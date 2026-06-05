Aviso sobre a teleconferência de resultados financeiros do primeiro trimestre de 2026 da Multi-Color

Teleconferência sobre os Resultados Financeiros do Primeiro Trimestre de 2026 da Multi-Color Corporation (“MCC”), abordando o desempenho da MCC no trimestre encerrado em 31 de março de 2026.

Data:

Segunda-feira, 8 de junho, às 10h (horário do leste dos EUA)

Líderes:

Hassan Rmaile, Presidente e CEO, e Kathleen Phelps, CFO

Acesso:

Investidores atuais e potenciais podem acessar o site de dados do investidor (“Site de Dados”) seguindo as instruções da seção 2 abaixo. Se você já tinha acesso ao site de dados do investidor, nenhuma ação é necessária, pois seu acesso permanece ativo. Envie suas solicitações de acesso para o endereço de e-mail listado abaixo na seção 2 até as 17h (horário do leste dos EUA) da sexta-feira, 5 de junho.O link para a transmissão ao vivo da teleconferência sobre os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2026 será publicado no site de dados para investidores.

Instruções de acesso ao site de dados para investidores:

1. Acesso ao Site de Dados

Os detentores de Unidades Ordinárias, Unidades Preferenciais e Warrants da Labels Buyer, LLC (“Empresa”), os detentores de títulos emitidos pela Multi-Color Corporation e pela MCC Manufacturing, Inc. (coletivamente, as “Emissoras”) e potenciais investidores (“Investidores”), analistas de valores mobiliários (na medida em que forneçam análises de investimento nos títulos da Empresa e das Emissoras), bem como certas instituições formadoras de mercado, podem acessar o site de dados para investidores da Empresa (o “Site de Dados”).

2. Solicitação de acesso ao Site de Dados

Caso necessite de acesso ao Site de Dados, preencha o formulário de solicitação de acesso em anexo, disponível em nosso site, e envie para investor.relations@mcclabel.com

O formulário pode ser acessado aqui.

O acesso ao Site de Dados poderá ser concedido somente a:

cada detentor de unidades da Empresa que não seja um “Concorrente” (conforme definido abaixo) e que seja parte do Terceiro Contrato Social Alterado e Reformulado da Empresa, datado de 11 de maio de [ano omitido]. 2026 (conforme possa ser alterado ou reformulado de tempos em tempos (o “Acordo”)) e reconhece e concorda com suas obrigações de confidencialidade em relação às informações disponíveis no Site de Dados;



cada detentor de warrants da Empresa que não seja um Concorrente e reconhece e concorda com suas obrigações de confidencialidade em relação às informações disponíveis no Site de Dados;



a qualquer investidor potencial de boa-fé de unidades e/ou warrants da Empresa que não seja um Concorrente, que solicite acesso ao Site de Dados e certifique que é um “comprador institucional qualificado” nos termos da Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários ou pessoas não americanas (conforme definido no Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários) e concorda (x) com suas obrigações de confidencialidade em relação às informações disponíveis no Site de Dados e (y) em entregar uma adesão assinada ao Acordo (uma “Adesão”) à Empresa em conexão com qualquer aquisição de unidades da Empresa;



cada detentor de títulos emitidos pelos Emissores;



a quaisquer potenciais investidores nas notas emitidas pelas Emitentes que não sejam Concorrentes e que solicitem acesso ao Site de Dados e certifiquem ser um “comprador institucional qualificado”, conforme definido na Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários; ou



a analistas de valores mobiliários (na medida em que forneçam pesquisa e análise de investimento nas unidades da Empresa ou nas notas emitidas pelas Emitentes) e a instituições financeiras selecionadas que atuam como formadoras de mercado.



“Concorrente” significa uma empresa (i) cujo negócio principal seja no mesmo ramo de negócios ou em um ramo similar ao da Empresa ou de suas subsidiárias ou (ii) que seja concorrente da Empresa ou de suas subsidiárias em qualquer aspecto não insignificante, e, para este fim, “Concorrente” incluirá uma afiliada de qualquer Pessoa descrita na cláusula (i) ou (ii) acima; Contanto que, um gestor de ativos ou empresa de investimento que, como parte de seus portfólios de investimento, controle ou administre entidades que concorram com a Empresa e suas subsidiárias, não será considerado um “Concorrente”, desde que tais gestores de ativos ou empresas de investimento mantenham e apliquem barreiras de informação eficazes que impeçam o fluxo de informações confidenciais sobre a Empresa e suas subsidiárias para qualquer empresa do portfólio controlada por tal gestor de ativos ou empresa de investimento.

Os investidores que se tornaram cotistas da Empresa na data de vigência do Plano Conjunto Pré-Acordado de Reorganização da Multi-Color Corporation Inc. e suas Afiliadas Devedoras nos termos do Capítulo 11 do Código de Falências (o “Plano”) (ou seja, 11 de maio de 2026) (tais cotistas, os “Cotistas Originais”) foram considerados, nos termos do Plano, como tendo executado o Contrato sem a necessidade de entregar páginas de assinatura ou adesões ao mesmo.

Se você já é cotista da Empresa e não foi um Cotista Original e ainda não enviou uma Adesão, acesse o Site de Dados mencionado acima para visualizar a Adesão, que deve ser assinada e enviada por e-mail, juntamente com as informações que a Empresa possa razoavelmente solicitar para: legal@mcclabel.com.

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A Multi-Color Corporation não disponibiliza suas informações financeiras ao público. O acesso à teleconferência é restrito a detentores de títulos emitidos pela Labels Buyer, LLC e suas subsidiárias, investidores qualificados nesses títulos e determinados analistas de valores mobiliários e formadores de mercado que se registraram para acessar o site de dados seguro.

Uma gravação da teleconferência estará disponível em breve no site de dados seguro para investidores da Multi-Color.

Sobre a Multi-Color Corporation

A Multi-Color Corporation (MCC), fundada em 1916, é líder global em soluções de rótulos premium, com receita anual de aproximadamente US$ 3 bilhões, atendendo a diversas marcas de destaque em todo o mundo, em categorias como alimentos e bebidas, produtos para o lar e cuidados pessoais, vinhos e destilados, e outras especialidades. Com sede em Atlanta, a MCC atende proprietários de marcas nacionais e internacionais em todo o mundo, oferecendo uma gama completa das mais recentes tecnologias de rótulos em aplicações de autoadesivos, corte e empilhamento, alimentação por rolo, moldagem por injeção, rótulos termoencolhíveis e transferência térmica. A MCC emprega aproximadamente 12.275 funcionários em mais de 90 fábricas em mais de 25 países.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260603790677/pt/

James Waters

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james.waters@mcclabel.com