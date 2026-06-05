LUX amplia presença em festas de São João

Muito além das tradições populares, as festas juninas vêm se consolidando como uma das principais plataformas de conexão entre marcas e consumidores no Brasil. Impulsionados pela força cultural e pelo grande potencial de engajamento do público, eventos realizados em diferentes regiões do país têm atraído investimentos crescentes de empresas interessadas em fortalecer sua presença local, promover experiências imersivas e estabelecer vínculos mais próximos com os consumidores por meio da valorização das identidades regionais.

Nesse contexto, pelo segundo ano consecutivo, a LUX participa do São João de Caruaru e estreia no São João de Campina Grande, duas das maiores festas juninas do país. Em 2026, a marca aposta no conceito "Cheirosas chegam primeiro", que valoriza o perfume, a autenticidade e a autoconfiança feminina.

A cantora Priscila Senna assume o posto de embaixadora da marca e fará uma apresentação especial em Caruaru. O público também poderá visitar o "Recanto das Cheirosas", espaço imersivo com experiências interativas e distribuição de brindes exclusivos, que chega pela primeira vez a Campina Grande com criação da agência HIKE.

Marina Ballini, diretora de Marketing da Unilever Brasil, afirma que, dentro do planejamento de marketing da companhia, as festas juninas ocupam um espaço importante por representarem momentos de grande relevância cultural e emocional para os brasileiros.

“Estar presente nesse período é uma forma de construir conexão real com as consumidoras, em um contexto que valoriza tradição, celebração, confiança e expressão da identidade brasileira. Mais do que visibilidade, esse é um território de vínculo”, observa.

A escolha das duas cidades está relacionada à forte conexão que as festividades mantêm com a população local e ao potencial de engajamento proporcionado pelos eventos. “Para a LUX, faz muito sentido estar nesses espaços com consistência, ampliando nossa conexão com o Nordeste de forma relevante e autêntica”, acrescenta.

Com o objetivo de participar de manifestações culturais sem comprometer sua autenticidade, a marca adota uma abordagem baseada na escuta e na valorização das tradições locais. De acordo com Ballini, estar presente em celebrações de grande importância cultural, como as festas juninas, exige compreender e respeitar a história, os costumes e os elementos que compõem a identidade desses eventos, garantindo que as ações da marca dialoguem de forma genuína com a cultura regional.

“No caso da LUX, buscamos construir experiências que dialoguem com esse universo de forma genuína, valorizando a cultura, somando à festa e evitando qualquer movimento que soe forçado ou artificial”, detalha.

Nordeste como território estratégico de conexão

O Nordeste é uma região estratégica para a LUX. Além da força de consumo, a executiva explica que existe uma conexão cultural muito forte entre a região e os valores que a marca busca comunicar, como autoestima, beleza, presença e autenticidade.

“Estar próxima das consumidoras nordestinas nos ajuda a construir uma comunicação mais viva, mais próxima da realidade das mulheres brasileiras e mais alinhada com aquilo que realmente importa para elas”, pontua Marina Ballini.

Dessa forma, as experiências presenciais tornam a relação com a marca mais concreta e memorável, explica a profissional. “Quando uma consumidora vive uma ativação, entra em um espaço como o Recanto das Cheirosas e interage com a marca de forma sensorial, ela cria lembrança, afeto e identificação”, reforça.



Ativação conta com nova identidade de produtos

Em edição limitada para o São João, LUX lançou embalagens temáticas inspiradas em elementos da cultura nordestina, como renda, bordado, couro e chita. As fragrâncias da linha destacam diferentes perfis femininos, associando perfume, personalidade e autoestima.



A marca também promove a promoção "Cheirosas no São João", válida até 13 de julho, que vai sortear um carro 0 km, prêmios semanais de R$ 10 mil e recompensas instantâneas em dinheiro para consumidoras que adquirirem produtos da marca*. A ação será divulgada por influenciadoras como Laura Brito, Geovanna Chaves e Dandara Barbosa, reforçando a campanha durante os festejos juninos.



“A LUX observa que, quando a marca entra nesse contexto de forma respeitosa e relevante, a conexão acontece de forma muito mais natural e verdadeira”, conclui a diretora de Marketing da Unilever Brasil.

Para mais informações sobre como participar da campanha "Cheirosas no São João", basta acessar: https://promo.lux.com.br/

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*O período para participar é de 04/05/2026 a 13/07/2026. Para conferir os regulamentos e CA basta acessar www.promo.lux.com.br . Imagens meramente ilustrativas no mesmo cupom fiscal. Entregue em crédito em cartão digital, sem função de saque e transferência, com sugestão de uso de prêmio.