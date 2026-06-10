Literatura infantil tem enfoque na inclusão e na diversidade

Em um mundo cada vez mais acelerado, em que crianças são frequentemente comparadas, cobradas e estimuladas a alcançar resultados antes mesmo de descobrirem quem são, nasce a história: “O Ritmo de Lumi”, oitavo livro infantil da autora taubateana Giovanna Goeldi. O lançamento acontece no dia 25 de junho de 2026, às 19h, no Auditório da OAB Taubaté, localizado na Rua Quatro de Março, 441 – Centro – Taubaté (SP), em um evento aberto ao público.

O livro infantil, O Ritmo de Lumi, é um convite à reflexão para toda a família. A obra acompanha a jornada de Lumi, um pequeno ser encantador que descobre que não precisa correr para ser aceito, nem se transformar em algo que não é para encontrar seu lugar no mundo. Com uma narrativa com ilustrações que despertam o encantamento, o livro aborda temas fundamentais para o desenvolvimento infantil, como autoestima, respeito às diferenças, individualidade, pertencimento e valorização dos processos de crescimento. A mensagem central da obra toca uma das maiores questões da infância contemporânea: a pressão para acompanhar padrões muitas vezes incompatíveis com a singularidade de cada criança.

A história dialoga diretamente com pais, educadores e cuidadores que desejam construir relações mais acolhedoras e menos baseadas em comparações. Em tempos em que o desempenho frequentemente parece mais importante do que a experiência vivida, O Ritmo de Lumi surge como um manifesto pela infância respeitada e pela valorização da essência de cada criança.

Sobre a autora



Giovanna Goeldi é artista visual, designer, ilustradora, escritora e agente cultural. Reconhecida por sua atuação na promoção da arte, da literatura e da valorização do patrimônio cultural, desenvolve projetos que unem sensibilidade artística, educação e transformação social. Autora de oito obras voltadas ao público infantil, Giovanna construiu uma trajetória marcada pela criação de narrativas que abordam valores humanos, pertencimento, identidade, diversidade, memória e desenvolvimento emocional. Seu trabalho busca fortalecer o vínculo entre crianças e adultos por meio da literatura, incentivando o diálogo, a empatia e a construção de um olhar mais sensível sobre o mundo.

Além da produção literária, atua na área de design, ilustração e artes visuais, desenvolvendo projetos culturais, exposições, publicações e iniciativas de incentivo à leitura. Seu trabalho busca transformar temas profundos em experiências acessíveis e poéticas.

Com O Ritmo de Lumi, a autora reafirma seu compromisso com uma literatura que acolhe, educa e inspira, lembrando que crescer não é uma corrida e que cada criança carrega dentro de si um tempo próprio, precioso e irrepetível.

Serviço:



Evento: lançamento do livro “O Ritmo de Lumi”

Autora: Giovanna Goeldi

Data: 25 de junho de 2026

Horário: 19h

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Local: Auditório da OAB Taubaté



Endereço: Rua Quatro de Março, 441 – Centro – Taubaté (SP)



Entrada: gratuita