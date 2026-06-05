A DNO™ Cloud da LotusFlare impulsiona o lançamento da Pi na África do Sul

A LotusFlare, líder no fornecimento de plataformas de comércio digital e monetização nativas da nuvem e impulsionadas por IA para provedores de serviços de comunicação (CSPs), anunciou hoje sua parceria com a MTN África do Sul para impulsionar o lançamento de sua nova marca digital, a Pi.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260604297987/pt/

No centro da Pi está a DNO™ Cloud da LotusFlare — uma plataforma BSS totalmente digital e nativa na nuvem, que possibilita a entrega de uma experiência integrada e centrada em aplicativos em larga escala. Com ela, os clientes da Pi podem acessar, em questão de minutos, serviços 5G móveis, fixos sem fio e eSIM para viagens, sem contratos, verificações de crédito ou centrais de atendimento, por meio de uma interface única e intuitiva.

A DNO™ Cloud sustenta todo o ecossistema Pi, incluindo experiências digitais de front-end, catálogo de produtos, gerenciamento de pedidos, cobrança convergente, faturamento e orquestração de eSIM. Implantada em infraestrutura de nuvem pública, em conformidade com as regulamentações sul-africanas, a plataforma oferece a agilidade, a escalabilidade e a velocidade necessárias para o lançamento e a evolução rápida de ofertas com prioridade digital.

Ao aproveitar a DNO™ Cloud, o ecossistema Pi estabeleceu uma plataforma digital de última geração, que acelera o tempo de lançamento no mercado e permite a inovação contínua, definindo um novo padrão de experiência do cliente e eficiência operacional na região.

“Nossa parceria com a Pi representa um momento decisivo, não apenas para a MTN, mas para todo o setor de telecomunicações da África do Sul", afirmou Sam Gadodia, CEO da LotusFlare. “Com a DNO™ Cloud como base, a Pi representa um passo ousado rumo à reformulação da maneira como os serviços de telecomunicações são desenvolvidos, fornecidos e vivenciados, abrindo novas possibilidades na África do Sul e além.”

"Nossa parceria com a LotusFlare para o lançamento do Pi é um passo fundamental para a redefinição da experiência do cliente na África do Sul. Ao acelerar nossas capacidades digitais, não estamos apenas transformando a forma como atendemos os clientes, mas também fortalecendo a liderança da MTN em um cenário de telecomunicações em rápida evolução”, disse Ernst Fonternel, diretor de operações de Pós-Pago e Residencial da MTN África do Sul.

Sobre a MTN

Lançado em 1994, o MTN Group é um operador digital líder cujo propósito é impulsionar soluções digitais para o progresso do continente africano. Listado na bolsa de valores JSE, na África do Sul, o Grupo MTN possui o código de ações MTN. Sua estratégia Ambition 2030 busca acelerar o impacto e capacitar o continente por meio de plataformas de escolha para consumidores, lares e empresas.

Sobre a LotusFlare

Com sede no Vale do Silício, a LotusFlare permite que provedores de serviços de comunicação acelerem a inovação em mercados em rápida evolução, simplificando a tecnologia e a experiência do cliente. Sua plataforma principal, a DNO™ Cloud, é uma solução nativa de nuvem para comércio e monetização, orientada por IA. Ela funciona como um BSS totalmente digital, permitindo que os provedores de serviços de comunicação lancem, escalem e evoluam continuamente novos produtos e experiências com rapidez. A LotusFlare também é proprietária e opera o Nomad eSIM, um serviço de conectividade global que oferece aos viajantes acesso contínuo, confiável e acessível a dados em mais de 200 destinos.

A LotusFlare é uma parceira de confiança das principais operadoras globais, como Deutsche Telekom, T-Mobile USA, Grupo A1, Globe Telecom, MTN, Liberty Latin America, Singtel, Verizon e Telus. Saiba mais sobre a LotusFlare em www.lotusflare.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260604297987/pt/

Contato da LotusFlare

Bojana Savanovic

Gerente sênior de Marketing

E-mail: bojana.savanovic@lotusflare.com

Notícias da LotusFlare: https://lotusflare.com/news/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lotusflare

Contato da MTN

Mthokozisi Ndlovu

Gerente sênior: Comunicação Externa

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

E-mail: mthokozisi.ndlovu@mtn.com