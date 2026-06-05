Escritora participará da FLIP na Casa Escreva, Garota!

A escritora Luciana Zanon participará de uma mesa de debate VIP na Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP) de 2026. O encontro ocorrerá no dia 25 de julho, sábado, das 12h às 13h20, na Casa Escreva, Garota!, e contará com a presença da premiada escritora baiana Renata Belmonte. Sob o tema “Escrever o invisível: desejo, silêncio e subjetividade feminina”, o evento propõe uma reflexão sobre os rumos da produção literária produzida por mulheres no Brasil.

A proposta do debate é analisar os atravessamentos entre o desejo, o silêncio e a subjetividade na literatura contemporânea. As autoras discutirão como as narrativas atuais estruturam os espaços do íntimo e do “não dito”, além de investigar de que forma esses elementos moldam a estética e a construção de personagens femininas complexas.

A mesa de debate reúne duas trajetórias dedicadas à investigação da psicologia e das vivências humanas. Renata Belmonte, doutora em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), é amplamente reconhecida no cenário literário nacional. Seu romance de estreia, “Mundos de uma noite só”, foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura em 2020 e semifinalista do Prêmio Oceanos em 2021. Belmonte também é autora de Piscinas russas (Tusquets, 2025) e da coletânea de contos Femininamente, obra que conquistou o Prêmio Braskem de Literatura.

Para Luciana Zanon, a oportunidade de dialogar sobre os silêncios que permeiam a literatura feminina reforça a necessidade de novos olhares sobre a produção escrita atual. “O silêncio na literatura não representa uma ausência de voz, mas sim um espaço preenchido por tensões subjetivas e desejos latentes que a escrita tem o papel de traduzir”, afirma a autora.

A iniciativa faz parte da programação oficial da Casa Escreva, Garota!, coletivo voltado ao incentivo, capacitação e fomento da escrita e do empreendedorismo editorial de mulheres no Brasil. Além do debate presencial na FLIP, a ação engloba a gravação integral do encontro, que será disponibilizada posteriormente no canal de YouTube do coletivo, permitindo a disseminação do conteúdo para o público geral e a produção de recortes para redes sociais.

Sobre a escritora Luciana Zanon

Luciana Zanon é escritora, psicóloga e psicoterapeuta. Há mais de duas décadas acompanha adultos em processos de escuta clínica, desenvolvimento emocional e reconstrução da identidade, especialmente nas intersecções entre alta sensibilidade, superdotação e experiência humana profunda.

Graduada em Psicologia e Administração de Empresas, com formação em Psicologia Transpessoal e Biografia Humana de base antroposófica, desenvolveu ao longo da vida uma escrita marcada pela delicadeza simbólica, pela escuta do invisível e pelas travessias emocionais do feminino.

É autora de Ossos de Cristal, obra de autoficção poética com lançamento previsto para setembro deste ano. No livro, apresenta Melan, personagem que atravessa maternidade, rupturas, espiritualidade, pertencimento e o diagnóstico tardio de superdotação, transformando em literatura a experiência de sentir intensamente em um mundo que frequentemente interpreta sensibilidade como excesso.

Luciana descobriu-se superdotada aos 60 anos. A partir dessa experiência, passou a investigar os impactos do não reconhecimento das altas habilidades e da alta sensibilidade na saúde mental, nos vínculos afetivos e na construção da própria narrativa de vida.

Criadora da metodologia Mulheres em Faces, une clínica, biografia consciente e experiências coletivas de escuta e transformação. Sua escrita transita entre literatura, memória, simbolismo e consciência emocional, dando voz a pessoas que passaram grande parte da vida tentando compreender a própria intensidade.

Sobre o Escreva, Garota!

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Fundado pela escritora e produtora cultural Lella Malta, o Escreva, Garota! é uma rede de apoio, engajamento e capacitação continuada voltada para mulheres que escrevem ou que desejam atuar no mercado editorial brasileiro. Com presença constante nos principais eventos literários do país, o coletivo oferece formação, conexões e visibilidade para o protagonismo feminino nas letras.