MicAi-X divulgou os avanços mais recentes da atualização do sistema, com a arquitetura sem ponto único de falha entrando em fase crucial de implantação





SAN DIEGO, June 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Recentemente, a MicAi-X divulgou novos avanços na atualização de seus sistemas centrais. Sob liderança de Francisco Ranzi Müller, a plataforma está promovendo uma reestruturação em gestão de ordens, confirmação de trades, monitoramento e alta disponibilidade, marcando a transição da MicAi-X para uma infraestrutura de tecnologia de nível financeiro.

De acordo com a MicAi-X, esta atualização foca nos principais módulos do sistema eletrônico de negociação. O OMS será otimizado nos processos de criação, envio, cancelamento, alteração e sincronização de ordens; o módulo de confirmação vai melhorar a rapidez e precisão dos retornos; e o monitoramento acompanhará continuamente latência, status e cargas. Esses módulos são o foco central da reestruturação técnica.

Francisco Ranzi Müller destacou que uma arquitetura de negociação eficiente vai além da soma de funções, sendo essencial manter desempenho estável mesmo diante de oscilações extremas e alto volume de operações. Por isso, a MicAi-X está investindo na adoção de processamento de dados em fluxo e arquitetura de microsserviços distribuídos, com o objetivo de ampliar a capacidade de processamento paralelo, lidar com dados em tempo real e gerenciar fluxos de negociação de forma mais eficiente, aumentando a resposta da plataforma diante de cenários complexos do mercado.

A alta disponibilidade também é um dos focos desta atualização. A MicAi-X está implementando mecanismos de redundância total e arquitetura sem ponto único de falha em seus sistemas centrais, incluindo comunicação em rede, clusters de banco de dados e serviços de aplicações em modo ativo-ativo. Caso algum nó, link ou módulo apresente falha, o sistema pode detectar, isolar e alternar automaticamente para evitar que falhas localizadas prejudiquem a continuidade das operações e garantir maior estabilidade diante de cenários de pressão.

Na gestão de desenvolvimento, a MicAi-X está fortalecendo revisão de código, testes automatizados e simulações de estresse. Atualizações na cadeia de negociação só são liberadas após validação, revisão e simulação, aumentando a qualidade e a confiança técnica da plataforma.

Com a reestruturação dos módulos centrais, a MicAi-X está ampliando o foco da execução de estratégias para a estabilidade e continuidade do sistema. A atualização liderada por Francisco Ranzi Müller demonstra o compromisso em elevar o padrão técnico e a adaptação a cenários de alta demanda.

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Contact: Elena Lyne Email: support@mica-x.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9733147)