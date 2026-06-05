Shopping CDC celebra aniversário do Brás com várias atrações

O Shopping Circuito de Compras (CDC), em apoio à ONG Renaissance, apresenta, no dia 6 de junho, a partir das 10h, um desfile de moda sustentável e looks de inverno disponíveis nas lojas de um dos maiores shoppings populares da América Latina. O evento integra o calendário comemorativo do aniversário de 208 anos do bairro do Brás, em São Paulo. A festa contará com um bolo especial de aniversário e presença de famosos, além de serviços gratuitos para a população.

Entre os convidados pela ONG Renaissance para prestigiar o evento, destaque para a primeira-dama da cidade de São Paulo, Regina Nunes; os apresentadores do SBT Silvia Abravanel e Liminha; o subprefeito da Mooca, coronel Valmor Saraiva Racorti; o subprefeito da Regional da Sé, coronel Marcus Vinicius Valério; a empresária Val Marchiori; a influencer e ex-BBB Sol Vegas; e a apresentadora Mara Cédro.

O evento começará às 10h, na área do Boulevard do shopping. Primeiramente, serão apresentados 20 looks de inverno e verão, criações de moda sustentável, confeccionados a partir de materiais como tampinhas de garrafa, lacres de latinhas, jornais e garrafas PET, entre outros.



As roupas feitas de material reciclado foram criadas pelos alunos e alunas do projeto de Qualificação, Emprego e Renda da ONG Renaissance, que ensina modelagem e corte e costura para trabalhadores do Shopping CDC e de todo o bairro.

A trilha sonora será executada ao vivo por Soraya Maya, Gustavo Moura, Adryana Ribeiro, Alexandre Aguiar, entre outros, com gêneros musicais como samba, sertanejo e forró.

Entre os serviços oferecidos à população, haverá corte de cabelo e sessões de podologia, totalmente gratuitos. Outro serviço disponível será o de isenções para o programa Cohab, criado com o objetivo de construir, financiar e gerenciar moradias populares para famílias de baixa renda.

Para o CEO do Shopping CDC, André Seibel, o Brás é um símbolo do empreendedorismo brasileiro e um hub importante da indústria da moda. “São gerações e gerações que se sucederam no comércio de roupas, que desenvolveram know-how, abriram espaço e fizeram a história do bairro”, aponta o CEO. “Todos os dias, alguém começa a empreender aqui. É importante celebrar a tradição do Brás para os que estão chegando”, complementa.

De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, o Brás movimenta aproximadamente R$ 26 bilhões por ano. A região recebe diariamente entre 150 mil e 200 mil pessoas, atraídas principalmente pelo forte comércio de roupas e acessórios, que tornou o bairro uma referência nacional no setor.

Reconhecido pelo perfil empreendedor, o Brás se firmou como um dos mais importantes polos de geração de renda do Brasil. O bairro concentra uma ampla estrutura de centros comerciais, entre eles o Shopping Circuito de Compras, que desempenha papel estratégico no fortalecimento da atividade econômica local.

Sobre o Shopping Circuito de Compras (CDC)

Inaugurado em 2022, o Shopping CDC é uma parceria público-privada com a Prefeitura de São Paulo, que oferece aos empreendedores informais do centro o aluguel subsidiado, sob a função social de profissionalizar e disciplinar o comércio ambulante. Localizado no coração do Brás, o shopping reúne estrutura voltada ao turismo de compras e ao atendimento do público que circula diariamente pela região.

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O centro comercial soma 5.400 boxes e lojas, 315 vagas de ônibus, 2.400 vagas de carros, estrutura de acessibilidade, climatização, Wi-Fi, elevadores, banheiros e praça de alimentação. O aluguel do box é facilitado aos novos lojistas, que contam com assessoria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e dispensa de consulta à Serasa.