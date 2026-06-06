Yuno Anuncia Atualização Corporativa com o Avanço em Direção ao Lançamento, Expande a Equipe de Liderança com Talentos da Binance, e Se Posiciona para o Crescimento do Mercado Global de Previsões

NEWARK, N.J., June 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Yuno, uma plataforma de mercados de predição emergente focada no desenvolvimento de infraestrutura global para negociação com base em eventos e participação social, divulgou hoje uma atualização corporativa com destaque dos principais marcos alcançados antes do lançamento, incluindo expansão de liderança, progresso no desenvolvimento de produtos, estratégia de mercado internacional e investimento contínuo em infraestrutura regulatória.

A atualização ocorre em meio ao crescimento global acelerado dos mercados de predição, uma categoria que atrai cada vez mais traders de varejo, atenção institucional, participantes de ativos digitais e públicos tradicionais que buscam novas formas de descoberta de informações e negociação orientada a eventos.

A Yuno está desenvolvendo o que a administração descreve como um ecossistema de mercado de predição de última geração desenvolvido para unir contratos de eventos, participação social, infraestrutura de mercado orientada para criadores, e experiências de negociação em tempo real em uma única plataforma otimizada para expansão internacional.

A empresa acredita que os mercados de predição ainda estão nos estágios iniciais da adoção global, apesar do rápido crescimento em todo o setor nos últimos anos.

“Os mercados de predição estão evoluindo de produtos de internet de nicho para uma nova categoria financeira”, disse Sigmund Holtz, cofundador e CEO da Yuno. “Acreditamos que os usuários estão buscando cada vez mais experiências em participação no mercado, descoberta de informações, engajamento social e reputação. Estamos focados na criação de uma infraestrutura que incentive esses comportamentos em escala.”

Fortalecimento da Liderança com Experiência no Setor

Como parte da sua preparação para o lançamento, a Yuno expandiu sua liderança e capacidade operacional com o acréscimo de pessoal sênior e consultores com experiência em ativos digitais, infraestrutura de exchange, mercados de predição, sistemas de crescimento e operações de mercado.

A empresa adicionou recentemente vários membros seniores da equipe e fundadores com experiência em organizações como a Binance, trazendo experiência operacional de algumas das maiores e mais rápidas empresas de infraestrutura de mercado de todo o mundo.

A administração acredita que essa união da experiência com exchange, liquidez, produto e crescimento posiciona a Yuno para acelerar a execução de produtos e, ao mesmo tempo, desenvolver sistemas operacionais projetados para dar suporte à escala internacional.

Mercados de Predição com Princípios de Infraestrutura de Negociação

Na sua essência, a Yuno está sendo projetada como uma plataforma de infraestrutura de mercado baseada em eventos, onde os usuários podem obter exposição a resultados do mundo real por meio de preços dinâmicos e orientados para o mercado.

Ao contrário dos sistemas de predição tradicionais, onde os preços são determinados centralmente, a arquitetura da plataforma da Yuno está sendo desenvolvida em torno de mecanismos de descoberta baseados no mercado, para promover maior liquidez, ajustes de preços mais rápidos e participação mais ampla em várias categorias de mercado.

A interface da empresa está sendo criada com princípios que priorizam a negociação, enfatizando:

• Preços de mercado em tempo real

• Infraestrutura de livro de pedidos em tempo real

• Criação de contratos orientados a eventos

• Participação social no mercado

• Sistemas de previsão comunitários

• Ferramentas de descoberta de mercado

• Mecanismos de participação baseados na reputação

A administração acredita que os atuais participantes do mercado esperam cada vez mais uma infraestrutura que se comporte mais como sistemas de negociação financeira e menos como produtos tradicionais.

Desenvolvimento de Uma Camada Social para Mercados de Eventos

Um dos principais diferenciais dos produtos da Yuno é sua camada de infraestrutura social planejada.

A plataforma está criando funcionalidades integradas da comunidade destinadas a viabilizar que os usuários discutam mercados, publiquem visualizações, estabeleçam reputações comerciais públicas e participem de sistemas de previsão orientados pela comunidade.

Yuno acredita que os mercados de eventos estejam gerando naturalmente conversas, convicções e compartilhamento de informações, e que esses comportamentos devem existir organicamente dentro da experiência da plataforma.

