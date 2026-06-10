Bitget Lança Campanha de Afiliados “Score Your 40%” com Premiação Total de US$ 1 Milhão

VICTORIA, Seychelles, June 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, lançou "Score Your 40%", uma nova campanha global de afiliados com uma premiação total de $ 1 milhão de USDT criada para acelerar o aumento dos afiliados e recompensar os criadores de comunidades antes de uma das maiores temporadas esportivas do ano.

A campanha aproveita o impulso das iniciativas anteriores de afiliados da Bitget, incluindo "The Missing 40%", que trouxe um aumento significativo na participação da comunidade. Somente em março, a Bitget registrou mais de 2.000 novos afiliados e aprovou mais de 1.500 afiliados em duas semanas, indicando o crescente interesse em modelos de referência de criptomoedas e o crescimento liderado pela comunidade.

Durante todo o mês de junho, a campanha oferece uma série de recompensas, bônus de ativação e incentivos de marcos para afiliados novos e existentes. Os participantes elegíveis podem ganhar recompensas no valor de até 600 USDT por meio de registro, verificação e participação na campanha, e competir por uma parte da premiação mais ampla de $ 1 milhão de USDT.

A campanha se inspira no espírito competitivo da temporada da copa do mundo de futebol deste verão, criando um torneio focado nos afiliados, criado para recompensar o desempenho, o crescimento da comunidade e o engajamento. A campanha "Score Your 40%” da Bitget tem por objetivo expandir ainda mais seu ecossistema de afiliados e, ao mesmo tempo, ajudar criadores, traders, educadores e líderes da comunidade a monetizar seus públicos de forma mais eficaz.

“A Bitget cresceu de cerca de 25 milhões de usuários para mais de 125 milhões em apenas dois anos. Esse tipo de crescimento não acontece somente com a publicidade”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “O ecossistema de afiliados sempre foi um dos incentivos de crescimento mais fortes de criptomoedas porque tem por base a confiança. Esta campanha visa dar a mais pessoas a oportunidade de transformar essa influência em algo significativo.”

Desde novembro de 2025 a Bitget vem expandindo os incentivos e o apoio aos afiliados por meio de iniciativas como Boost Month e The Missing 40%. A campanha mais recente tem por base o que a empresa descreve como um dos seus maiores programas de recompensas com foco nos afiliados até o momento.

O programa de afiliados da Bitget foi desenvolvido para reduzir as barreiras à participação, exigindo apenas 100 seguidores nas redes sociais ou 500 membros da comunidade para inscrição. Os afiliados aprovados podem acessar uma estrutura de descontos permanente de 40% desde o primeiro dia, juntamente com um processo de inscrição simplificado, com análises normalmente concluídas em 24 horas.

A campanha faz parte da estratégia mais ampla da Bitget de fortalecer sua rede global de afiliados e expandir a participação em todo o seu crescente ecossistema Universal Exchange, que abrange criptomoedas, ativos tokenizados, ações, commodities e ferramentas de negociação baseadas em IA.

Para mais informações ou para se candidatar, visite a página do Programa de Afiliados Bitget.

Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001187039)