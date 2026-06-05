Cresce a preocupação dos brasileiros com a proteção da casa

A proteção do patrimônio residencial tem se tornado uma das principais preocupações das famílias brasileiras em 2026. Em um cenário marcado por eventos climáticos cada vez mais intensos, aumento dos custos de manutenção de imóveis, valorização do mercado imobiliário e maior atenção à segurança patrimonial, o seguro residencial vem registrando crescimento na procura em diversas regiões do país.

Durante muitos anos, esse tipo de seguro foi associado apenas a imóveis de alto padrão. No entanto, a realidade mudou. Atualmente, existem opções acessíveis para casas, apartamentos, imóveis alugados e residências de diferentes perfis, permitindo que um número maior de consumidores tenha acesso a coberturas e serviços que ajudam a evitar prejuízos financeiros causados por imprevistos.

Segundo informações publicadas pela Economize, o seguro residencial para 2026 acompanha uma tendência de modernização do setor, oferecendo processos de contratação mais simples, atendimento digital e opções de cobertura personalizadas para diferentes necessidades.

Um dos fatores que mais contribuem para esse crescimento é a preocupação com danos causados por fenômenos naturais. Tempestades, vendavais, chuvas intensas, descargas elétricas e alagamentos têm provocado prejuízos significativos em diversas cidades brasileiras. Em muitos casos, os custos para reparação da estrutura do imóvel ou substituição de equipamentos danificados podem superar facilmente o valor investido em anos de seguro.

Além dos eventos climáticos, os consumidores também demonstram preocupação com problemas cotidianos que podem gerar despesas inesperadas. Vazamentos hidráulicos, curtos-circuitos, quebra de vidros, problemas elétricos e perda de chaves estão entre as situações mais comuns enfrentadas pelos moradores.

Por esse motivo, a assistência residencial 24 horas passou a ser um dos diferenciais mais valorizados pelos contratantes. Serviços como chaveiro, eletricista, encanador e reparos emergenciais permitem resolver ocorrências rapidamente, reduzindo transtornos e gastos extras.

Outro aspecto que tem impulsionado a procura pelo seguro residencial é a crescente valorização dos imóveis nos últimos anos. Com residências representando uma parcela significativa do patrimônio familiar, cresce também a preocupação em proteger não apenas a estrutura física da casa, mas também móveis, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e objetos pessoais.

O avanço do trabalho remoto também contribuiu para essa mudança de comportamento. Com milhões de brasileiros utilizando computadores, notebooks, roteadores, impressoras e outros equipamentos em casa, aumentou a percepção sobre os riscos relacionados a oscilações elétricas e danos causados por problemas na rede de energia.

De acordo com publicação da Smartia, o seguro residencial deixou de ser considerado um produto voltado apenas para situações extremas e passou a ser visto como uma ferramenta de proteção financeira para o dia a dia das famílias. O portal destaca que a busca por segurança patrimonial e previsibilidade financeira está entre os principais motivos para a contratação desse tipo de cobertura.

A preocupação com roubos e furtos também está entre os fatores que influenciam a decisão dos consumidores. Mesmo com investimentos em sistemas de monitoramento, câmeras e alarmes, muitos proprietários e moradores procuram soluções adicionais para minimizar prejuízos financeiros decorrentes de invasões ou ações criminosas.

Segundo análise publicada pela Smartia, as coberturas relacionadas a roubo e furto qualificado continuam entre as mais procuradas pelos consumidores em 2026, especialmente em grandes centros urbanos e regiões metropolitanas.

Outro movimento observado no mercado é a busca por seguros personalizados. Em vez de contratar pacotes padronizados, os consumidores estão priorizando soluções adequadas ao perfil do imóvel, à localização da residência e ao orçamento disponível.

A Economize destaca que a personalização das coberturas está entre as principais tendências do setor. Isso permite que o segurado escolha proteções específicas para danos elétricos, incêndio, responsabilidade civil, roubo, vendaval, equipamentos eletrônicos e diversos outros riscos.

A facilidade de contratação também contribui para a expansão desse mercado. Atualmente, boa parte das seguradoras oferece processos totalmente digitais, possibilitando a realização de cotações, comparação de planos, contratação e abertura de sinistros por meio de plataformas online.

Para consumidores que possuem imóveis alugados, o seguro residencial também tem ganhado importância. Proprietários buscam proteger a estrutura do imóvel contra danos inesperados, enquanto inquilinos procuram cobertura para bens pessoais e assistência emergencial, criando novas oportunidades de crescimento para o setor.

O cenário econômico é outro elemento que ajuda a explicar o aumento da procura. Em momentos de incerteza financeira, despesas inesperadas podem comprometer significativamente o orçamento familiar. Nesse contexto, o seguro residencial surge como uma alternativa para reduzir riscos e aumentar a previsibilidade dos gastos relacionados à moradia.

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Combinando proteção patrimonial, assistência emergencial, cobertura para eventos climáticos, danos elétricos e proteção contra roubos, o seguro residencial passa a ocupar posição de destaque entre os serviços mais procurados pelos brasileiros em 2026. A expectativa do mercado é que a conscientização sobre os benefícios desse tipo de proteção continue crescendo nos próximos anos, acompanhando as mudanças no comportamento do consumidor e os novos desafios enfrentados pelos proprietários de imóveis.