Alunos do Mackenzie criam softwares para ABB

Ao lado de outros provedores de tecnologia industrial, a fabricante de soluções de eletrificação e automação ABB participou de competição de inovação (hackathon) da Escola de Engenharia Mackenzie, realizada em março, na capital paulista.

Na competição, a ABB propôs aos alunos da instituição criar um software para definir especificações do painel de baixa tensão System pro E Power, do portfólio da Área de Negócios de Eletrificação, com base nas necessidades do ambiente industrial em que o equipamento pode ser utilizado.

O desafio resultou na criação de cinco soluções digitais, entre as quais ganhou destaque um software capaz de gerar automaticamente e com alto índice de acerto layouts frontais de painéis, dimensionais e listas de materiais, a partir do preenchimento de formulários avaliados pela ABB e por professores do Mackenzie como bastante intuitivos.

“A equipe vencedora compreendeu de forma aprofundada as necessidades e dores dos clientes da ABB, apresentando uma solução simples, objetiva e com alto potencial de aplicação prática”, afirma Fernando Nunes, diretor de Produtos e Soluções de Smart Power na Área de Negócio de Eletrificação, que coordenou a participação no hackathon.

Segundo Nunes, a solução vencedora também chamou atenção por utilizar inteligência artificial (IA) na definição de especificações e layouts. O componente de IA faz recomendações com base na análise de um banco de projetos elétricos e nos requisitos da NBR 61439, norma técnica de fabricação e montagem de painéis elétricos.

“O uso combinado de IA e base histórica de projetos foi determinante, pois agrega valor ao processo de especificação ao torná-lo mais inteligente, confiável e eficiente”, avalia o executivo. “Essa abordagem permite que, ao longo do tempo, as recomendações do sistema se tornem mais assertivas e alinhadas às aplicações reais do mercado”, completa.

Os cinco alunos vencedores, Daniel Yoji Miyamoto, Gianlucca Tachinardi, Eric Toshio Goya, Heitor Zanelato Almeida e Pedro Guarizzo Cintra, receberam prêmios da ABB e visitaram a fábrica da empresa em Sorocaba (SP).

Eric Toshio Goya, aluno de Engenharia da Computação, foi convidado para um estágio de três meses na ABB, em que vai desenvolver projetos de melhoria relacionados à experiência dos usuários do System Pro E Power.

Para Nunes, no entanto, todos os softwares desenvolvidos no hackathon têm atributos que poderiam ser incorporados a soluções digitais destinadas a facilitar a confecção de projetos de sistemas e equipamentos elétricos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda segundo o executivo, a competição contribuiu para aproximar a ABB do ambiente acadêmico, estimulou estudantes a resolver desafios reais da indústria e gerou inovação com alto potencial de aplicação.