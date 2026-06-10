Cinema itinerante alcança 12 mil participantes

O Projeto Cine Arte II encerrou suas atividades em 2025 após impactar mais de 12 mil pessoas, entre crianças, adolescentes e educadores, em cinco municípios do Estado de São Paulo. A iniciativa aliou arte, educação e conscientização por meio de oficinas de cinema e sessões interativas realizadas em uma estrutura inflável itinerante.

As ações foram realizadas nas cidades de Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Cotia e Araras, com foco na formação cultural e cidadã. Entre os temas abordados estiveram cidadania, sustentabilidade, preservação da água, alimentação saudável, reciclagem e segurança no trânsito.

Voltadas a alunos de 6 a 14 anos, as oficinas apresentaram conceitos básicos de filmagem, roteiro e edição. Como resultado, os participantes produziram curtas-metragens exibidas em sessões abertas ao público.

As exibições aconteceram em uma estrutura inflável itinerante, com cerca de 15 metros de comprimento e quatro metros de altura, equipada com telão, sistema de som e ambientação desenvolvida para proporcionar uma experiência imersiva. Ao final das sessões, os participantes receberam materiais informativos que ampliaram o conteúdo pedagógico das atividades.

Com foco na inclusão e no acesso democrático à cultura, o projeto disponibilizou recursos de acessibilidade durante as exibições, incluindo intérprete de Libras, audiodescrição, sistema de audição assistida e cadeiras exclusivas devidamente sinalizadas para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

A iniciativa foi viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com apoio do Ministério da Cultura, e contou com o patrocínio das empresas Niterra do Brasil e Tenneco. O projeto foi realizado pela Perfectto Projetos, com apoio das prefeituras municipais, da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e de escolas das redes pública municipal e estadual dos municípios participantes.

Para Paulo Reis, gestor da Perfectto Projetos, o projeto contribui para ampliar o acesso à cultura e estimular novas formas de aprendizado. “O contato com o audiovisual permite que os jovens desenvolvam olhar crítico, criatividade e capacidade de expressão. Ao integrar educação e cultura, o projeto cria experiências que permanecem para além das oficinas”, afirma.

Segundo ele, a proposta também incentiva a multiplicação do conhecimento nos ambientes escolares e comunitários. “Os participantes levam esse aprendizado para o seu dia a dia, fortalecendo o senso de cidadania e o engajamento social”, completa.

Sobre a Perfectto Projetos

A Perfectto Projetos atua na consultoria e execução de projetos culturais e esportivos, com foco em leis de incentivo fiscal, desenvolvendo iniciativas que ampliam o acesso à cultura e promovem impacto social.

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Para mais informações, basta acessar o site: https://cinearte2.perfecttoprojetos.com.br?