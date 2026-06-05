PUMA e Salehe Bembury realizam experiência imersiva inspirada no som antes do maior torneio de futebol no The Row DTLA

A empresa global de artigos esportivos PUMA e o designer visionário Salehe Bembury organizaram uma experiência imersiva no The Row DTLA para celebrar sua colaboração antes do maior torneio de futebol do mundo. A ativação transformou o local histórico em uma série de ambientes interativos, proporcionando aos convidados uma visão privilegiada do universo criativo por trás da parceria. Com Los Angeles como pano de fundo, o evento levou o futebol para além do campo e para a vida cotidiana por meio das lentes do som e do design. A colaboração PUMA x SALEHE BEMBURY marca o início do segundo capítulo das novidades da PUMA no futebol neste verão, após o lançamento dos uniformes das 11 federações nacionais em março. Mais voltado para o streetwear, esse lançamento apresenta uma coleção exclusiva de roupas de viagem e uniformes de goleiros para as 11 federações nacionais da PUMA no torneio.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260605404410/pt/

PUMA and Salehe Bembury Host Immersive Sound-Inspired Experience ahead of Football’s Biggest Tournament at The Row DTLA

Durante a noite, profissionais criativos, atletas e formadores de opinião da área cultural — incluindo Salehe Bembury e o rapper e modelo ganês Black Sherif — exploraram a coleção PUMA x Salehe Bembury TRVL WEAR por meio de experiências interativas e personalizáveis. Entre os destaques, esteve a revelação do tênis “Hidden Frequencies”, que permitiu observar de perto a característica reativa aos raios UV do Velum 1 Akita. A programação musical, com curadoria da Favela Worldwide, contou com a presença dos DJs D33J, Siobhan Bell, 2 D0GS, Brian Vidal e Sophie Fray, do coletivo. Os participantes puderam interagir com elementos que combinavam futebol, artesanato tátil e cultura musical global, refletindo o espírito da colaboração e a abordagem da PUMA em relação à cultura esportiva dentro e fora do campo.

Disponível no mundo inteiro, a coleção reinterpreta silhuetas icônicas da PUMA, incluindo o agasalho PUMA KING, além de camisetas, shorts, roupas de viagem personalizadas, uniformes de goleiro e o lançamento do tênis Velum 1. Já usadas pelos jogadores da seleção nacional de futebol da Costa do Marfim, as peças da coleção continuarão a ser usadas durante todo o verão. A coleção limitada está disponível a partir de hoje para compra em PUMA.com, nas lojas PUMA e em revendedores selecionados.

NOTAS PARA OS EDITORES:

FOTOS DO EVENTO: Fotos AQUI| Crédito: BFA, Jojo Korsh

PUMA X SALEHE BEMBURY TRVL WEAR:Imagens principais

PUMA

Líder mundial entre as marcas esportivas, a PUMA projeta, desenvolve e vende calçados, vestuário e acessórios. Fundada em 1948, a empresa ajuda os melhores atletas e equipes do mundo a alcançarem seu melhor desempenho com produtos inovadores. Conhecida por seu logotipo de gato icônico e pela Formstrip, a empresa oferece produtos de alta performance em categorias como futebol, corrida e treinamento. Suas coleções Sportstyle, inspiradas no esporte, celebram a cultura esportiva e inspiram os consumidores. Com uma longa história e uma forte tradição, a PUMA possui um dos acervos mais robustos do setor, com diversos produtos icônicos, como o Suede e o Speedcat. O grupo detém as marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega mais de 20 mil pessoas e tem sua sede em Herzogenaurach, na Alemanha. Para informações adicionais, visite https://about.puma.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260605404410/pt/

ASSESSORIA DE MÍDIA:

Mario Almeida

Diretor de Relações Públicas e Ativações Globais da Marca

mario.almeida@puma.com

Elaina Cipriano

Gerente sênior de Marketing e Relações Públicas, PUMA América do Norte

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

elaina.cipriano@puma.com