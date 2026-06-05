LUX anuncia Priscila Senna como embaixadora no São João

A LUX, marca de sabonetes da Unilever, escolheu a cantora pernambucana Priscila Senna como nova embaixadora para representar a campanha “Cheirosas chegam primeiro” durante as festividades de São João. A parceria reforça a estratégia da marca, presente pelo segundo ano consecutivo no São João de Caruaru, de se aproximar da cultura popular brasileira e de mulheres que simbolizam autenticidade, confiança e protagonismo.



De acordo com a cantora, a parceria tem significado especial por acontecer em um dos momentos mais importantes da cultura nordestina. “Foi uma alegria enorme e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito especial. O São João é um momento muito forte para a nossa cultura, para a nossa história e para o povo nordestino. Então, receber uma parceria nesse contexto tem muito significado para mim, porque mostra que a marca está olhando para esse território com carinho, respeito e verdade”, declara Priscila Senna.



No dia 5 de junho, ela sobe ao palco do Pátio Luiz Gonzaga, em Caruaru, para uma apresentação especial repleta de hits, dança e figurinos inspirados no tema “Sertão, Fogo, Fé e Fogueira”. Além do show, o público poderá vivenciar a campanha no “Recanto das Cheirosas”, espaço criado pela marca para oferecer experiências e interações durante as festividades juninas.



As embalagens de LUX ganharam edição limitada para celebrar o São João, com identidade visual inspirada em elementos como renda, bordado, couro e chita. As fragrâncias foram associadas a diferentes perfis femininos: Gardênia e Óleo de Amêndoas exaltam a mulher cheirosa e com borogodó; Orquídea Negra celebra a mulher arretada; Rosas Francesas representam a poderosa; Buquê de Jasmim reflete a dengosa; e Lavanda traduz a graciosa.



“Durante muito tempo, o Nordeste foi visto de forma limitada em muitas narrativas, e hoje é bonito ver artistas da região ocupando espaços grandes, com representatividade e respeito. Isso inspira muita gente e ajuda a mostrar a potência do nosso povo, da nossa música e da nossa identidade”, comemora Priscila Senna sobre a presença de artistas nordestinos em campanhas nacionais.



Segundo Marina Ballini, diretora de Marketing da Unilever Brasil, a parceria com Priscila Senna está alinhada à estratégia da marca no país. “A campanha ‘Cheirosas chegam primeiro’ nasce justamente para traduzir essa presença de marca de um jeito mais amplo, conectando produto, autoestima, cultura e experiências reais. Estar no São João de Caruaru e, pela primeira vez, também em Campina Grande, faz parte dessa estratégia de estar presente em momentos que importam para as consumidoras”, conta.



Marina destaca ainda a importância de valorizar a cultura regional. “Buscamos construir campanhas que dialoguem com a cultura de forma genuína, sem estereótipos e com muito cuidado com os códigos locais. O São João é uma celebração rica, afetiva e cheia de significado, e queremos participar dela de forma verdadeira”, afirma.



Sobre a escolha da embaixadora, a executiva reforçou que personalidades com forte conexão regional e nacional ajudam a dar mais autenticidade à comunicação da marca. “Quando escolhemos uma embaixadora, pensamos não só na força de alcance, mas também na afinidade com os valores da marca e com a mensagem que queremos construir. No caso de LUX, faz muito sentido estar ao lado de uma artista que representa autenticidade, carisma, presença e uma conexão muito forte com a cultura nordestina e com as mulheres brasileiras”, reitera.



Priscila afirma estar muito feliz em fazer parte desse momento com LUX. “É uma marca que valoriza a mulher, e poder levar isso para um palco tão importante como Caruaru, que faz parte da minha história, torna tudo ainda mais especial. Vai ser um encontro cheio de emoção, música e muita verdade”, finaliza a cantora.



Para saber mais, basta acessar: https://www.lux.com/br/home.html

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