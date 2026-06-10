Polpa Brasil apresenta produtos da Nátikos na Naturaltech

A busca por alimentos com ingredientes naturais, minimamente processados e alinhados a um estilo de vida equilibrado vem transformando o mercado de alimentação saudável no Brasil. É nesse cenário que a Polpa Brasil participa da Naturaltech 2026, principal evento do setor na América Latina, levando os lançamentos da Nátikos.

A partir da expertise da Polpa Brasil no processamento dos alimentos, a Nátikos desenvolve produtos que preservam as características da fruta. As formulações combinam listas de ingredientes reduzidas e transformam a fruta em diferentes formatos de consumo, ampliando as possibilidades para crianças, esportistas e consumidores que buscam alternativas naturais para a rotina.

Essa proposta também se reflete nos lançamentos apresentados na Naturaltech, como as Bolinhas de Frutas Recheadas e a linha Nátikinhos. As Bolinhas de Frutas Recheadas chegam em sabores como frutas vermelhas com creme de chocolate branco e banana com pasta de amendoim, enquanto a linha Nátikinhos aposta em combinações voltadas ao público infantil e às famílias, como morango com creme de morango e banana com recheio de chocolate.

Desenvolvidos sem conservantes ou ingredientes artificiais, os produtos priorizam formulações mais simples e alinhadas às tendências do setor. Entre os destaques está ainda a linha de barras proteicas, que combina uma base de frutas com 12 gramas de proteína, oferecendo uma alternativa diferenciada em relação aos produtos tradicionalmente encontrados na categoria.

Rótulos limpos

Segundo Andressa Meira, nutricionista da marca, o público atual está cada vez mais atento à composição dos alimentos e impulsiona o movimento clean label, conceito que prioriza produtos com listas de ingredientes mais curtas. “Hoje, diferentes perfis de consumidores incorporam escolhas mais equilibradas à rotina. As pessoas continuam buscando praticidade, mas também valoriza produtos que entreguem funcionalidade, transparência e qualidade nutricional. Existe uma preocupação crescente em entender exatamente o que está sendo consumido, desde os ingredientes até o grau de processamento dos alimentos”, afirma.

Dados da pesquisa Euromonitor Voice of the Consumer Health and Nutrition Survey 2023 mostram que 36% dos consumidores globais e 31% dos brasileiros preferem alimentos 100% naturais. O avanço desse comportamento já movimenta cifras bilionárias no país. O mercado de frutas movimentou R$ 144,5 bilhões em 2023, com projeção de alcançar R$ 208,2 bilhões até 2028. Já o segmento de vegetais frescos deve crescer de R$ 67,3 bilhões para R$ 96,8 bilhões no mesmo período.



Outras categorias também refletem essa transformação nos hábitos de consumo. O mercado de oleaginosas deve avançar de R$ 17,3 bilhões para R$ 26,1 bilhões até 2028, enquanto o segmento de snacks vegetais e chips saudáveis tem previsão de crescimento de R$ 179,4 milhões para R$ 470,3 milhões nos próximos anos.

Presença na Naturaltech 2026

Em sua 20ª edição, a Naturaltech 2026 deve reunir mais de 62 mil visitantes e cerca de 1.700 marcas expositoras, consolidando-se como uma das principais vitrines de tendências, inovação e negócios voltados ao mercado de produtos naturais, bem-estar e alimentação funcional.

Segundo Ramon Lacowicz, CEO da Polpa Brasil, a participação na feira faz parte da estratégia de expansão e fortalecimento da marca no segmento de alimentação saudável.

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“A Naturaltech é hoje a principal vitrine do setor na América Latina e representa uma oportunidade importante para fortalecer a presença da Nátikos no mercado. Voltamos à feira ampliando nossa visibilidade e reforçando nosso compromisso em desenvolver produtos alinhados ao novo perfil de consumo”, destaca.