso a modelos, controles MCP e regras de agentes em nível de sistema. A plataforma Cursor conta com mais de 50.000 empresas, incluindo 67% das empresas da Fortune 500. Mais de 150 milhões de linhas de código corporativo são escritas por dia com o Cursor. Saiba mais em cursor.com.

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