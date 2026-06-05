Oficina aborda deficiência visual na educação musical

Como ensinar música a estudantes com deficiência visual? Quais recursos e estratégias podem tornar esse processo mais acessível e inclusivo? Esses serão alguns eixos da oficina “Introdução ao Ensino de Música para Pessoas com Deficiência Visual”, que será realizada no próximo dia 10 de junho, na Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação (EAPE), que fica na SGAS 907, Conjunto A – Asa Sul, Brasília. O encontro será realizado das 19h às 22h e abordará metodologias de ensino, recursos acessíveis e possibilidades de adaptação de conteúdos para estudantes cegos ou com baixa visão.

Voltada a professores do Distrito Federal — das redes pública e particular —, estudantes e demais interessados, a atividade integra o projeto Música do Cone Sul e propõe uma reflexão sobre práticas pedagógicas inclusivas a partir da experiência musical.

“Existe uma lacuna de materiais e de formação voltados para esse público. Muitas vezes, o ensino da música não considera essas especificidades”, identifica o músico Leo Bleggi, responsável pelo projeto. “A ideia é contribuir com essa discussão a partir de uma experiência prática, que dialogue tanto com quem ensina quanto com quem aprende por outros caminhos”, completa.

Durante a atividade, os participantes também terão contato com o material pedagógico desenvolvido pelo projeto, elaborado para apoiar o ensino de música para pessoas com deficiência visual. Já disponível no link da bio do Instagram do músico Léo Bleggi, o conteúdo reúne propostas metodológicas e recursos acessíveis, incluindo orientações sobre o uso de partituras em braille.

A oficina faz parte de uma iniciativa que articula formação, criação artística e desenvolvimento de material pedagógico a partir de uma pesquisa sobre repertórios da região do Rio da Prata, incluindo gêneros como tango, milonga e valsa. A proposta busca ampliar o acesso à música e contribuir para a construção de práticas educacionais mais inclusivas.

Além das oficinas, o projeto prevê a produção de um álbum dedicado à música do Cone Sul, com lançamento previsto para o segundo semestre deste ano. A iniciativa é realizada com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), por meio do Programa Conexão Cultura DF.

Primeira oficina reuniu músicos e estudantes com deficiência visual



A oficina para professores dá continuidade às ações iniciadas em 27 de maio, quando o projeto realizou uma atividade de prática instrumental na Biblioteca Braille Dorina Nowill, em Taguatinga. Voltada a músicos e estudantes cegos ou com baixa visão, a atividade promoveu uma vivência prática dos gêneros musicais do Cone Sul, com momentos de experimentação, execução musical e contato com os materiais pedagógicos produzidos pela iniciativa.

Segundo Bleggi, a oficina busca aproximar diferentes públicos desse repertório a partir da vivência musical. “A proposta é trabalhar uma linguagem que precisa ser experimentada na prática. A ideia é que as pessoas possam tocar, sentir e compreender esses gêneros a partir da experiência direta com a música”, afirma.

Serviço:



Oficinas Música do Cone Sul

Introdução ao Ensino de Música para Pessoas com Deficiência Visual

Quando: 10 de junho de 2026 (quarta-feira)

Horário: 19h às 22h

Local: EAPE – Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação

Endereço: SGAS 907, Conjunto A – Asa Sul, Brasília (DF)

Público: professores da rede pública do DF

Inscrições: https://forms.gle/jwUztKCyVSjDzwyy9

Material pedagógico: apresentação do PowerPoint

Link da bio de Léo Bleggi: linktr.ee/leobleggi?

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Apoio



O projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), por meio do Programa Conexão Cultura DF.