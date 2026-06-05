UniFECAF cria canal de apoio e proteção às mulheres

A UniFECAF lançou em junho a campanha UniFECAF Por Elas, iniciativa voltada ao acolhimento e à proteção das mulheres que integram a comunidade acadêmica da instituição, entre alunas, professoras e colaboradoras. A ação foi lançada no mês que antecede o aniversário da Lei Maria da Penha, sancionada em agosto de 2006, e que completa 20 anos em 2026.

A Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, do DataSenado, aponta que 3,7 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar em 2025. O país registrou ainda o equivalente a 196 casos de violência por dia em 2024, totalizando 71.892 casos ao longo do ano, segundo o Relatório Anual Socioeconômico da Mulher (Raseam) 2025, do Ministério das Mulheres.

O canal recebe relatos de forma confidencial, com cada caso tratado individualmente pela instituição. As ações educativas, por sua vez, são realizadas de forma regular e têm como foco a conscientização sobre as diferentes formas de violência de gênero no ambiente acadêmico, incluindo situações que muitas vezes não são reconhecidas como tal pelas próprias vítimas.

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A campanha integra a política institucional para a construção de um ambiente seguro para toda a sua comunidade. Para a instituição, o ambiente acadêmico tem papel ativo na formação de uma cultura de respeito, o que inclui oferecer estrutura de apoio e informação a quem precisa. Mais informações sobre o UniFECAF Por Elas estão disponíveis nos canais oficiais da instituição.