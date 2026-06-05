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Pistaches atuam como fonte de energia para atletas

Rico em proteínas, fibras e antioxidantes, o pistache é um aliado para praticantes de atividades físicas.

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Repórter
05/06/2026 14:04

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Pistaches atuam como fonte de energia para atletas
Pistaches atuam como fonte de energia para atletas crédito: DINO

Indo além do sabor e versatilidade como ingrediente para preparos culinários, os pistaches possuem diversos benefícios para a saúde. Ricos em proteínas, fibras e antioxidantes, são bons aliados para o sistema cardiovascular, para o controle de peso e o bem-estar geral. Estudos também apontam que o consumo regular ajuda a reduzir o risco de doenças crônicas, além de ser uma opção prática de snack para lanches nutritivos.

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Apesar de ser um alimento que acompanha a humanidade há centenas de anos, a popularização do consumo de pistaches no Brasil ainda é recente. Proveniente da Pistacia Vera, uma planta originária do Oriente Médio, mais especificamente de áreas montanhosas de Síria, Turquia, Irã e Afeganistão, a planta costuma florescer em climas quentes e solos férteis.

Ainda que não se saiba exatamente quando passou a ser consumido, um manuscrito do início do século VI a.C. já menciona a presença do pistache na Europa. Mas sabe-se também que ele foi amplamente cultivado no antigo Império Persa.

Com o crescente consumo, as plantações já extrapolaram as regiões originárias e a produção da nut ganhou força em países como Austrália, México, Espanha e nos Estados Unidos, com destaque para a Califórnia entre os maiores produtores mundiais.

Para dar vazão à crescente demanda e à produção de pistaches, os produtores norte-americanos são representados pela American Pistachio Growers (APG), associação que reúne mais de 865 produtores dos Estados Unidos e reforça o compromisso com a qualidade, a sustentabilidade e a inovação no mercado global de castanhas.

A associação também destaca os benefícios nutricionais do pistache e seu papel em uma alimentação saudável. Quando torrados e salgados, são uma opção de snack e funcionam como pós-treino, por exemplo.

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A APG tem ampliado sua presença em mercados estratégicos, como Ásia, Europa e América Latina, atendendo à crescente procura por alimentos saudáveis e sustentáveis. A associação também investe em pesquisas e campanhas educativas para promover os diferenciais do pistache americano.



Website: https://americanpistachios.com.br/

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