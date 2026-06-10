Formação para negociadores de empresas é lançada no Brasil

Entre os dias 22 e 24 de maio, foi realizada a primeira edição do ONE – O Negociador de Empresas, uma imersão presencial voltada à formação de profissionais para atuar no mercado de compra, venda e negociação de empresas no Brasil.

A iniciativa foi idealizada por Rafaela Rossi, cofundadora da BuyCo, empresa especializada em valuation, captação de recursos, compra e venda de PMEs. O programa nasce a partir de uma percepção prática da própria operação da companhia sobre a escassez de profissionais preparados para conduzir negociações empresariais de forma estruturada.

Segundo Rafaela, essa lacuna ficou evidente à medida que o mercado de transações cresceu no país. “Participamos diariamente de processos de compra, venda e avaliação de pequenas e médias empresas. Com o crescimento do mercado, ficou cada vez mais claro o desafio de encontrar profissionais capazes de conduzir negociações empresariais com método e estrutura”, afirma.

O movimento ocorre em um contexto de maior dinamismo no mercado brasileiro, impulsionado por operações de fusões e aquisições, sucessão empresarial, entrada e saída de sócios e estratégias de crescimento inorgânico entre pequenas e médias empresas.

Foi a partir desse cenário que surgiu o ONE, com a proposta de formar uma nova geração de negociadores de empresas por meio de uma abordagem prática, conectada a situações reais do mercado de M&A.

Durante os três dias de imersão, os participantes vivenciam dinâmicas, simulações de negociações, estudos de caso, exercícios em grupo e atividades que reproduzem desafios enfrentados por profissionais da área, tornando o aprendizado aplicável desde o primeiro contato com o mercado.

Nesse processo, são explorados temas como originação de oportunidades, análise de negócios, valuation, due diligence, negociação e estruturação de operações. A imersão reuniu empresários, executivos, advogados, contadores e consultores interessados em desenvolver uma visão estratégica e compreender, na prática, como acontecem as transações empresariais.

Mais do que teoria, o ONE também foi marcado pela vivência prática e pela troca entre profissionais de diferentes formações.

Para Lucas Galdino, Head de Estratégia de Portfólio e M&A da RGS, a experiência evidencia a complexidade e o caráter multidisciplinar das transações empresariais:

“É uma jornada completa de M&A, que vai do atendimento à estruturação da negociação. Para quem vem de áreas como Direito, por exemplo, fica evidente como o mercado exige uma visão mais ampla e integrada. O ONE reforça o M&A como uma disciplina interdisciplinar, essencial para a evolução desse tipo de operação no Brasil”, destaca.

Já Pedro Teixeira, analista de M&A, destaca o papel da formação na consolidação de uma nova profissão no país: “O curso traduz bem a proposta de amadurecer o mercado de M&A para pequenas e médias empresas. O que está sendo construído aqui se aproxima do que já existe lá fora com o conceito de Business Broker, ou negociador de empresas. É uma formação prática, com metodologia sólida, que prepara de fato para atuar nesse mercado”, comenta.

A primeira edição contou com 35 participantes e marca o início de um projeto voltado à formação de profissionais para um mercado que vem ganhando relevância no ambiente empresarial brasileiro.

Para Rafaela Rossi, o momento atual reflete um padrão já observado em outras ondas de transformação profissional. “Quando a demanda cresce mais rápido do que a oferta de profissionais qualificados, surgem novas oportunidades. Foi assim com o mercado digital, com o tráfego pago e com a inteligência artificial. O mercado de negociação de empresas segue uma trajetória semelhante”, ressalta.

A próxima edição do ONE vem com o objetivo de dar continuidade à proposta de formação de profissionais para um setor que movimenta bilhões de reais por ano e que vem se consolidando como uma frente estratégica no crescimento de empresas brasileiras.

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Os interessados em participar das próximas turmas podem realizar a pré-inscrição por meio do formulário oficial do programa: Inscrição para a próxima edição do ONE.