A funcionalidade social planejada atualmente em desenvolvimento inclui:

• Feeds sociais em torno de mercados ativos

• Sistemas de reputação de trader verificados

• Ferramentas de participação da comunidade

• Infraestrutura de desenvolvimento de público

• Sistemas de participação no mercado gerados pelo usuário

• Funcionalidade de envolvimento da comunidade

“O futuro dos mercados de predição não está somente na participação passiva”, acrescentou Holtz. “Os usuários querem cada vez mais transparência pelos participantes do mercado, maior interação com a comunidade e maneiras de desenvolver credibilidade ao longo do tempo. Acreditamos que os sistemas de reputação estão se tornando cada vez mais importantes diante da escala dos mercados.”

Estratégia de Expansão Internacional Desenvolvida em Torno da Infraestrutura Regulatória

A estratégia de crescimento internacional da Yuno é intencionalmente estruturada em torno da expansão do mercado em fases e do alinhamento regulatório.

A estratégia internacional da empresa é construída em torno da criação de infraestrutura de mercado globalmente acessível, permitindo a participação em jurisdições onde a crescente adoção de ativos digitais, a expansão do engajamento do varejo e a evolução das estruturas regulatórias dão suporte ao desenvolvimento do mercado a longo prazo.

A plataforma está implementando uma infraestrutura destinada a dar suporte:

• Processos AML e KYC

• Sistemas de monitoramento de transações

• Monitoramento de sanções

• Fluxos de trabalho de conformidade

• Controles de integridade do mercado

Oportunidades adicionais de expansão nos mercados do Oriente Médio e Norte da África (MENA) e da Ásia-Pacífico permanecem sob avaliação, enquanto a empresa analisa as estruturas de licenciamento e a prontidão dos mercados.

A Yuno pretende restringir o acesso em jurisdições onde a plataforma ainda não obteve as permissões necessárias. Nos Estados Unidos, o objetivo de longo prazo da Yuno inclui buscar caminhos regulatórios apropriados para sua entrada no mercado em conformidade.

Foco em Uma Categoria Global em Rápida Expansão

Os mercados de predição surgiram como um dos segmentos de crescimento mais rápido em finanças digitais e negociação baseada em eventos.

A administração acredita que vários ventos favoráveis estruturais continuam apoiando o crescimento da categoria, incluindo:

• Crescente adoção de stablecoins

• Expansão da infraestrutura de ativos digitais

• Aumento da participação do varejo em mercados alternativos

• Demanda por mercados de informações em tempo real

• Crescente familiaridade com produtos de negociação baseados em eventos

A Yuno acredita que essas dinâmicas criam uma oportunidade para que novos participantes possam combinar liquidez, experiência em produtos, infraestrutura regulatória e participação da comunidade em ecossistemas unificados.

“Em última análise, envolve confiança e infraestrutura”, disse Holtz. “A liquidez é importante. A resolução justa do mercado é importante. A experiência do usuário é importante. Estamos focados nessas prioridades.”

O Futuro

Com a continuidade do desenvolvimento, a administração permanece focada no alcance de marcos de produtos, na expansão de parcerias estratégicas, no fortalecimento da infraestrutura e na preparação para a entrada gradual no mercado. A empresa tem como meta um volume médio mensal nos próximos 12 meses de aproximadamente 200.000 usuários ativos e US$ 4 bilhões em volume total até o final de 2027, sujeito ao cronograma de lançamento da plataforma.

A empresa deve divulgar marcos de lançamento, parcerias e desenvolvimentos de produtos em anúncios futuros.

Declarações de Previsão

Este comunicado contém declarações de previsão sobre planos futuros, oportunidades de mercado, desenvolvimento de produtos e iniciativas de expansão. Os resultados reais podem ser substancialmente diferentes das expectativas devido a fatores regulatórios, de mercado, operacionais e competitivos.

A negociação em mercados de predição envolve riscos. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Sobre a Yuno

A Yuno está criando uma plataforma global de mercados de predição projetada para unir negociação baseada em eventos, infraestrutura social e infraestrutura de mercado em uma experiência unificada para usuários internacionais. A empresa está focada no desenvolvimento de sistemas escaláveis que permitam aos usuários participar de mercados de eventos transparentes e orientados para a comunidade.

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Contato: press@yuno.trade

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9732916)