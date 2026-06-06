DFNS se reposiciona como a principal plataforma bancária para ativos digitais

A DFNS anunciou hoje uma reformulação de marca, marcando sua evolução de uma infraestrutura de carteira para a primeira plataforma bancária central para ativos digitais. A empresa está lançando um novo logotipo, site e posicionamento de mercado, à medida que fintechs e instituições migram seus produtos e operações para a blockchain.

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Bancos, fintechs, gestores de ativos, corretoras, provedores de pagamentos, infraestruturas de mercado e câmaras de compensação não se perguntam mais como "adicionar criptomoedas". Agora, eles querem saber como operar produtos financeiros, controles, fluxos de trabalho e serviços de atendimento ao cliente na infraestrutura da blockchain, ou blockchain rails, com a confiabilidade esperada de uma infraestrutura central. Alguns vão ainda mais longe e exploram se o blockchain pode servir como o próprio livro-razão, no qual uma conta é um objeto na cadeia de blocos, e não uma linha em um banco de dados. IBANs, contas virtuais e carteiras de blockchain convergem para uma única conta financeira regulamentada.

“A DFNS foi criada com base em uma premissa simples: a maior parte dos fluxos financeiros migrará dos livros-razão para as blockchains”, afirmou Clarisse Hagège, CEO da DFNS. “As instituições não precisam de uma carteira digital. Elas precisam de um novo sistema central para gerenciar tanto ativos tradicionais quanto ativos digitais. Somos essa camada de infraestrutura entre os sistemas existentes de uma empresa e as blockchains onde os ativos digitais agora circulam, são liquidados e geram valor.”

A DFNS atua como intermediária entre a lógica de negócios de uma instituição e os serviços que impulsionam as finanças on-chain. Sua plataforma reúne recursos como carteira, gerenciamento de chaves, processamento de transações, integridade de dados, governança, aplicação de políticas, automação de fluxos de trabalho, controles de tesouraria, mecanismos de tokenização, integrações de conformidade e registros de auditoria, abrangendo mais de 100 blockchains e terceiros.

Diferentemente de provedores que combinam infraestrutura com custódia, corretagem ou serviços financeiros regulados, a DFNS opera como uma plataforma puramente tecnológica. Ela não armazena ativos, não lida com clientes finais e não compete com seus clientes. Seu papel é ajudar instituições a preservar o controle enquanto modernizam suas operações on-chain.

A reformulação inclui uma nova identidade visual, um novo site e uma narrativa do produto organizada em torno dos fluxos de trabalho críticos executados pelas instituições: carteiras, transações, políticas, aprovações, conformidade, emissão, ativos, tesouraria, entre outros. As APIs, os contratos, as integrações e os SLAs existentes não serão afetados.

A DFNS é utilizada por mais de 400 instituições e fintechs ao redor do mundo. A empresa já protegeu mais de 100 bilhões de euros em ativos, processa cerca de 1% do volume global de stablecoins por mês e não registrou nenhuma violação de segurança ou perda de chaves desde 2020.

Saiba mais em dfns.co.

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Assessorai de imprensa

Christopher Grilhault des Fontaines (Co-CEO)

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